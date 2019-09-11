К последним двусторонним документам, утратившим силу, относятся Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Российской Федерацией и Украиной, действие которого прекратилось 1 апреля 2019 года по инициативе Киева, и межправительственное соглашение 1995 года «Об обмене правовой информацией», утратившее силу по решению украинского правительства 6 февраля этого года.

с чего всё началось

Украина перестала направлять России уведомления о расторжении двусторонних соглашений с РФ и документов по СНГ, сообщает в среду газета "Коммерсантъ".

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