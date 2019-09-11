Политика

Lenta.ruLenta.ruУкраина приостановила разрыв отношений с Россией

Украина приостановила процесс расторжения двусторонних соглашений с Россией.
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с чего всё началось

Расторженные отзывы поутихли

К последним двусторонним документам, утратившим силу, относятся Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Российской Федерацией и Украиной, действие которого прекратилось 1 апреля 2019 года по инициативе Киева, и межправительственное соглашение 1995 года «Об обмене правовой информацией», утратившее силу по решению украинского правительства 6 февраля этого года.
Коммерсантъвчера в 18:59

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Расторженные отзывы поутихли

Коммерсантъвчера в 18:59

Что случилось этой ночью: среда, 11 сентября

Интерфакс00:30

СМИ узнали о взятой Киевом паузе в расторжении договоров с Россией

РБКвчера в 21:39

СМИ пишут о взятой Киевом паузе в расторжении договоров с Россией

РИА Новостивчера в 23:25

Украина приостановила разрыв двусторонних соглашений с РФ

URA.Ruвчера в 21:31

«Ъ»: Украина приостановила расторжение двусторонних соглашений с Россией

Ведомостивчера в 21:58

Украина взяла паузу в расторжении договоров с Россией, — СМИ

РЕН ТВвчера в 22:29
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Экономика

Названы самые популярные финансовые продукты у россиян

Самым популярным розничным финансовым продуктом признаны пластиковые карты для получения пенсии, зарплаты или стипендии.
RT на русском вчера в 23:00
Политика

Правительство Японии в полном составе ушло в отставку

РБК 00:05
Общество

Клип Тимати и Гуфа о Москве набрал миллион дизлайков на Youtube

Совместный клип рэперов Тимати и Гуфа «Москва» собрал на Youtube более 1 млн дизлайков и 61 000 лайков (на момент публикации материала).
Ведомости 09 сентября в 10:34
Гаджеты

Apple представила три новых iPhone

РБК вчера в 14:53
Путешествия

Посол РФ объяснил рост числа погибших россиян в Турции

Газета.Ru вчера в 20:53
Происшествия

Пожар на складе ГСМ потушили под Нижним Новгородом

Ранее сообщалось, что вечером в Кудьминской промзоне в Богородском районе области в километре на северо-запад от поселка Дружный огонь охватил порядка 5 тыс. кв. метров на складе горюче-смазочных материалов.
Интерфакс вчера в 13:12
Политика

Глава Бурятии призвал митингующих признать итоги выборов мэра Улан-Удэ

Глава Бурятии Алексей Цыденов обратился к участникам несанкционированного митинга в Улан-Удэ, несогласным с результатами голосования на выборах мэра города, и призвал их признать выбор большинства горожан.
RT на русском вчера в 23:11
Хоккей

Мактавиш: «Важная победа для „Локомотива“, почувствовали облегчение»

Главный тренер «Локомотива» Крэйг Мактавиш подвел итоги матча с ХК «Сочи» (2:1). Это первая его победа в КХЛ.
Sport24.ru вчера в 16:33
Авто

Уникальный гибрид «Мерседеса W140» и «Шишиги» продают за 5 млн рублей

Раму и ходовую часть автомобиля автор взял у армейского полноприводного грузовика ГАЗ-66 1982 года выпуска, а двигатель и кузов — у седана Mercedes-Benz S-Class знаменитой серии W140.
Автоновости дня вчера в 16:15
Происшествия

Источник рассказал, почему жительница Камчатки утопила своих детей

РИА Новости 09 сентября в 23:10
Политика

Музеи Крыма предоставили суду новые доказательства по скифскому золоту

Музеи Крыма предоставили апелляционному суду в Амстердаме дополнительные доказательства принадлежности им коллекции скифского золота.
Известия вчера в 23:14
Политика

Суд Евросоюза ограничил права «Газпрома» по использованию OPAL

Суд Евросоюза (ЕС) аннулировал решение Еврокомиссии (ЕК), разрешающее «Газпрому» использовать трубопровод OPAL на полную мощность.
Известия вчера в 07:32
Футбол

Мане дал понять, что не намерен уходить из «Ливерпуля»

Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане заявил о своей приверженности клубу, дав понять, что он не особенно заинтересован в уходе.
Матч ТВ 00:46
Происшествия

В башнях «Бутырки» пугачевских времен нашли заключенных

Члены ОНК направили руководству "Бутырки" письменное предложение закрыть для использования эти казематы, поскольку они не соответствуют никаким нормам и правилам.
РИА Новости 00:32
Наука

Лечение гипертензии может замедлить ухудшение интеллекта

Гипертензия представляет собой стойкое повышение кровяного давления до величины 140/90 и выше.
Naked Science 09 сентября в 11:55
Авто

Самые долгоживущие автомобильные моторы в мире

Car.ru вчера в 10:40
Культура

Юрий Дудь вновь получил премию «Человек года» журнала GQ

REGNUM 00:52
Происшествия

В США водитель Tesla уснул за рулем, пока мчался по трассе

Отмечается, что электрокар ехал на автопилоте со скоростным режимом до 100 км / ч В США водитель электрокара Tesla уснул за рулем, пока автомобиль мчался по трассе в Массачусетсе.
Аргументы и Факты вчера в 12:41
Футбол

Англия пропустила три мяча от Косово

Сборная Англии одержала победу над Косово в матче 6-го тура отборочного турнира Евро-2020.
Soccer.ru вчера в 16:47
Общество

Роскачество рассказало о способах распознать фальшивых благотворителей

Роскачество рассказало о том, как распознать фальшивых благотворителей в Сети и отличить реальный призыв о помощи от мошенничества и спекуляции на эмоциях.
Известия 00:58
Финансы

У России не осталось чистого госдолга

Государственный долг России стал отрицательным впервые с 2014 года. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru вчера в 03:27
Армия и оружие

КНДР устроила испытания сверхбольшой реактивной системы

Известия вчера в 23:01
Шоу-бизнес

Дима Билан извинился перед поклонниками за пьяное выступление в Самаре

Говорит Москва вчера в 01:53
Происшествия

Самолёт Екатеринбург — Санья срочно вернулся в аэропорт вылета

Как говорится на сайте аэропорта «Кольцово», он должен был вылететь в 0:20 по местному времени.
REGNUM вчера в 23:05
Экономика

Счетная палата нашла бюджетные нарушения на 426 млрд рублей

Объем нарушений при исполнении бюджета 2018 года, выявленных Счетной палатой, составил 426,2 миллиарда рублей, говорится в отчете ведомства.
РИА Новости вчера в 20:29
Кино

Марго Робби экранизирует «Танкистку»

Комикс об отчаянной охотнице за головами, живущей в танке и объявленной вне закона, увидел свет в 1988 году, а в 1995-м был впервые экранизирован.
ИА InterMedia вчера в 03:40
Музыка

Билли Айлиш по просьбе Ивана Урганта исполнила русскую версию Bad Guy

Sunmag.me вчера в 11:42
Общество

Подсчитаны расходы россиян на домашний быт

Расходы россиян на домашний интернет и сотовую связь выросли за год на 9 и 11 процентов соответственно, а на телевидение и онлайн-кинотеатры — уменьшились на 13 процентов.
Lenta.ru 01:08
Космос

Испытания робота «Федора» после полета начнутся 11 сентября

ТАСС вчера в 17:16
Политика

От Трампа скрыли эвакуацию шпиона из России

Президент США Дональд Трамп отреагировал на сообщения об "эвакуации шпиона" из России.
Утро.ru вчера в 01:23
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