Политика
REGNUMУкраина приняла «историческое решение» об энергонезависимости от РФ
Произойдёт её окончательное отделение от российско-белорусской энергосистемы, заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в эфире телеканала «Украина 24».
Читать в источнике
Оценить42
Подробнее о событии
Показать все источники
Украинский премьер назвал историческим решение отделиться от российской и белорусской энергосистем
Комсомольская правда02:40
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 03:01, Ашберн
Гаджеты
Смартфон Huawei Mate 30 без сервисов Google поставил рекорд продаж
Китайский смартфон Huawei Mate 30, который лишет сервисов Google, поставил рекорд продаж 12 млн экземпляров за три месяца.
Политика
В Совфеде оценили соглашение России и Украины по транзиту газа
Член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков оценил подписание Москвой и Киевом соглашения, которое позволит продолжить транзит газа через территорию Украины после 1 января 2020 года.
Экономика
Как проиндексируют пенсии с 1 января
С 1 января 2020 года страховые пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы на 6,6%, что выше показателя прогнозной инфляции по итогам 2019 года, сообщили в Отделении Пенсионного фонда РФ по Астраханской области.
Происшествия
В Екатеринбурге сел самолет с отказавшим двигателем
Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии" совершил экстренную посадку в екатеринбургском аэропорту Кольцово, сообщает E1.Ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Здоровье
Названы главные события года в правозащитной сфере
В уходящем году в отечественной правозащитной сфере произошло сразу несколько крупных событий, которые окажут существенное влияние на защиту прав человека и развитие гражданского общества в ближайшем будущем.
Кино
О сюжете нового фильма о Гарри Поттере рассказали СМИ
Журналисты издания We Got This Covered выяснили, что покажут в продолжении фильмов о Гарри Поттере.
Спорт
Шубенков прокомментировал предложение ВФЛА о встрече
Общество
Японские адвокаты Карлоса Гона шокированы его бегством
Японские адвокаты бывшего руководителя альянса Renault - Nissan - Mitsubishi Карлоса Гона шокированы его бегством за границу, не знали о нем и по-прежнему хранят заграничные паспорта экс-менеджера.
Происшествия
На Ставрополье суд вынес приговор напавшему с кислотой на трёх девушек
Общество
В России собрались ввести презумпцию согласия на посмертное донорство
Минздрав России подготовил и вынес на общественное обсуждение законопроект о трансплантологии, который предполагает презумпцию согласия на посмертное донорство.
Культура
Охлобыстин оценил участие Асмус в эротической сцене
Экономика
В России максимальный размер долга по кредитам ограничат с 1 января
Последний этап ограничения размеров предельного долга по кредитам будет внедрен с 1 января.
Общество
Участники обмена пленными рассказали о пытках СБУ
Среди участников обмена пленными в Донбассе оказались четверо дончан, которым за годы в СИЗО Мариуполя удалось добиться от украинских властей возбуждения уголовных дел о пытках со стороны СБУ и батальона "Азов".
Политика
Си Цзиньпин поздравил Путина и россиян с Новым годом
Политика
20 лет назад Борис Ельцин объявил о своей отставке
Президент России Борис Ельцин объявил о своем уходе в отставку в новогоднем обращении к россиянам 31 декабря 1999 года.
Политика
Мария Захарова: Brexit напоминает шутки про коммунизм
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что процесс выхода Британии из ЕС напоминает шутки о коммунизме, который строили с обещанием, что будущие поколения точно будут при нем жить.
Политика
Forbes: США опоздали с санкциями против «Северного потока-2»
Издание Forbes опубликовало материал, в котором выражается мнение, что санкции США против "Северного потока-2" запоздали как минимум на год.
Политика
Посол США в Польше указала Путину на виновников Второй мировой войны
Посол США в Польше Джорджетт Мосбахер считает Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина виновниками развязывания Второй мировой войны.
Общество
Ученые: Европу ждет климатическая катастрофа
Авто
Бесплатный Tesla Cybertruck: скачай, распечатай и добавь немного клея
Угловатый пикап Tesla Cybertruck, кажется, специально создан для удобства моделирования, и теперь иметь на столе копию самой нашумевшей автоновинки этого года может любой желающий.
Политика
Китайцы превратили слепленный Путиным пельмень в памятник
Оказалось, что не только помнят, но и превратили путинский гоубули в памятник.
Политика
Меркель в новогоднем обращении высказалась за укрепление Европы
Меркель напомнила, что благополучие и безопасность Европы зависят в том числе и от благополучия соседних стран, включая африканские.
Футбол
«Астон Вилла» хочет арендовать Дринкуотера
Бирмингемский клуб хочет арендовать 29-летнего хавбека до конца текущего сезона.В Дринкуотере «Астон Вилла» видит замену полузащитнику Джону МакГинну, который выбыл из строя на три месяца из-за перелома лодыжки.
Общество
Поддержавшего фигурантов «московского дела» священника на 5 лет отстранили от службы
Церковный суд Ярославской епархии постановил, что священника Александра Парфенова, подписавшего в сентябре обращение в поддержку фигурантов "московского дела", следует на 5 лет отстранить от ведения церковной службы.
Шоу-бизнес
Мария Порошина о годовалом сыне: «Он уже поет»
В начале января 2020 года сыну Марии Порошиной Андрею исполнится годик. Актриса рассказала в интервью о том, как он растет.
Общество
В Латвии хотят ввести плату за общение на русском языке в компаниях
Депутат Рижской думы от Новой консервативной партии Эва Мартуза предложила сделать общение клиентов с работниками государственных и частных компаний на русском языке платным.
Политика
Пойманный на Украине шпион ГРУ рассказал о провокации
Служба безопасности Украины (СБУ) пытается использовать ученых в провокациях против России.
Культура
Пригожин отреагировал на критику концертов Пугачевой
Продюсер Иосиф Пригожин ответил на критику в адрес певицы Аллы Пугачевой, которая вернулась на сцену ради нескольких концертов в свой юбилей.
Общество
Умер главный конструктор ракетоносца Ту-160 Валентин Близнюк
«30 декабря 2019 года на 92-м году жизни после тяжёлой и продолжительной болезни скончался Валентин Иванович Близнюк, руководитель работ, главный конструктор авиационного комплекса Ту-160 и его модификаций», — говорится в сообщении.
Общество
В Госдуме предложили уравнять зарплаты депутатов со средней по России
Первый зампред комитета Госдумы по контролю и регламенту Олег Нилов предложил сравнять зарплаты депутатов со средней зарплатой по стране.