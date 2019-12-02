Политика
Российская газетаУкраина претендует на «пару областей России»
По словам Кулебы, ни одна область из состава Украины не выйдет, но зато Киев готов принять "пару областей России для восстановления исторической справедливости", а также для "внедрения в них демократии и европейских стандартов жизни".
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с чего всё началось
Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба ответил на заявление председателя Госдумы России Вячеслава Володина о возможной потере Киевом контроля над несколькими областями из-за притеснения нацменьшинств в своем Twitter-аккаунте.Lenta.ruвчера в 23:54
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Захарова ответила Украине на готовность «принять пару областей» России
Национальная служба новостей01:18
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