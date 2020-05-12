Политика
Газета.RuУкраина пригрозила Турции лишением туристов из-за песни «Катюши»
Украинский посол в Турции Андрей Сибиха пригрозил, что страна может остаться без туристов из Украины после исполнения песни на курорте в Аланье в День Победы.
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с чего всё началось
Ранее Сибига назвал провокационной акцией исполнение песни "Катюша" в Аланье во время передвижного концерта по случаю Дня Победы, пригрозив бойкотом города со стороны украинских туристов.РИА Новостивчера в 18:02
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"Украинские туристы больше не нужны?": Посол Киева пригрозил Турции из-за песни "Катюша"
Комсомольская правдавчера в 07:02
Посол Украины пригрозил лишить Турцию туристов из-за песни «Катюша»
Московский Комсомолецвчера в 15:28
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