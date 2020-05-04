Коронавирус
РИА НовостиНа Украине продлили карантин до 22 мая
Кабинет министров Украины продлил карантин из-за коронавируса до 22 мая, с 11 мая снял ряд ограничений, в том числе разрешил прогулки в парках, торговлю непродовольственными товарами и работу летних площадок кафе и ресторанов, заявил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.
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На Украине снимают карантинные ограничения: разрешили гулять в парках и ходить в парикмахерские
Комсомольская правда07:41
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 13:55, Ашберн
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