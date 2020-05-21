Политика
REGNUMУкраина пригрозила меморандумом против России в морской трибунал
Киев, 21 мая 2020, 11:15 — REGNUM Украина намерена подать в Международный морской трибунал меморандум против России после задержания в Керченском проливе украинских моряков в конце 2018 года. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин в интервью местному телеканалу.
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Культура
Вышел трейлер последнего сезона сериала «13 причин почему»
Netflix выпустил трейлер последнего сезона сериала «13 причин почему». Он выйдет на стриминговом сервисе 5 июня.
Афиша Daily 03:15
Игры
Разработчики Serious Sam 4 показали сотни тысяч врагов на одном уровне
Загреб, 21 мая 2020, 09:00 — REGNUM Разработчики предстоящего шутера (игра, в которой упор сделан на применение огнестрельного оружия) Serious Sam 4 сообщили, что геймеры смогут увидеть в игре одновремено до 100 тыс. врагов.
REGNUM 02:00
Игры
Стартовали продажи трилогии Mafia и предзаказы ремейка первой Mafia
Игромания.ру 19 мая в 13:40
Здоровье
Названа категория людей с повышенным риском смерти от коронавируса
Мокрышева уточнила, что риск заражения коронавирусом никак не связан с избыточным весом человека.
РИА Новости вчера в 17:51
Здоровье
На Кубани подтвердили 91 новый случай заражения коронавирусом
Краснодар, 21 мая 2020, 10:47 — REGNUM 91 новый случай заражения коронавирусом выявлен на территории Краснодарского края за последние сутки, сообщил 21 мая региональный оперштаб.
REGNUM 03:47
Футбол
Гончаренко продлил контракт с ЦСКА
Советский спорт вчера в 05:28
Кино
Российских зрителей «Великой» разозлил чернокожий князь Ростов
Зрителей комедийного сериала «Великая» про российскую императрицу Екатерину II разозлил актерский состав шоу, в котором оказались чернокожие артисты.
Lenta.ru 02:30
Общество
За сутки в мире выявлено рекордное число случаев коронавируса
В среду, 20 мая, в ВОЗ сообщили о ста шести тысячах новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, что стало самым большим количеством новых заболевших за один день с начала пандемии.
Страна Советов on-line вчера в 13:49
Общество
В Москве за сутки выявили 2913 зараженных коронавирусом
В оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса в РФ проинформировали представителей СМИ о том, что самое большое количество инфицированных COVID-19 за минувшие сутки было зафиксировано в Москве, где выявили 2913 новых случаев.
Журналистская правда 03:57
Общество
В Совфеде предложили законодательно установить понятие самоизоляции
В Совете Федерации предложили внести в российское законодательство изменения, чтобы легально определить понятие самоизоляции, предусмотреть случаи и порядок установления такого режима.
RT на русском 02:18
Происшествия
СКР возбудил дело из-за фейка о продаже масок из гуманитарной помощи
Главное следственное управление СКР возбудило уголовное дело из-за фейка о продаже в магазинах масок из гуманитарной помощи.
Коммерсантъ 19 мая в 13:45
Шоу-бизнес
Рудковская в мини восхитила подписчиков красотой ног
45-летняя российская телеведущая, музыкальный продюсер, предприниматель Яна Рудковская продолжает восхищать подписчиков своей шикарной фигурой и зажигательными танцами.
Московский Комсомолец 03:18
Здоровье
Снижение объемов оказания онкологической помощи в Москве опровергли
В департаменте подчеркнули, что ни один оказывающий помощь онкобольным пациентам стационар не был закрыт или перепрофилирован для лечения людей с коронавирусом, а оказание помощи не прекращалось ни на один день.
Lenta.ru 03:54
Авто
Новый седан Acura TLX получит «заряженную» версию
Японская компания Acura определилась с датой дебюта своего нового седана TLX.
CarsWeek.ru 00:14
Футбол
Кузяев хочет остаться в «Зените»
Сообщается, что полузащитник "Зенита" Далер Кузяев хочет остаться в петербургском клубе.
Soccer.ru 03:05
Общество
Медбрат, переболевший коронавирусом, показал свое истощенное тело
Вечерний курьер 01:55
Происшествия
СК завел дело о растрате против руководства разорившегося Татфондбанка
Следователи в Татарстане завели уголовное дело о растрате и злоупотреблении полномочиями на 41,2 миллиарда рублей против руководства разорившегося Татфондбанка, сообщается на сайте СК РФ.
РИА Новости 03:12
Экономика
Красноярский губернатор попросил включить СМИ в пострадавшие отрасли
Губернатор Красноярского края Александр Усс обратился к премьер-министру России Михаилу Мишустину с просьбой включить СМИ в перечень наиболее пострадавших от коронавируса отраслей экономики.
РБК 04:43
Общество
Десятки новых правительственных Toyota Camry найдены в лесу Челябинска
Один из жителей Челябинска обнаружил в лесу 50 новеньких правительственных автомобилей Toyota Camry черного цвета.
Что происходит 19 мая в 05:17
Общество
Губернатор Сахалина подал в суд заявление об отстранении мэра Охи
Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко подал в Охинский районный суд заявление о досрочном прекращении должностных полномочий мэра Сергея Гусева в связи с утратой доверия.
Ведомости вчера в 23:07
Шоу-бизнес
Звезда «Великолепного века» Мерьем Узерли показала фото с дочерью
Известная турецкая актриса, звезда популярного сериала "Великолепный Век" Мерьем Узерли (Хюррем Султан) стала законодательницей моды сезона-2020, об этом в минувший вторник 19 мая сообщило информационное издание Гедже.
Ugpressa.ru вчера в 02:23
Общество
«Северный поток» освободили от газовой директивы ЕС
Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) освободило газопровод "Северный поток" от правил Газовой директивы Евросоюза на территории Германии на 20 лет, сообщил оператор Nord Stream AG.
РИА Новости вчера в 13:24
Общество
Баффета обманули на миллионы евро с помощью фотошопа
В 2017 году компания Баффета Berffhire Hathaway Inc приобрела ее за 800 миллионов евро.
ФАН 03:36
Здоровье
38 медиков заразились коронавирусом в Алтайском крае
У 38 медиков и 11 пациентов Краевой клинической больницы скорой медицинской помощи подтверждены положительные результаты на коронавирус.
Катунь 24 03:13
Гаджеты
Apple выпустила «коронавирусное» обновление iOS для iPhone и iPad
Компания Apple выпустила обновление операционной системы iOS 13.5 для последних версий смартфонов iPhone и планшетов iPad.
Деловое.ТВ 03:29
Авто
«КамАЗ» начал продажи тягачей нового поколения
«КамАЗ» начал продажи магистрального тягача «КамАЗ-54901» – первой модели нового семейства грузовиков с кабинами К5.
Автоновости дня вчера в 10:00
Армия и оружие
Лавров усомнился в размещении ядерных ракет США в Польше
Вашингтон вряд ли реализует планы по размещению ядерных ракет в Польше.
Lenta.ru 19 мая в 12:01
Происшествия
В Челябинске задержали группу подозреваемых в разбойном нападении
Полиция совместно с сотрудниками Росгвардии задержали в Челябинске группу лиц, подозреваемых в разбойном нападении на пункт приема металлолома, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе ГУМВД России по региону.
РИА Новости 02:24
Культура
Снова сняли с эфира программу Михалкова «Бесогон»
Новый выпуск авторской программы Никиты Михалкова «БесогонТВ» можно будет посмотреть только на YouTube-канале, хотя раньше показ проходил и на телеканале «Россия 24», пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Михалкова.
Live24 19 мая в 06:01