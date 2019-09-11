Политика

ИнтерфаксИнтерфаксУкраина приостановила процесс расторжения двусторонних соглашений с РФ

Украина перестала направлять России уведомления о расторжении двусторонних соглашений с РФ и документов по СНГ, сообщает в среду газета "Коммерсантъ".
Читать в источнике
Комментировать6
с чего всё началось

Расторженные отзывы поутихли

К последним двусторонним документам, утратившим силу, относятся Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Российской Федерацией и Украиной, действие которого прекратилось 1 апреля 2019 года по инициативе Киева, и межправительственное соглашение 1995 года «Об обмене правовой информацией», утратившее силу по решению украинского правительства 6 февраля этого года.
Коммерсантъ18:59

Подробнее о событии

Расторженные отзывы поутихли

Коммерсантъ18:59

СМИ узнали о взятой Киевом паузе в расторжении договоров с Россией

РБК21:39

Украина приостановила процесс расторжения двусторонних соглашений с РФ

Интерфакс20:47

СМИ пишут о взятой Киевом паузе в расторжении договоров с Россией

РИА Новости23:25

«Ъ»: Украина приостановила расторжение двусторонних соглашений с Россией

Ведомости21:58

Украина приостановила разрыв двусторонних соглашений с РФ

URA.Ru21:31

Украина взяла паузу в расторжении договоров с Россией – СМИ

РЕН ТВ22:29
Показать все источники
Автоматически обработаны 6992 источника, обновлено в 23:35, Вашингтон
Футбол

Покер Роналду помог Португалии обыграть Литву в квалификации Евро-2020

Сборная Португалии добыла крупную победу над командой Литвы в рамках группового этапа квалификационного турнира к чемпионату Европы-2020.
RT на русском 16:38
Политика

В Кремле оценили отставку Болтона

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России Владимира Путина рассказал о позиции Кремля насчет увольнения советника президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джона Болтона.
Газета.Ru 17:18
Происшествия

Обнародована переписка одной из сестер Хачатурян с отцом

Lenta.ru вчера в 13:10
Политика

Путин уволил Карасина с должности замглавы МИД России

Вместо Карасина статс-секретарем — замглавы МИД назначен Евгений Иванов, который до настоящего времени занимал пост заместителя министра иностранных дел.
BFM.ru 10:09
Футбол

Сборная Украины сыграла вничью с командой Нигерии в товарищеском матче

Сборные Украины и Нигерии по футболу не выявили победителя в товарищеском матче.
РИА Новости 16:38
Общество

Археологи надеются в 2020 году начать новые раскопки в Кремле

Российские археологи ожидают, что в 2020 году смогут начать новые раскопки на территории Кремля, чтобы найти артефакты, относящиеся к временам становления государственности на Руси, сообщил журналистам директор Института археологии Российской академии наук, вице-президент РАН Николай Макаров.
РИА Новости 08:05
Политика

Трамп продлил санкции из-за «вмешательства в выборы»

Президент США Дональд Трамп продлил санкционный режим за «иностранное вмешательство в выборы».
Мойка78 22:31
Экономика

Счетная палата нашла бюджетные нарушения на 426 млрд рублей

Объем нарушений при исполнении бюджета 2018 года, выявленных Счетной палатой, составил 426,2 миллиарда рублей, говорится в отчете ведомства.
РИА Новости 20:29
Политика

Нетаньяху эвакуировали из-за срабатывания системы воздушной тревоги

Отмечается, что Нетаньяху выступал на сцене в городе Ашдод. Во время встречи раздался сигнал сирены.
Газета.Ru 15:12
Общество

Россияне стали реже разводиться из-за снижения доходов

Россияне стали реже разводиться, свидетельствуют данные Росстата, с которыми ознакомились «Известия».
Известия 18:11
Космос

На МКС впервые в истории замесили цемент

Южный Федеральный 13:37
Шоу-бизнес

Анна Семенович согласилась поужинать с миллионером за деньги

Сколько заплатят за встречу с Семенович — остается в секрете.
StarHit.ru 17:30
Финансы

У России не осталось чистого госдолга

Государственный долг России стал отрицательным впервые с 2014 года. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru 03:27
Общество

В Роскачестве назвали продукты, которые не стоит мыть

Специалисты Роскачества составили список продуктов, которые не следует мыть перед приготовлением. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:48
Политика

«Газпром» изучает последствия решения суда ЕС по газопроводу Opal

Российская компания "Газпром" изучает юридические и коммерческие последствия отмены Европейским судом юстиций права компании использовать полную мощность газопровода Opal, сообщает ФАН.
Газета.Ru 14:30
Политика

Площадь Советов в Улан-Удэ обесточили во время стихийного протеста

Тайга.инфо 23:03
Футбол

США ушли от поражения в матче с Уругваем

Сборные США и Уругвая разошлись миром в товарищеском матче (1:1). Уругваец Бриан Родригес в начале второго тайма открыл счет, а в концовке встречи Джордан Моррис сравнял счет.
Спорт-Экспресс 21:52
Хоккей

Лехтеря: «В третьем периоде игроки СКА немного заленились»

Нападающий СКА Йори Лехтеря прокомментировал победу над «Сибирью» со счетом 4:2 в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Sport24.ru 15:36
Армия и оружие

Первые два российских вертолетоносца построят в Крыму

Известия 21:25
Музыка

Билли Айлиш снялась в телешоу Ивана Урганта

Во время пребывания в Москве певица согласилась принять участие в новом сезоне телешоу Ивана Урганта «Вечерний Ургант».
Bimru.ru вчера в 11:36
Происшествия

Эстонский каскадер устроил просмотр порно после расправы над подругой

РЕН ТВ 21:20
Шоу-бизнес

На концерте Билана в Омске опасаются повторения самарского инцидента

РИА СуперОмск 02:40
Футбол

Игнатьев удален в матче молодежной сборной России против Болгарии

Нападающий молодежной сборной России Иван Игнатьев удален на 87-й минуте гостевого матча отборочного турнира Евро-2021 против Болгарии.
Спорт-Экспресс 15:15
Политика

США ввели санкции против двух сотрудников СК

Госдеп США объявил о введении санкций против двух высокопоставленных сотрудников Следственного комитета по Сургуту, обвиняя их в коррупции и нарушении прав человека.
РИА Новости 11:21
Авто

Самые долгоживущие автомобильные моторы в мире

Car.ru 10:40
Происшествия

Летевший в Анталию самолет Red Wings сел в Краснодаре из-за неполадки

РБК 15:38
Происшествия

Рогозин прокомментировал задержания на объекте «Роскосмоса»

РИА Новости вчера в 06:48
Религия

Что нельзя делать в день Усекновение главы Иоанна Предтечи, и почему это праздник

11 сентября Русская Православная Церковь отмечает большой праздник - Усекновение главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.
Российская газета 16:51
Происшествия

Склад для хранения масла загорелся под Нижним Новгородом

Отмечается, что на складе находилось около 500 тонн масла. "Горит складское помещение, размер уточняется", - говорится в сообщении МЧС.
Газета.Ru 12:02
Футбол

Англия пропустила три мяча от Косово

Сборная Англии одержала победу над Косово в матче 6-го тура отборочного турнира Евро-2020.
Soccer.ru 16:47
Как работают Яндекс.Новости?
Главное