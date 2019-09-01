Киев перестал направлять Москве уведомления о расторжении договоров с Россией. Процесс их односторонней денонсации украинской стороной начался в 2014 году после начала конфликта на востоке Украины и присоединения Крыма к РФ.

с чего всё началось

Общество Приставам хотят разрешить неограниченный доступ в жильё россиян На сайте Минюста сообщается о предложении расширить права судебных приставов; в планах дать приставам право принудительного доступа в квартиры россиян.

Политика Рада поддержала антикоррупционный законопроект Зеленского Верховная рада Украины приняла в первом чтении законопроект президента страны Владимира Зеленского о незаконном обогащении чиновников, свидетельствуют результаты голосования на официальном сайте Рады.

Политика Россию заставили сохранить транзит газа через Украину Европейский суд поддержал Польшу в иске по газопроводу Opal, сухопутной ветке «Северного потока», и отменил решение Еврокомиссии (ЕК) о предоставлении «Газпрому» полного доступа к его мощностям.

Политика «Ведомости» узнали о доступе «шпиона» Смоленкова к «чувствительной» информации Источник "Ведомостей" в силовой структуре указал, что ни во время работы в посольстве России в США, ни во время работы в управлении президента по внешней политике Смоленков не был допущен к секретным сведениям, но из разговоров с коллегами мог узнавать информацию, интересную спецслужбам США.

Политика Захарова прокомментировала увольнение Болтона Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя увольнение Джона Болтона с поста советника президента США по национальной безопасности, рассказала о рождении и смерти одного, но двойного фейка.

Общество В Норильске выпал первый снег и началась метель Первый снег выпал в Норильске (Красноярский край), похолодание сопровождает метель, которая является нехарактерным явлением для города в это время года.

Происшествия В ДТП с микроавтобусом в Турции погибли 10 человек «В районе населённого пункта Калканлы перевернулся микроавтобус, погибли 10 человек, семеро ранены», — приводит издание слова губернатора провинции Октая Чагатая.

Финансы Экспорт и импорт снижаются синхронно Экспорт сократился на 14,6%, импорт — на 3,6%, сальдо торгового баланса — на 26,7%. Такое сжатие экспорта обусловлено главным образом снижением цен на мировом энергорынке, импорта — сокращением внутреннего инвестиционного и потребительского спроса.

Космос Робот «Федор» больше не полетит в космос Дудонов объяснил, почему нынешний "Федор" для этой задачи не годится: у него есть ноги, а они в открытом космосе не нужны.

Политика Расмуссен предложил Грузии вступить в НАТО без Абхазии и Южной Осетии Грузии следует начать дискуссии на тему, приемлемо ли для нее вступление в НАТО без Абхазии и Южной Осетии, заявил бывший генеральный секретарь альянса Андерс Фог Расмуссен, выступая на пятой международной конференции в Тбилиси.

Наука Эпидемия ВИЧ набирает обороты в России Пик смертности от ВИЧ пришелся на середину первой декады третьего тысячелетия: тогда эпидемия уносила жизни практически двух миллионов человек в год.

Футбол Сычев показал условия тренировок в «Пюнике» Российский форвард «Пюника» Дмитрий Сычев показал футбольные поля, на которых тренируются игроки армянского клуба.

Политика Новое правительство сформировали в Японии Генеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга объявил, что в стране сформирован новый состав кабинета министров.

Происшествия Мужчина поджег себя у здания Госсовета Удмуртии Мужчина поджег себя у входа в здание Госсовета Удмуртии прямо перед началом сессии.

Транспорт В России могут ужесточить наказания за нарушения ПДД Российское правительство поручило Минюсту и МВД до апреля 2020 года проработать вопрос более строгого наказания водителей за нарушение ПДД, если в автомобиле находятся дети.

Происшествия В Челябинске 13 человек пострадали в ДТП с маршруткой В пресс-службе мэрии Челябинска "РГ" сообщили, что в результате аварии пострадали 13 человек.

Политика Меркель заявила, что США больше не играют роль защитника Европы Канцлер подчеркнула, что "эти дебаты [в парламенте ФРГ] проходят во времена серьезных изменений и смещения сил в мире".

Происшествия СК начал проверку после того, как подростка унесло в море в Крыму СУСК по республике Крым и городу Севастополь начал процессуальную проверку по факту пропажи 15-летнего подростка, которого унесло в открытое море во время купания в районе Керчи.

Происшествия В заброшенной башне «Бутырки» нашли заключенных Члены столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) нашли двух заключенных в одной из башен столичного СИЗО «Бутырка», которая ранее считалась неэксплуатируемой.

Здоровье Противотуберкулезный диспансер закрыли в Кузбассе за опасные нарушения Филиал Новокузнецкого диспансера, где лечились зараженные туберкулезом, был временно закрыт после проверки надзорного органа.

Авто Great Wall начинает продажи нового пикапа Wingle 7EV В Great Wall сообщили о предзаказе на пикап Wingle 7. Автомобиль Wingle 7EV оснащен электрической силовой установкой на 204 лошадиные силы.