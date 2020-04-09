Политика

РИА НовостиРИА НовостиНа Украине приготовились к прекращению транзита российского газа

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В результате сдачу "Северного потока — 2" пришлось передвинуть на рубеж 2020-2021 годов. Против "Северного потока — 2" активно выступают не только США, продвигающие в Евросоюз свой сжиженный природный газ, но также Украина и ряд европейских стран.
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СМИ: Киев готовится к отказу от транзита российского газа

REGNUMвчера в 23:20

На Украине приготовились к прекращению транзита российского газа

Известиявчера в 23:50

В Киеве заявили о готовности к прекращению транзита газа из России

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Московский Комсомолецвчера в 23:20

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Rusvesna.suвчера в 23:57

Украина подготовилась к «нулевому транзиту» российского газа

РЕН ТВвчера в 23:16

На Украине приготовились к прекращению транзита российского газа

РИА Новостивчера в 22:58
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РИА Новости вчера в 10:55
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Мишустин утвердил соглашение МВД и Москвы по протоколам за нарушения

Российский премьер Михаил Мишустин утвердил соглашение между МВД России и правительством Москвы по составлению протоколов за административные правонарушения, которое было подписано 4 апреля.
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Рост числа зараженных коронавирусом в России объясняется тем, что многие граждане не сразу начали соблюдать режим самоизоляции, заявила главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России Елена Малинникова в эфире передачи «Прямой эфир».
Lenta.ru вчера в 20:22
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В Италии зафиксировали рекордное число выздоровлений от коронавируса

Более двух тысяч человек за сутки выздоровели от коронавирусной инфекции в Италии.
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ЦБ предупредил об угрозе второй волны коронавируса

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В США за сутки умерли почти 2 тысячи зараженных коронавирусом

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Малахов ответил на слова Лещенко о принуждении нарушить карантин

РИА Новости вчера в 14:14
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Советский хозяйственный деятель. Принимал участие в Великой Отечественной войне и советско-японской войне. Майор Красной армии. В 1949 году он и ещё 13 сотрудников колхоза были удостоены звания Героя Социалистического Труда, но в 1950 году было установлено что звание Героя Социалистического Труда было получено им обманным путём и он был лишён звания Героя Социалистического Труда и осуждён к 10 годам в ИТЛ. В 1951 году был лишён остальных наград.
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