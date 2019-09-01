Политика
Lenta.ruУкраина приостановила разрыв отношений с Россией
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с чего всё началось
К последним двусторонним документам, утратившим силу, относятся Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Российской Федерацией и Украиной, действие которого прекратилось 1 апреля 2019 года по инициативе Киева, и межправительственное соглашение 1995 года «Об обмене правовой информацией», утратившее силу по решению украинского правительства 6 февраля этого года.Коммерсантъвчера в 18:59
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Автоматически обработан 6991 источник, обновлено в 04:12, Вашингтон
Политика
Британский генерал заявил об угрозе новой «Большой игры» с Россией
"Большая игра" — термин из истории, под которым понимают политическое и дипломатическое противостояние на протяжении большей части XIX века между Британской и Российской империями вокруг Афганистана и соседних территорий в Центральной и Южной Азии.
РИА Новости вчера в 21:23
Общество
Россияне стали реже разводиться из-за бедности
Количество разводов в России сократилось на фоне снижения доходов населения. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на данные Росстата.
Lenta.ru 03:17
Кино
Джеки Чан отменил свой визит в Россию
Джеки Чан уже приезжал в Россию в 2012 году в рамках мирового турне в поддержку своего фильма "Доспехи Бога 3: Миссия Зодиак", а также в 2016 году, когда принимал участие в церемонии открытия фестиваля китайского кино.
ТАСС вчера в 07:22
Транспорт
В России могут ужесточить наказание за нарушения ПДД
Правительство поручило Минюсту и МВД проработать вопрос более строгого наказания водителей за нарушения правил дорожного движения, если в машине находятся несовершеннолетние.
RT на русском 03:56
Авто
Из Hyundai Veloster N сделали гоночный электромобиль
Спортивный отдел Hyundai концерна продемонстрировал во Франкфурте гоночный хэтчбек Veloster N ETCR.
CarsWeek.ru вчера в 15:02
Экономика
Производство марихуаны сделало экс-главу НТВ Йордана миллиардером
Состояние владельца «Ренессанс Страхования», экс-гендиректора телеканала НТВ Бориса Йордана, достигло $1,2 млрд, пишет Forbes со ссылкой на собственные подсчеты.
РБК вчера в 09:14
Транспорт
Глава Саратова призвал горожан отказаться от личных автомобилей
«Прошу, по возможности, в эти дни пересесть на общественный транспорт и отказаться от езды по городу на личном автомобиле», — заключил Исаев.
REGNUM 03:27
Футбол
Луис Адриано оформил первый хет-трик за «Палмейрас»
Бывший форвард «Спартака» Луис Адриано отметился первым хет-триком за свою новую команду — бразильский «Палмейрас».
Чемпионат вчера в 21:43
Футбол
Сборная Украины спаслась от поражения в матче с Нигерией
Сборная Украины на своем поле сыграла вничью с командой Нигерии (2:2) в товарищеском матче, прошедшем на «Днепр-Арене».
LiveSport.ru вчера в 16:21
Спорт
Сборная Европы победила США в легкоатлетическом матче в Минске
Сборная Европы победила команду США в матче по легкой атлетике, который состоялся в Минске.
Спорт-Экспресс вчера в 17:10
Политика
Суд Евросоюза ограничил права «Газпрома» по использованию OPAL
Суд Евросоюза (ЕС) аннулировал решение Еврокомиссии (ЕК), разрешающее «Газпрому» использовать трубопровод OPAL на полную мощность.
Известия вчера в 07:32
Энергетика
Минэнерго США снизило прогноз добычи нефти странами ОПЕК в 2019 году
Управление энергетической информации министерства энергетики США (EIA) понизило прогноз добычи нефти участниками Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) по итогам 2019 года на 100 тыс. баррелей в сутки, до 30,03 млн. баррелей в день.
Известия вчера в 12:47
Космос
Робот «Федор» больше не полетит в космос
Робот "Федор", который недавно побывал на МКС, больше в космос не полетит, рассказал РИА Новости исполнительный директор НПО "Андроидная техника" Евгений Дудоров.
РИА Новости 03:37
Происшествия
Петербуржец выстрелил в голову жене на проспекте Ветеранов
Около полуночи в понедельник, 9 сентября, в Красносельском районе петербуржец выстрелил в свою жену, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
Телеканал Санкт-Петербург 03:31
Религия
Усекновение главы Иоанна Предтечи: смысл и традиции православного праздника
11 сентября (29 августа по старому стилю) православные христиане вспоминают гибель пророка Иоанна Предтечи, который предсказал пришествие Мессии и крестил в водах реки Иордан Иисуса Христа.
ТАСС 01:15
Общество
Названы города с самой дорогой платой за домашний интернет и ЖКУ
По данным сервиса, средний чек за коммунальные услуги в России составляет около 3 тыс. рублей, при этом больше всего платят в Казани и Москве (5970 и 3937 рублей), а меньше всего — в Воронеже и Волгограде (1496 и 1537 рублей), отмечает ТАСС.
Известия 03:05
Гаджеты
Apple показала новые iPhone 11 и iPhone Pro
Компания Apple показала iPhone 11 и iPhone Pro. Презентация новинок состоялась в театре Стива Джобса.
Росбалт вчера в 14:25
Политика
В МИД анонсировали ответные меры на санкции США против сотрудников СК
Россия расширит ограничительные списки на въезд граждан США после того, как Госдеп ввёл санкции против двух сотрудников Следственного комитета, заявили в российском МИД.
RT на русском 02:30
Футбол
Сычев показал условия тренировок в «Пюнике»
Российский форвард «Пюника» Дмитрий Сычев показал футбольные поля, на которых тренируются игроки армянского клуба.
Матч ТВ 03:20
Экономика
Китай освободит ряд товаров из США от дополнительных пошлин
Власти Китая намерены освободить некоторые американские товары от дополнительных пошлин, говорится в сообщении Комитета по тарифам и сборам при Госсовете КНР.
REGNUM 02:12
Происшествия
Взрыв в Кабуле прогремел у посольства США
REGNUM вчера в 17:38
Шоу-бизнес
Дима Билан признался, что был пьян на концерте в Самаре
Мир новостей вчера в 12:05
Политика
Меркель рассказала о подготовке к саммиту «нормандской четверки»
Работа над проведением саммита в нормандском формате ведётся, заявила канцлер Германии Ангела Меркель.
REGNUM 04:00
Общество
Суд предложил вернуть дело Серебренникова в прокуратуру
Коммерсантъ 03:25
Армия и оружие
В Астраханской области стартовали первые российско-сербские учения
Напомним, ранее на территории Астраханской области прошли совместные учения в рамках Объединённой системы ПВО стран СНГ.
ГТРК Лотос 01:43
Авто
FAW показал новый гибридный суперкар Hongqi S9
Китайский автоконцерн FAW представил под брендом Hongqi прототип нового гибридного гиперкара S9.
Автоновости дня 03:23
Происшествия
В заброшенной башне «Бутырки» нашли заключенных
Члены столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) нашли двух заключенных в старинной башне московского СИЗО "Бутырка", которая ранее считалась неэксплуатируемой.
Российская газета 03:21
Политика
Главным военным прокурором Украины назначен Виктор Чумак
Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка назначил своим заместителем - главным военным прокурором Виктора Чумака, который был депутатом Верховной рады двух предыдущих созывов.
ТАСС 03:59
Происшествия
Двигатель истребителя загорелся при посадке в Перми
У истребителя МиГ-31 при посадке в аэропорту Перми загорелся двигатель, передает РЕН ТВ.
Газета.Ru 03:58