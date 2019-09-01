Политика
Lenta.ruУкраина приостановила разрыв отношений с Россией
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с чего всё началось
Киев перестал направлять Москве уведомления о расторжении договоров с Россией. Процесс их односторонней денонсации украинской стороной начался в 2014 году после начала конфликта на востоке Украины и присоединения Крыма к РФ.Коммерсантъвчера в 18:59
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Автоматически обработаны 6992 источника, обновлено в 08:50, Вашингтон
Общество
Медведев призвал ввести более гибкие формы рабочего времени
Дистанционная занятость в РФ нуждается в регулировании трудовым законодательством, нужны более гибкие формы рабочего времени, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
РИА Новости 06:28
Общество
Клип Тимати и Гуфа о Москве набрал миллион дизлайков на Youtube
Совместный клип рэперов Тимати и Гуфа «Москва» собрал на Youtube более 1 млн дизлайков и 61 000 лайков (на момент публикации материала).
Ведомости 09 сентября в 10:34
Происшествия
В Бурятии оштрафовали депутата после акции протеста
В Бурятии оштрафовали депутата Народного Хурала Баира Цыренова.
Байкал24 04:54
Общество
Германский регулятор призвал выполнить решение суда ЕС по Opal
Германский регулятор призвал выполнить решение суда ЕС по Opal - заявление.
ТАСС 08:43
Происшествия
Михаэль Шумахер пришел в сознание
Как сообщает французское издание Le Parisien, Шумахер находится в сознании. Эту информацию подтвердил представитель клиники.
Вести.Ru 05:57
Гаджеты
Представлены смартфоны Apple iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max
iXBT.com вчера в 14:43
Религия
Патриарх возглавит литургию в день Усекновения главы Иоанна Предтечи
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в день Усекновения главы Иоанна Предтечи возглавит праздничную литургию, которая пройдет в столичном Иоанно-Предтеченском женском монастыре.
РИА Новости 04:08
Происшествия
В Калининграде сожгли мужчину в биотуалете
В Калининграде следователи возбудили уголовное дело в связи с убийством мужчины в биотуалете.
Российская газета 07:25
Происшествия
Осужденного за вымогательство бывшего вице-мэра Первоуральска задержали в Туапсе
Бывший вице-мэр города Первоуральска, который был осужден в 2018 году за вымогательство 22 млн рублей, задержан в Туапсе.
ТАСС 07:58
Политика
«Газпром» изучает последствия решения суда ЕС по газопроводу Opal
Российская компания "Газпром" изучает юридические и коммерческие последствия отмены Европейским судом юстиций права компании использовать полную мощность газопровода Opal, сообщает ФАН.
Газета.Ru вчера в 14:30
Здоровье
Названы продукты, из-за которых часто болят суставы
Медики рекомендуют строго контролировать употребление соли, так как ее избыток ведет к отекам и воспалениям.
Волгоградская правда вчера в 22:20
Армия и оружие
В СК раскрыли причастность офицера ВСУ к еще одному преступлению
В Следственном комитете (СК) России установили причастность командира бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) к еще одному преступлению.
Известия 05:33
Политика
Лавров оценил Болтона как собеседника
Лавров отметил, что у Болтона резкий стиль с акцентом на силовые методы, в том числе военно-силовые методы.
ФАН 08:26
Политика
В Кремле оценили слова Дудя на премии GQ
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал выступление журналиста Юрия Дудя на премии "Человек года" журнала GQ.
Газета.Ru 08:22
Политика
Путин уволил Карасина с должности замглавы МИД РФ
Президент России Владимир Путин освободил Григория Карасина от должности заместителя министра иностранных дел РФ.
БИЗНЕС Online вчера в 10:19
Происшествия
Как американцы хранят память о трагедии 11 сентября
Как американцы хранят память о крупнейшей по числу жертв серии терактов — в видеоролике RT.
RT на русском 06:25
Общество
В Нижнем Новгороде спустили на воду круизный лайнер «Мустай Карим»
Нижегородский завод «Красное Сормово» спустил на воду новейшее четырехпалубное круизное судно проекта PV300 «Мустай Карим», сообщает 11 сентября пресс-служба Морского инженерного бюро.
REGNUM 08:19
Происшествия
В Канаде Boeing-737 совершил вынужденную посадку
REGNUM вчера в 18:31
Происшествия
Суд отправил в колонию изнасиловавших жительницу Якутска мигрантов
Суд приговорил обвинявшихся по делу о похищении и изнасиловании жительницы Якутска мигрантов к срокам от четырех до 14 лет лишения свободы.
РБК 08:21
Происшествия
Тело военнослужащего российской базы нашли в Гюмри
Следственный комитет Армении сообщил, что в городе Гюмри найдено тело военнослужащего 102-й российской базы, передает ТАСС.
Газета.Ru 08:39
Здоровье
Ученые рассказали, чем «запивать» еду, чтобы спастись от рака
Российская газета 00:10
Политика
Грузии предложили вступить в НАТО «без Абхазии и Южной Осетии»
Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен предложил официальному Тбилиси рассмотреть вступление в НАТО «без Абхазии и Южной Осетии».
Московский Комсомолец вчера в 07:08
Финансы
У России не осталось чистого госдолга
Государственный долг России стал отрицательным впервые с 2014 года. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru вчера в 03:27
Происшествия
В США разбился грузовой самолет
РИА Новости 07:13
Кино
Создатели Лунтика показали, как будет выглядеть его подружка
Телепрограмма 08:06
Политика
Медведев подписал поручение о прекращении действия советских актов
Российский премьер Дмитрий Медведев подписал поручение о прекращении действия нормативных актов СССР и РСФСР в рамках «регуляторной гильотины».
RT на русском 06:39
Происшествия
Четыре взрыва произошли на складах минобороны Украины
Четыре взрыва произошли на складах минобороны Украины в Винницкой области, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:10
Наука
Обнаружен один из крупнейших видов летающих животных
Научными сотрудниками из Лондонского института (Великобритания) после проведенного исследования был установлен один из самых крупных видов летающих животных во всей истории нашей планеты.
Evo-rus.com вчера в 09:14
Политика
Вучич заявил, что Сербия продолжит придерживаться военного нейтралитета
Сербский президент Александр Вучич, в ходе визита в страну чешского коллеги Милоша Земана заявил, что Сербия будет продолжать свою политику военного нейтралитета.
Политика Сегодня 08:21
Авто
Новый Land Rover Defender представлен официально
На автосалоне во Франкфурте компания Land Rover наконец-то показала столь ожидаемую новинку – очередное поколение модели Defender.
без руля.ру вчера в 06:55