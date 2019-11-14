с чего всё началось

Украина готова выйти из минских договоренностей, если процесс урегулирования ситуации в Донбассе будет затягиваться, заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко в интервью «Русской службе ВВС».

МИД Украины не исключил выход страны из минских соглашений

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