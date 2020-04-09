Политика
РИА НовостиНа Украине приготовились к прекращению транзита российского газа
В результате сдачу "Северного потока — 2" пришлось передвинуть на рубеж 2020-2021 годов. Против "Северного потока — 2" активно выступают не только США, продвигающие в Евросоюз свой сжиженный природный газ, но также Украина и ряд европейских стран.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Украина не прекращает противодействовать строительству «Северного потока — 2»
Московский Комсомолецвчера в 23:20
Автоматически обработано 7136 источников, обновлено в 00:04, Ашберн
Политика
Разведка США предсказала пандемию коронавируса еще в ноябре
Разведка США предупреждала администрацию президента Дональда Трампа о последствиях коронавируса еще в ноябре 2019 года.
Общество
Путин установит дополнительные денежные выплаты для врачей
Президент Владимир Путин предложил установить дополнительные выплаты для врачей. Это коснётся тех, кто работает с больными коронавирусом.
Общество
ВТО обязала Киев исполнить решение по спору о пошлинах с Россией
"Если Украина не исполнит решение ВТО в установленный срок, у России появится право на компенсацию или приостановление уступок в отношении украинских товаров", - говорится в сообщении ведомства.
Общество
Минпросвещения допустило досрочное завершение учебного года
Российские школы могут досрочно завершить учебный год для первых — восьмых классов по итогам законченных четвертей и с учетом дистанционных всероссийских проверочных работ, сообщили в Минпросвещения.
Авто
Показали 100-километровое «кладбище» арендных автомобилей
Из-за распространения пандемии коронавируса, многие арендные компании, которые потеряли клиентов, вынуждены заниматься поиском площадки для размещения своих машин.
Наука
Погоня за мельчайшими организмами: как мир узнал о вирусах
Происшествия
Почти 400 пациентов находятся на лечении в Коммунарке
Почти 400 пациентов состоят на лечении в больнице в поселке Коммунарка в новой Москве, за сутки выписаны 28 человек, сообщил главврач больницы Денис Проценко.
Политика
Власти Украины изменили условия карантина
Решение ослабить карантинные ограничения в отношении ряда украинских специалистов приняли власти Украины, сообщает пресс-служба украинского кабинета министров 8 апреля в телеграм-канале.
Общество
Мишустин утвердил соглашение МВД и Москвы по протоколам за нарушения
Российский премьер Михаил Мишустин утвердил соглашение между МВД России и правительством Москвы по составлению протоколов за административные правонарушения, которое было подписано 4 апреля.
Технологии
Sony представила новый геймпад для PlayStation 5
Добавили в новый геймпад еще и микрофон, поэтому игроки смогут общаться без гарнитуры. Вместо кнопки Share теперь появилась кнопка Create.
Общество
У бессимптомно переболевших COVID-19 обнаружили поражения легких
Общество
Объяснен рост числа зараженных коронавирусом в России
Рост числа зараженных коронавирусом в России объясняется тем, что многие граждане не сразу начали соблюдать режим самоизоляции, заявила главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России Елена Малинникова в эфире передачи «Прямой эфир».
Общество
В Италии зафиксировали рекордное число выздоровлений от коронавируса
Более двух тысяч человек за сутки выздоровели от коронавирусной инфекции в Италии.
Армия и оружие
Во Франции Су-57 назвали жемчужиной российской авиации
В декабре прошлого года в Китае Су-57 отказались называть истребителем пятого поколения, отнеся его к поколению 4+++.
Технологии
Запущен стриминговый сервис коротких видео Quibi
В понедельник начал работу новый стриминговый сервис Quibi — он отличается тем, что на нем будут размещены только фильмы и сериалы, каждая серия которых длится не дольше 10 минут.
Политика
Жители Германии выразили свое отношение к проекту «Северный поток-2»
Как сообщает ToDay News Ufa, большинство жителей Германии выступают за возобновление экономических отношений с Россией и поддерживают строительство газопровода «Северный поток-2».
Энергетика
Россия согласилась сократить добычу нефти
Россия согласилась сократить добычу нефти в рамках сделки стран ОПЕК+ на 14 процентов от уровня первого квартала 2020 года.
Наука
В Австралии заявили о препарате, подавляющем коронавирус за 48 часов
Канберра, 8 апреля 2020, 23:16 — REGNUM Антипаразитарный препарат ивермектин способен подавлять размножение возбудителя коронавируса пневмонии COVID-19 в организме человека за двое суток, сообщили 8 апреля австралийские учёные из Университета Монаша и Королевского госпиталя в Мельбурне в журнале Antiviral Research.
Общество
Состояние Бориса Джонсона ухудшилось
Состояние премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, который с вечера воскресенья находится в больнице из-за коронавируса, ухудшилось.
Экономика
ЦБ предупредил об угрозе второй волны коронавируса
Осенью 2020 года может наступить вторая волна коронавируса, в том числе и из-за истощения финансовых ресурсов, выделяемых на борьбу с заболеванием.
Шоу-бизнес
Кристина Асмус попросила советов у подписчиков
Озадачены, в том числе, и российские артисты. Недавно Кристина Асмус попросила помощи у подписчиков. Девушка выложила пост в Instagram.
Общество
Рейсы в Сеул для вывоза туристов отменили на Дальнем Востоке
Рейсы из Хабаровска и Владивостока в Сеул для вывоза дальневосточных туристов вновь отменены.
Здоровье
Эффективное средство защиты от коронавируса назвал доктор Комаровский
Комаровский уверен, что респиратор является лучшим средством защиты от коронавируса.
Общество
В США за сутки умерли почти 2 тысячи зараженных коронавирусом
В США число жертв коронавируса за последние сутки достигло устрашающей цифры в 1973 человека, побив предыдущий печальный рекорд, который был установлен 7 апреля.
Шоу-бизнес
Малахов ответил на слова Лещенко о принуждении нарушить карантин
Футбол
Переход Бухарова в иранский клуб сорвался из-за коронавируса
35-летнему футболисту поступило предложение от одного из клубов, однако в последний момент переход сорвался из-за нарастающей эпидемии.
Общество
Скворцова предсказала срок пика коронавируса в России
Пик заболеваемости коронавирусом в России наступит примерно через 10–14 дней.
Политика
Замглавы Минпромторга Овсянников исключён из «Единой России»
Москва, 8 апреля 2020, 12:56 — REGNUM Заместитель министра промышленности и торговли РФ Дмитрий Овсянников, устроивший скандал в аэропорту Ижевска, исключён из «Единой России».
Энергетика
Саудиты скупают нефтегазовые компании
Суверенный фонд Саудовской Аравии (Public Investment Fund) скупает подешевевшие акции нефтегазовых компаний, об этом пишет Wall Street Journal.
Общество