Политика

REGNUMREGNUMУкраина пригрозила меморандумом против России в морской трибунал

Киев, 21 мая 2020, 11:15 — REGNUM Украина намерена подать в Международный морской трибунал меморандум против России после задержания в Керченском проливе украинских моряков в конце 2018 года. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин в интервью местному телеканалу.
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Украина намерена подать в морской трибунал меморандум против России

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В Донбассе погиб командир батальона «Луганск-1»

Командир батальона патрульной службы полиции особого назначения "Луганск-1" Сергей Губанов погиб во время выполнения задания в Луганской области Украины.
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Режим карантина в Краснодарском крае продлен до 6 июня

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