Политика
REGNUMУкраина пригрозила меморандумом против России в морской трибунал
Киев, 21 мая 2020, 11:15 — REGNUM Украина намерена подать в Международный морской трибунал меморандум против России после задержания в Керченском проливе украинских моряков в конце 2018 года. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин в интервью местному телеканалу.
Читать в источнике
Оценить228
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7223 источника, обновлено в 06:31, Ашберн
Общество
В Крыму выявили 15 новых случаев коронавируса
Как рассказал сегодня на заседании оперативного штаба заместитель межрегионального управления Роспотребнадзора Дмитрий Крутиков, у 14 человек не было никаких симптомов заболевания, коронавирус у них выявили только благодаря взятым анализам.
Вести.Севастополь 03:00
Происшествия
Жительница Коломны призналась в убийстве своего сына
Жительница Коломны призналась в убийстве своего девятимесячного сына, сообщается на сайте подмосковного главка СК России.
РБК 04:30
Общество
В России захотели массово сажать за серые зарплаты
В России захотели ввести массовую уголовную ответственность за серые зарплаты.
Lenta.ru 03:58
Политика
Украина назвала языком вражды заявление МИД России о Зеленском
«Язык вражды комментария МИД РФ не содержит даже намека на конструктив и ставит под сомнение настроенность российской стороны на дипломатическое урегулирование», — отметили украинские дипломаты.
Lenta.ru 01:59
Политика
Путин наградил Шойгу орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени
Президент России Владимир Путин в день рождения министра обороны Сергея Шойгу подписал указ о его награждении орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени с мечами, сообщается пресс-служба Кремля.
РИА Новости 05:03
Общество
Госдума приняла закон о едином регистре сведений о населении России
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о едином федеральном информационном регистре, который будет содержать сведения о населении России.
RT на русском 06:12
Происшествия
СКР возбудил дело из-за фейка о продаже масок из гуманитарной помощи
Главное следственное управление СКР возбудило уголовное дело из-за фейка о продаже в магазинах масок из гуманитарной помощи.
Коммерсантъ 19 мая в 13:45
Политика
Российский артист Ширвиндт объяснил Гордону, чей Крым
Кому на самом деле принадлежит Крым, рассказал художественный руководитель Московского академического театра сатиры Александр Ширвиндт в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.
Экономика сегодня вчера в 13:32
Происшествия
В Якутии найдены тела двух охотников с простреленными головами
В Якутии на базе Ботуобинской экспедиции в районе русла реки Иркюкей найдены тела двух мужчин 57 и 40 лет.
Znak.com 01:56
Происшествия
В Донбассе погиб командир батальона «Луганск-1»
Командир батальона патрульной службы полиции особого назначения "Луганск-1" Сергей Губанов погиб во время выполнения задания в Луганской области Украины.
Газета.Ru 03:59
Общество
Режим карантина в Краснодарском крае продлен до 6 июня
Режим карантина, введенного из-за коронавируса, продлевается в Краснодарском крае до 6 июня.
Газета.Ru 06:20
Культура
Сын Виктора Цоя намерен зарегистрировать бренд «Кино»
Сын музыканта Виктора Цоя Александр подал заявку в Роспатент, желая зарегистрировать бренд "Кино".
Piter.tv вчера в 04:30
Общество
У вице-мэра Воронежа подтвержден предварительно коронавирус
Анализ на COVID-19 дал положительный результат у заместителя главы города Людмилы Бородиной, сообщили в пресс-службе мэрии областного центра в четверг, 21 мая.
Обозреватель Врн 04:43
Игры
В продажу поступили переиздание Mafia III и ремастер Mafia II
МонаВиста вчера в 13:35
Общество
В Совфеде предложили узаконить самоизоляцию
Москва, 21 мая 2020, 09:37 — REGNUM В Совфеде предложили на уровне федерального закона закрепить понятие «самоизоляция».
REGNUM 02:37
Финансы
Курс доллара опустился ниже 71 рубля
Курс доллара впервые с марта опустился ниже 71 рубля, а курс евро - ниже 78 рублей.
Российская газета 03:35
Общество
На портале госуслуг появился сервис по выплатам на детей от 3 до 7 лет
На Едином портале государственных услуг запущен отдельный сервис для осуществления выплат на детей в возрасте от 3 до 7 лет, сообщает пресс-служба Минкомсвязи.
Минзэлэ (Мензеля) 02:52
Политика
В Совфеде отреагировали на заявление Японии о принадлежности Курил
Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов прокомментировал заявление японского МИДа о принадлежности Курильских островов Японии.
Газета.Ru 19 мая в 08:07
Кино
Звезды «Игры престолов» снова снимутся вместе
Культуромания 04:08
Экономика
Минфин решил не менять правила налогового резидентства из-за пандемии
Из-за ограничений, введенных для борьбы с коронавирусом, многие бизнесмены могут стать налоговыми резидентами стран, в которых не планировали оставаться долгое время.
РБК 02:28
Хоккей
Швейцария надеется провести ЧМ-2023 вместо России
Отмечается, что швейцарцы рассчитывают на то, что Россия не успеет построить новую арену в Петербурге к 2023 году, а также на то, что решением ВАДА России запретили проведение крупных международных соревнований уровня чемпионата мира.
Спорт-Экспресс вчера в 12:20
Общество
Медсестра в Туле из-за жары надела под защитный костюм купальник
В Туле одна из медсестёр местной областной больницы надела под защитный костюм купальник, надеясь, что так будет удобнее работать.
Life.ru 19 мая в 18:29
Общество
СМИ узнали о планах властей изолировать людей с иммунитетом к COVID-19
Московский власти собираются потребовать соблюдения двухнедельной самоизоляции людей, у которых выявили антитела к коронавирусу.
РБК 06:17
Общество
Forbes перечислил богатейших российских наследников
Газета.Ru 03:58
Общество
Голосование по Конституции и парад Победы могут провести в один день
Администрация президента рассматривает возможность организовать голосование по поправкам в Конституцию и парад Победы в один день — 24 июня, сообщили РБК четыре источника, близких к Кремлю.
Коммерсантъ 19 мая в 20:17
Общество
У пяти депутатов Госдумы нашли антитела к коронавирусу
Тесты выявили антитела к коронавирусу у пятерых депутатов Госдумы, сообщил на пленарном заседании спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
РИА Новости 05:25
Общество
Глава района Адыгеи ушел в отставку
Альберт Османов, глава Красногвардейского района Адыгеи, где жители массово заразились коронавирусом на похоронах, досрочно сложил полномочия, сообщается на сайте исполнительных органов государственной власти республики.
РИА Новости 01:29
Общество
Москвичам предсказали самый холодный день в мае и снег
В Москве и Московской области самым холодным днем последнего месяца весны станет 21 мая.
Lenta.ru вчера в 07:41
Общество
Медведев заявил об изменении мира из-за пандемии
Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что пандемия коронавируса, скорее всего, изменила мир окончательно.
RT на русском 05:30