Политика
Lenta.ruУкраина приостановила разрыв отношений с Россией
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с чего всё началось
К последним двусторонним документам, утратившим силу, относятся Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Российской Федерацией и Украиной, действие которого прекратилось 1 апреля 2019 года по инициативе Киева, и межправительственное соглашение 1995 года «Об обмене правовой информацией», утратившее силу по решению украинского правительства 6 февраля этого года.Коммерсантъвчера в 18:59
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Автоматически обработаны 6992 источника, обновлено в 10:17, Вашингтон
Общество
Медведев призвал ввести более гибкие рабочие графики
Премьер-министр России Дмитрий Медведев призвал ввести более гибкие рабочие графики. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 07:32
Происшествия
Как американцы хранят память о трагедии 11 сентября
Как американцы хранят память о крупнейшей по числу жертв серии терактов — в видеоролике RT.
RT на русском 06:25
Происшествия
В Якутске суд вынес приговор в отношении трех насильников
Суд Якутска вынес обвинительный приговор в отношении трех фигурантов уголовного дела о похищении и изнасиловании местной жительницы.
Известия 08:56
Баскетбол
Баскетболисты США проиграли Франции на ЧМ по баскетболу
Российская газета 10:00
Политика
В Германии призвали вдвое сократить мощность «Газпрома» по OPAL
В Федеральном сетевом агентстве Германии заявили, что «Газпром» должен вдвое сократить транспортировку газа по газопроводу OPAL в соответствии с решением суда Евросоюза.
RT на русском 10:09
Шоу-бизнес
Билан извинился за выступление в нетрезвом виде в Самаре
Певец пояснил, что в его жизни давно отсутствует алкоголь, и поэтому он "не рассчитал" Певец Дима Билан извинился перед жителями Самары за выступление в нетрезвом виде.
Аргументы и Факты 09 сентября в 17:49
Политика
Власти Швейцарии лишили гражданства пособника террористов
Власти Швейцарии лишили гражданства приспешника террористической организации, которого суд приговорил к тюремному заключению.
Политика Сегодня 09:58
Политика
Комитет Думы изучит ситуацию с задержанием Николая Малинова в Болгарии
Комитет Госдумы по международным делам будет разбираться в ситуации с задержанием председателя движения "Русофилы" Николая Малинова в Болгарии, который обвиняется прокуратурой страны в шпионаже.
ТАСС 09:48
Кино
Назван самый провальный фильм в истории кино
Самым провальным фильмом журналисты назвали "Джона Картера" , снятым Disney в 2012 году.
Piter.tv вчера в 09:53
Общество
В Москве побит температурный рекорд 1972 года
Среда стала самым тёплым 11 сентября в Москве за последние 70 лет, сообщил сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
RT на русском 09:09
Политика
Представители МВФ прибыли на Украину
Как сообщало ИА REGNUM, главной темой переговоров руководства Украины и представителей МВФ станет объём новой программы финансовой помощи и сроки её реализации.
REGNUM 09:07
Шоу-бизнес
Виторган от Собчак узнал о ее чувствах к Богомолову
Об отношениях Ксении Собчак и Константина Богомолова поговаривали еще с прошлого лета.
Телепрограмма 08:44
Общество
Суд вернул в прокуратуру дело «Седьмой студии» Серебренникова
Мещанский суд Москвы в среду, 11 сентября, принял решение вернуть в прокуратуру дело «Седьмой студии» режиссера Кирилла Серебренникова «в связи с противоречиями».
Известия 09:55
Общество
Соведущий Елены Малышевой назвал каннибализм безопасным
Соведущий Елены Малышевой в телепрограмме "Жить здорово", врач-иммунолог и доктор медицинских наук Андрей Продеус рассказал, что людям потреблять человечину можно, и вопреки устоявшемуся мнению, каннибализм для здоровья не опасен.
Газета.Ru 08:54
Шоу-бизнес
В окружении Заворотнюк рассказали о ее здоровье
Знакомый мужа актрисы Анастасии Заворотнюк прокомментировал слухи о том, что она больна онкологическим заболеванием.
Газета.Ru 08:25
Армия и оружие
В Луганске заявили о смерти ополченца при обстреле со стороны ВСУ
Ополченец погиб в самопровозглашенной Луганской народной республике в результате обстрела со стороны украинских силовиков, заявил в среду журналистам начальник пресс-службы Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.
РИА Новости 09:24
Общество
В Нижнем Новгороде спустили на воду круизный лайнер «Мустай Карим»
Нижегородский завод «Красное Сормово» спустил на воду новейшее четырехпалубное круизное судно проекта PV300 «Мустай Карим», сообщает 11 сентября пресс-служба Морского инженерного бюро.
REGNUM 08:19
Политика
Молдавия настаивает на выводе военных РФ из Приднестровья
Военные РФ должны покинуть Приднестровье, заявил глава МИД Молдавии Николай Попеску 11 сентября на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
REGNUM 08:40
Экономика
Топилин считает, что бедность в России нельзя «залить» деньгами
Топилин напомнил, что в следующем году начнется финансирование социальных контрактов.
ТАСС 06:20
Происшествия
В Гюмри нашли мертвым военнослужащего с российской базы
В Гюмри в квартире одного из домов нашли мертвым 23-летнего россиянина, который служил на 102-й российской военной базе.
Интерфакс 09:21
Шоу-бизнес
Ходченкова и Слепаков спровоцировали слухи о романе после премии GQ
Ходченкова и Слепаков спровоцировали слухи о романе после премии GQ Артисты даже вышли вместе вручать одну из наград.
Экспресс газета 07:07
Политика
Путин предложил кандидатуры на пост главы Крыма
Lenta.ru вчера в 06:05
Политика
В Киеве настроились на сложные переговоры с Россией по газу
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил о работе властей по подготовке к зимнему периоду.
Московский Комсомолец 09:10
Футбол
В РФС приняли решение: все матчи 1/16 финала Кубка состоятся 25 сентября
Директор по коммуникациям РФС Кирилл Мельников сообщил о том, что все игры 1/16 финала Олимп-Кубка России должны пройти в один день.
Спорт-Экспресс 08:51
Финансы
Рубль растёт к доллару и евро в начале торгов 10 сентября
На открытии торгов во вторник, 10 сентября, рубль растёт к доллару и евро.
RT на русском вчера в 03:02
Наука
Ученые назвали причину набора веса с возрастом
Ученые из Каролинского института в Швеции и Лионского университета во Франции 13 лет вели наблюдения за 54 мужчинами и женщинами и выяснили, что с возрастом в организме замедляется скорость выведения липидов, из-за чего человек набирает вес.
Взгляд.ру 08:20
Армия и оружие
Турция радуется соглашениям с США по северу Сирии, не понимая, что попала в ловушку
Вчерашнее первое совместное патрулирование США и Турции в районе предполагаемой «зоны безопасности» на севере Сирии транслировалось турецкими государственными каналами в прямом эфире.
ФАН вчера в 10:54
Происшествия
В заброшенной башне «Бутырки» нашли заключенных
Члены столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) нашли двух заключенных в одной из башен столичного СИЗО «Бутырка», которая ранее считалась неэксплуатируемой.
Lenta.ru 01:29
Космос
В Млечном Пути астрономы обнаружили следы загадочного объекта
Подсчеты показали, что загадочный объект является очень молодой звездой, а ее движение настолько быстрое, что PG1610+062 смогла даже преодолеть гравитационное притяжения Млечного Пути.
OAnews 07:27