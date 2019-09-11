Политика
КоммерсантъУкраина приостановила расторжение соглашений с Россией
Киев начал их одностороннюю денонсацию в 2014 году после присоединения Крыма к РФ и начала конфликта в Донбассе.
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с чего всё началось
Киев перестал направлять Москве уведомления о расторжении договоров с Россией. Процесс их односторонней денонсации украинской стороной начался в 2014 году после начала конфликта на востоке Украины и присоединения Крыма к РФ.Коммерсантъвчера в 18:59
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