Политика
ИнтерфаксУкраина приостановила процесс расторжения двусторонних соглашений с РФ
Украина перестала направлять России уведомления о расторжении двусторонних соглашений с РФ и документов по СНГ, сообщает в среду газета "Коммерсантъ".
Читать в источнике
Оценить12
с чего всё началось
К последним двусторонним документам, утратившим силу, относятся Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Российской Федерацией и Украиной, действие которого прекратилось 1 апреля 2019 года по инициативе Киева, и межправительственное соглашение 1995 года «Об обмене правовой информацией», утратившее силу по решению украинского правительства 6 февраля этого года.Коммерсантъ18:59
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 6992 источника, обновлено в 23:35, Вашингтон
Футбол
Покер Роналду помог Португалии обыграть Литву в квалификации Евро-2020
Сборная Португалии добыла крупную победу над командой Литвы в рамках группового этапа квалификационного турнира к чемпионату Европы-2020.
RT на русском 16:38
Политика
В Кремле оценили отставку Болтона
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России Владимира Путина рассказал о позиции Кремля насчет увольнения советника президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джона Болтона.
Газета.Ru 17:18
Происшествия
Обнародована переписка одной из сестер Хачатурян с отцом
Lenta.ru вчера в 13:10
Политика
Путин уволил Карасина с должности замглавы МИД России
Вместо Карасина статс-секретарем — замглавы МИД назначен Евгений Иванов, который до настоящего времени занимал пост заместителя министра иностранных дел.
BFM.ru 10:09
Футбол
Сборная Украины сыграла вничью с командой Нигерии в товарищеском матче
Сборные Украины и Нигерии по футболу не выявили победителя в товарищеском матче.
РИА Новости 16:38
Общество
Археологи надеются в 2020 году начать новые раскопки в Кремле
Российские археологи ожидают, что в 2020 году смогут начать новые раскопки на территории Кремля, чтобы найти артефакты, относящиеся к временам становления государственности на Руси, сообщил журналистам директор Института археологии Российской академии наук, вице-президент РАН Николай Макаров.
РИА Новости 08:05
Политика
Трамп продлил санкции из-за «вмешательства в выборы»
Президент США Дональд Трамп продлил санкционный режим за «иностранное вмешательство в выборы».
Мойка78 22:31
Экономика
Счетная палата нашла бюджетные нарушения на 426 млрд рублей
Объем нарушений при исполнении бюджета 2018 года, выявленных Счетной палатой, составил 426,2 миллиарда рублей, говорится в отчете ведомства.
РИА Новости 20:29
Политика
Нетаньяху эвакуировали из-за срабатывания системы воздушной тревоги
Отмечается, что Нетаньяху выступал на сцене в городе Ашдод. Во время встречи раздался сигнал сирены.
Газета.Ru 15:12
Общество
Россияне стали реже разводиться из-за снижения доходов
Россияне стали реже разводиться, свидетельствуют данные Росстата, с которыми ознакомились «Известия».
Известия 18:11
Космос
На МКС впервые в истории замесили цемент
Южный Федеральный 13:37
Шоу-бизнес
Анна Семенович согласилась поужинать с миллионером за деньги
Сколько заплатят за встречу с Семенович — остается в секрете.
StarHit.ru 17:30
Финансы
У России не осталось чистого госдолга
Государственный долг России стал отрицательным впервые с 2014 года. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru 03:27
Общество
В Роскачестве назвали продукты, которые не стоит мыть
Специалисты Роскачества составили список продуктов, которые не следует мыть перед приготовлением. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:48
Политика
«Газпром» изучает последствия решения суда ЕС по газопроводу Opal
Российская компания "Газпром" изучает юридические и коммерческие последствия отмены Европейским судом юстиций права компании использовать полную мощность газопровода Opal, сообщает ФАН.
Газета.Ru 14:30
Футбол
США ушли от поражения в матче с Уругваем
Сборные США и Уругвая разошлись миром в товарищеском матче (1:1). Уругваец Бриан Родригес в начале второго тайма открыл счет, а в концовке встречи Джордан Моррис сравнял счет.
Спорт-Экспресс 21:52
Хоккей
Лехтеря: «В третьем периоде игроки СКА немного заленились»
Нападающий СКА Йори Лехтеря прокомментировал победу над «Сибирью» со счетом 4:2 в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Sport24.ru 15:36
Музыка
Билли Айлиш снялась в телешоу Ивана Урганта
Во время пребывания в Москве певица согласилась принять участие в новом сезоне телешоу Ивана Урганта «Вечерний Ургант».
Bimru.ru вчера в 11:36
Футбол
Игнатьев удален в матче молодежной сборной России против Болгарии
Нападающий молодежной сборной России Иван Игнатьев удален на 87-й минуте гостевого матча отборочного турнира Евро-2021 против Болгарии.
Спорт-Экспресс 15:15
Политика
США ввели санкции против двух сотрудников СК
Госдеп США объявил о введении санкций против двух высокопоставленных сотрудников Следственного комитета по Сургуту, обвиняя их в коррупции и нарушении прав человека.
РИА Новости 11:21
Происшествия
Рогозин прокомментировал задержания на объекте «Роскосмоса»
РИА Новости вчера в 06:48
Религия
Что нельзя делать в день Усекновение главы Иоанна Предтечи, и почему это праздник
11 сентября Русская Православная Церковь отмечает большой праздник - Усекновение главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.
Российская газета 16:51
Происшествия
Склад для хранения масла загорелся под Нижним Новгородом
Отмечается, что на складе находилось около 500 тонн масла. "Горит складское помещение, размер уточняется", - говорится в сообщении МЧС.
Газета.Ru 12:02
Футбол
Англия пропустила три мяча от Косово
Сборная Англии одержала победу над Косово в матче 6-го тура отборочного турнира Евро-2020.
Soccer.ru 16:47