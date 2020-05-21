Киев, 21 мая 2020, 11:15 — REGNUM Украина намерена подать в Международный морской трибунал меморандум против России после задержания в Керченском проливе украинских моряков в конце 2018 года. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин в интервью местному телеканалу.

Украина пригрозила меморандумом против России в морской трибунал

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