Политика

Lenta.ruLenta.ruУкраина приостановила разрыв отношений с Россией

Украина приостановила процесс расторжения двусторонних соглашений с Россией.
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с чего всё началось

Расторженные отзывы поутихли

Киев перестал направлять Москве уведомления о расторжении договоров с Россией. Процесс их односторонней денонсации украинской стороной начался в 2014 году после начала конфликта на востоке Украины и присоединения Крыма к РФ.
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«Ъ»: Украина приостановила расторжение двусторонних соглашений с Россией

Ведомостивчера в 21:58
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Как сообщает французское издание Le Parisien, Шумахер находится в сознании. Эту информацию подтвердил представитель клиники.
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