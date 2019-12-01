Общество
Газета.RuУкраина прекратила импорт электроэнергии из Белоруссии
Украина отказалась от импорта электроэнергии из Белоруссии, сообщает издание "Экономическая правда" со ссылкой на информированный источник. По последней информации, трейдеры прекратили импорт, так как белорусская электроэнергия оказалась дороже украинского рынка.
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Происшествия
Число жертв ДТП с туристическим автобусом в Тунисе возросло до 24
Число погибших при аварии туристического автобуса в тунисской провинции Джендуба возросло до 24 человек, сообщает Reuters со ссылкой на Министерство здравоохранения страны.
Футбол
Уткин раскритиковал Дзюбу за его слова о болельщиках «Спартака»
Известный журналист и блогер Василий Уткин прокомментировал высказывания форварда «Зенита» Артёма Дзюбы в адрес болельщиков, оскорблявших его во время матча 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со «Спартаком» (1:0).
Политика
В Токио прошел митинг с требованием вернуть Японии южные Курилы
В Токио прошел митинг за возвращение "северных территорий", как в Японии называют южную часть Курильских островов, сообщило японское общественное телевидение.
Футбол
Черчесов прокомментировал итоги жеребьевки на Евро-2020
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал итоги жеребьевки группового этапа чемпионата Европы - 2020, передает ТАСС.
Происшествия
В Ингушетии состоялась массовая драка на турнире по самбо
В Ингушетии состоялась массовая драка на турнире по самбо.
Политика
Раскрыты детали американских санкций против «Северного потока-2»
В ноябре сообщалось, что Конгресс США намерен включить санкции в отношении компаний, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток-2», в военный бюджет на 2020 год.
Космос
Curiosity обнаружил повышение уровней кислорода на Марсе
Кислород в атмосфере Марса ученые обнаружили достаточно давно, еще при анализе спектров излучения от планеты.
Футбол
Моуринью пригласил болбоя «Тоттенхэма» на обед перед игрой АПЛ
Космос
Новая книга Джеммы Лавендер описывает судьбу Млечного Пути
Футбол
«Локомотив» уступил «Динамо» на своем поле
"Локомотив" проиграл "Динамо" в матче 18-го тура чемпионата России по футболу.
Армия и оружие
Совбез: в России практически решили проблему жилья для бывших военных
"Практически решена проблема предоставления постоянного жилья военнослужащим, подлежащим увольнению в запас или отставку", - сказал Попов в интервью газете "Красная звезда".
Авто
Прокуратура назвала самые угоняемые в Москве марки машин
Автомобили марок Toyota, Hyundai и Kia чаще других похищали в Москве с января по октябрь 2019 года.
Армия и оружие
В Арктике впервые прошли испытания гиперзвуковой ракеты «Кинжал»
По полигону Пембой, расположенному к северо-востоку от Воркуты, успешно произведён удар гиперзвуковой ракетой "Кинжал".
Кино
Дауни-младший может сыграть Железного человека в «Черной вдове»
Звезда киновселенной Marvel Роберт Дауни-младший, исполнивший роль Железного человека Тони Старка, может появиться в супергеройском фильме «Черная вдова».
Хоккей
Разрыв контракта с хоккеистом объяснили эффектностью его жены
Президент омского "Авангарда" Максим Сушинский заявил, что хоккейный клуб расторг контракт с Никитой Щербаком из-за его жены.
Армия и оружие
Первая загоризонтная РЛС заступила на дежурство в Мордовии
Первая радиолокационная станция загоризонтного обнаружения типа «Контейнер» заступила на боевое дежурство в Мордовии в воскресенье, 1 декабря.
Шоу-бизнес
Мирослава Дума рассказала о смертельном заболевании
Блогер и героиня светской хроники Мирослава Дума рассказала об обнаруженном у нее смертельном заболевании легких.
Происшествия
На платформе МЦД после падения на рельсы погибла девушка
Политика
Генсек ООН призвал прекратить «войну против природы»
Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что человечество должно перестать вести "войну против природы".
Экономика
Цены на кофе выросли более чем на 25%
За последние недели цены не кофе выросли более чем на 25% из-за снижения производства в Латинской Америке.
Общество
В США в продажу поступил сорт яблок, которые не портятся год
В США появился в продаже новый сорт яблок, который, по словам селекционеров, может храниться в холодильнике год.
Футбол
Хаби Алонсо: «Пеп умен, Клопп харизматичен, Жозе читает игры. Но Зидан на другом уровне»
Тренер молодежной команды «Реал Сосьедада» Хаби Алонсо поделился мнением о тренерах, с которыми ему довелось познакомиться за время выступлений за различные клубы и работы в качестве тренера.
Армия и оружие
Sohu: Япония может быстро создать 6000 атомных бомб в случае войны
Автор материала отмечает, что Токио под предлогом развития атомных электростанций смог обзавестись огромным запасом ядерного топлива для производства ядерного оружия.
Экономика
В Почта Банке запустили новогодний вклад
Почта Банк запустил сезонный рублевый вклад «Новогодний» — процентная ставка по нему равняется 6,2% годовых.
Здоровье
Все врачи уволились из инфекционной больницы Новочеркасска
Местные чиновники отмечают, что пока пациентов будут госпитализировать в больницы города Аксая, Ростова-на-Дону, а также в городскую больницу Новочеркасска.
Политика
Кравчук заявил, что «украинское княжество» возникло раньше России
Экс-президент Украины Леонид Кравчук заявил в эфире телеканала "112", что Киев должен ответить Москве новой исторической концепцией, по которой украинская государственность на несколько веков древнее русской.
Наука
Инфекционный рак в мидиях распространился по всей Атлантике
Инфекционный рак, который возник у одного из видов мидий, обитающих в Северном полушарии, распространился на родственные мидии в Южной Америке и Европе.