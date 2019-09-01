Политика

Lenta.ruLenta.ruУкраина приостановила разрыв отношений с Россией

Украина приостановила процесс расторжения двусторонних соглашений с Россией.
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с чего всё началось

Расторженные отзывы поутихли

К последним двусторонним документам, утратившим силу, относятся Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Российской Федерацией и Украиной, действие которого прекратилось 1 апреля 2019 года по инициативе Киева, и межправительственное соглашение 1995 года «Об обмене правовой информацией», утратившее силу по решению украинского правительства 6 февраля этого года.
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Украина приостановила расторжение соглашений с Россией

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РИА Новостивчера в 23:25

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Ведомостивчера в 21:58

Украина приостановила разрыв отношений с Россией

Lenta.ruвчера в 23:01
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Автоматически обработан 6991 источник, обновлено в 04:12, Вашингтон
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