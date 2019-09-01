Политика
Lenta.ruУкраина приостановила разрыв отношений с Россией
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с чего всё началось
Киев перестал направлять Москве уведомления о расторжении договоров с Россией. Процесс их односторонней денонсации украинской стороной начался в 2014 году после начала конфликта на востоке Украины и присоединения Крыма к РФ.Коммерсантъвчера в 18:59
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Общество
Приставам хотят разрешить неограниченный доступ в жильё россиян
На сайте Минюста сообщается о предложении расширить права судебных приставов; в планах дать приставам право принудительного доступа в квартиры россиян.
Сиб.фм вчера в 11:17
Политика
Рада поддержала антикоррупционный законопроект Зеленского
Верховная рада Украины приняла в первом чтении законопроект президента страны Владимира Зеленского о незаконном обогащении чиновников, свидетельствуют результаты голосования на официальном сайте Рады.
Rambler News Service 05:19
Политика
Россию заставили сохранить транзит газа через Украину
Европейский суд поддержал Польшу в иске по газопроводу Opal, сухопутной ветке «Северного потока», и отменил решение Еврокомиссии (ЕК) о предоставлении «Газпрому» полного доступа к его мощностям.
Lenta.ru вчера в 06:13
Политика
«Ведомости» узнали о доступе «шпиона» Смоленкова к «чувствительной» информации
Источник "Ведомостей" в силовой структуре указал, что ни во время работы в посольстве России в США, ни во время работы в управлении президента по внешней политике Смоленков не был допущен к секретным сведениям, но из разговоров с коллегами мог узнавать информацию, интересную спецслужбам США.
Интерфакс 01:50
Политика
Захарова прокомментировала увольнение Болтона
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя увольнение Джона Болтона с поста советника президента США по национальной безопасности, рассказала о рождении и смерти одного, но двойного фейка.
RT на русском 05:22
Общество
В Норильске выпал первый снег и началась метель
Первый снег выпал в Норильске (Красноярский край), похолодание сопровождает метель, которая является нехарактерным явлением для города в это время года.
ТАСС 01:06
Происшествия
В ДТП с микроавтобусом в Турции погибли 10 человек
«В районе населённого пункта Калканлы перевернулся микроавтобус, погибли 10 человек, семеро ранены», — приводит издание слова губернатора провинции Октая Чагатая.
RT на русском 05:01
Финансы
Экспорт и импорт снижаются синхронно
Экспорт сократился на 14,6%, импорт — на 3,6%, сальдо торгового баланса — на 26,7%. Такое сжатие экспорта обусловлено главным образом снижением цен на мировом энергорынке, импорта — сокращением внутреннего инвестиционного и потребительского спроса.
Коммерсантъ вчера в 18:59
Общество
Суд предложил вернуть дело Серебренникова в прокуратуру
Коммерсантъ 03:25
Космос
Робот «Федор» больше не полетит в космос
Дудонов объяснил, почему нынешний "Федор" для этой задачи не годится: у него есть ноги, а они в открытом космосе не нужны.
РИА Новости 03:37
Политика
Расмуссен предложил Грузии вступить в НАТО без Абхазии и Южной Осетии
Грузии следует начать дискуссии на тему, приемлемо ли для нее вступление в НАТО без Абхазии и Южной Осетии, заявил бывший генеральный секретарь альянса Андерс Фог Расмуссен, выступая на пятой международной конференции в Тбилиси.
Евразия Daily вчера в 13:17
Наука
Эпидемия ВИЧ набирает обороты в России
Пик смертности от ВИЧ пришелся на середину первой декады третьего тысячелетия: тогда эпидемия уносила жизни практически двух миллионов человек в год.
Индикатор 09 сентября в 05:30
Футбол
Сычев показал условия тренировок в «Пюнике»
Российский форвард «Пюника» Дмитрий Сычев показал футбольные поля, на которых тренируются игроки армянского клуба.
Матч ТВ 03:20
Политика
Новое правительство сформировали в Японии
Генеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга объявил, что в стране сформирован новый состав кабинета министров.
Известия 01:11
Космос
Спектр-РГ: eROSITA «открывает» первый глаз
Научная Россия вчера в 08:21
Происшествия
Мужчина поджег себя у здания Госсовета Удмуртии
Мужчина поджег себя у входа в здание Госсовета Удмуртии прямо перед началом сессии.
BFM.ru вчера в 03:30
Транспорт
В России могут ужесточить наказания за нарушения ПДД
Российское правительство поручило Минюсту и МВД до апреля 2020 года проработать вопрос более строгого наказания водителей за нарушение ПДД, если в автомобиле находятся дети.
Известия 04:03
Происшествия
В Челябинске 13 человек пострадали в ДТП с маршруткой
В пресс-службе мэрии Челябинска "РГ" сообщили, что в результате аварии пострадали 13 человек.
Российская газета 04:50
Политика
Меркель заявила, что США больше не играют роль защитника Европы
Канцлер подчеркнула, что "эти дебаты [в парламенте ФРГ] проходят во времена серьезных изменений и смещения сил в мире".
ТАСС 03:26
Происшествия
СК начал проверку после того, как подростка унесло в море в Крыму
СУСК по республике Крым и городу Севастополь начал процессуальную проверку по факту пропажи 15-летнего подростка, которого унесло в открытое море во время купания в районе Керчи.
РИА Новости 04:59
Происшествия
В заброшенной башне «Бутырки» нашли заключенных
Члены столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) нашли двух заключенных в одной из башен столичного СИЗО «Бутырка», которая ранее считалась неэксплуатируемой.
Lenta.ru 01:29
Здоровье
Противотуберкулезный диспансер закрыли в Кузбассе за опасные нарушения
Филиал Новокузнецкого диспансера, где лечились зараженные туберкулезом, был временно закрыт после проверки надзорного органа.
VSE42.RU 04:00
Происшествия
Шумахера тайно госпитализировали
Lenta.ru 09 сентября в 15:56
Авто
Great Wall начинает продажи нового пикапа Wingle 7EV
В Great Wall сообщили о предзаказе на пикап Wingle 7. Автомобиль Wingle 7EV оснащен электрической силовой установкой на 204 лошадиные силы.
Car.ru 03:12
Общество
Названа дата повторного концерта Билана в Самаре
Газета.Ru 04:06
Общество
Тамбовская область снова признана самым экологичным регионом в России
Тамбовская область на протяжении последних семи лет постоянно лидирует во всероссийском экологическом рейтинге и не раз становилась лауреатом премии неправительственного экологического фонда имени Вернадского.
Блокнот Тамбов 04:05