с чего всё началось

По словам Кулебы, ни одна область из состава Украины не выйдет, но зато Киев готов принять "пару областей России для восстановления исторической справедливости", а также для "внедрения в них демократии и европейских стандартов жизни".

Общество ЦБ создаст базу компьютеров и смартфонов для борьбы с отмыванием В единой базе ЦБ будет собирать информацию от банков о смартфонах, планшетах и компьютерах, с которых клиенты — юридические лица заходят в интернет-банк и осуществляют переводы.

Политика Китай ввел санкции в отношении США Китай ввел санкции против американской правозащитной организации Human Rights Watch и приостановил рассмотрение запросов на заход кораблей США в Гонконг.

Общество Россияне оценили ситуацию в стране Россияне стали позитивнее оценивать происходящее в стране, каждый второй оказался доволен своей жизнью, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на результаты свежего опроса ВЦИОМ.

Экономика Строительство Северного обхода Калининграда продолжится в 2020 году Строительство второго этапа автодороги "Северный обход Калининграда" начнется в 2020 году, сообщил в интервью РИА Новости губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

Политика Bild узнал детали американских санкций против «Северного потока-2» Ограничения в адрес проекта «Северный поток-2», которые в сенате конгресса США планируют включить в военный бюджет, коснутся самых разных компаний, участвующих в строительстве трубопровода, сообщает немецкое издание Bild со ссылкой на свои источники и выступление на конференции по безопасности в Галифаксе главы сенатского комитета по международным делам Джима Риша.

Армия и оружие В КНДР возвели десятки новых площадок для пусков ракет За несколько месяцев северокорейские военные построили по всей КНДР десятки дополнительных бетонных площадок, с которых при помощи мобильных установок можно производить пуски различных типов ракет, включая межконтинентальные, сообщило японское издание Asahi Shimbun.

Экономика Правительство решило, куда вложить триллион из ФНБ Деньги из фонда национального благосостояния (ФНБ) можно будет вложить во внутренние инфраструктурные проекты, как предлагал Минфин, и пустить на кредиты другим государствам, чтобы те покупали российскую продукцию (прежде всего энергетическую), что лоббировало Минэкономразвития.

Политика Кравчук заявил, что «украинское княжество» возникло раньше России Экс-президент Украины Леонид Кравчук заявил в эфире телеканала "112", что Киев должен ответить Москве новой исторической концепцией, по которой украинская государственность на несколько веков древнее русской.

Общество Минюст предложил ужесточить санкции за задержку зарплат В настоящее время административный кодекс предусматривает для компаний штраф от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, и в большинстве случаев эта санкция одинакова при задержке зарплаты и одному работнику, и тысяче.

Происшествия Трое подростков утонули в Брянской области Тела троих детей подняли вечером 1 декабря из реки Ипуть в городе Сураж Брянской области, сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Происшествия Историка Соколова доставили в психбольницу «Бутырки» Ранее адвокат Соколова Александр Почуев сообщил, что его подзащитный доставлен в Москву для проведения психиатрической экспертизы, которая, как ожидается, пройдёт в НИИ имени Сербского.

Спорт Сборная России завоевала бронзу чемпионата мира по пляжному футболу Сборная России со счетом 5:4 победила команду Японии в матче за третье место на чемпионате мира по пляжному футболу в Парагвае.

Экономика Верфь «Звезда» сотрудничает с Samsung В прошлом месяце верфь «Звезда», которая принадлежит консорциуму компаний «Роснефть» и Газпромбанк, и южнокорейская компания Samsung Heavy Industries заключили соглашение на поставку комплектующих для пяти газовозов проекта «Арктик СПГ-2» компании НОВАТЭК.