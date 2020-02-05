Политика

РИА НовостиРИА НовостиВ Киеве сочли Украину неготовой к возврату Крыма

"Постоянный представитель" президента Украины в Крыму Антон Кориневич заявил, что на сегодняшний день страна не готова к возвращению полуострова. В интервью агентству "Укринформ" "постпреда" спросили, как поступят киевские власти, если "завтра нужно будет вернуться в Крым".
Читать в источнике
Комментировать562

Подробнее о событии

В России назвали «бредом» слова представителя Зеленского о Крыме

URA.Ru15:56

В Крыму ответили на заявление представителя Зеленского о возвращении полуострова

Газета.Ru15:52

Представитель Зеленского счел Украину неготовой к возврату Крыма

РБК11:41

В Киеве сочли Украину неготовой к возврату Крыма

РИА Новости12:44

Депутат от Крыма отреагировал на заявление Киева о полуострове

RT на русском14:08

В Крыму оценили заявление о неготовности Украины к возвращению полуострова

Lenta.ru14:23

Представитель Зеленского: Украина не сможет взять Крым, даже если Россия сама его отдаст

ТАСС08:11
Показать все источники
Автоматически обработаны 7054 источника, обновлено в 17:41, Ашберн
Политика

Сенат США оправдал Трампа по первой статье обвинения

Сенат США счел американского лидера Дональда Трампа невиновным по первой статье обвинения в деле об импичменте, сообщает агентство Reuters.
REGNUM 16:32
Происшествия

Один человек погиб при жёсткой посадке самолёта в Стамбуле

Один человек погиб в результате жёсткой посадки самолёта в стамбульском аэропорту Сабихи Гёкчен, передаёт телеканал NTV со ссылкой на Минздрав Турции.
RT на русском 15:07
Музыка

Опубликован список претендентов на участие в «Евровидении» от России

ЛОТ 03 февраля в 12:16
Игры

Sony запустила страницу консоли PlayStation 5

В конце 2020 года выйдет долгожданная консоль PlayStation 5. Как сообщает ТoDay News Ufa, в скором времени поступит в продажу игровая консоль PS5.
ToDay News Ufa вчера в 16:43
Шоу-бизнес

Футболист Дмитрий Тарасов в третий раз стал отцом

Полузащитник "Рубина" Дмитрий Тарасов в третий раз стал отцом. Его жена Анастасия Костенко родила дочь.
Вести.Ru 12:25
Кино

Видеосервис Start выпустит сериал по мотивам фильма «Текст»

ТАСС 08:19
Транспорт

«Уральские авиалинии» в Китае не пустили граждан СНГ на борт

В аэропорту Сиань-Сяньян оставили около 70 человек Авиакомпания "Уральские авиалинии" в китайском аэропорту Сиань-Сяньян без объяснения причин отказалась пустить на борт около 70 граждан СНГ, у которых были заранее куплены билеты на рейс до Екатеринбурга.
Правда УрФО 03 февраля в 22:36
Гаджеты

Юбилейный плеер Sony Walkman появится в России

News.ru 08:27
Армия и оружие

В США испугались атак России на американские корабли в портах

У России и Китая есть возможность атаковать корабли Военно-морских сил США, пока они еще находятся в портах, заявил американский вице-адмирал, командующий совместными силами НАТО в Норфолке Эндрю Льюис.
Взгляд.ру 13:40
Хоккей

Александр Овечкин возглавил список снайперов НХЛ

Капитан «Вашингтона» забросил 40 шайб в регулярном чемпионате нынешнего сезона Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин, оформивший менее чем за пять минут хет-трик в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Лос-Анджелес Кингс», помог выиграть своей команде игру со счетом 4:2, а сам стал лучшим снайпером текущего сезона.
Коммерсантъ 01:34
Наука

Легкие быстро и успешно восстанавливаются после отказа от курения

Ученые Института Сэнгера и Университетского колледжа Лондона в Великобритании проведя ряд исследований, смогли доказать, что отказ от курения усиливает защиту человеческого организма от раковых опухолей легких.
News-24.ru 02 февраля в 07:34
Происшествия

Актер из «Великолепного века» приговорен почти к 17 годам тюрьмы

BFM.ru 00:25
Политика

Рада отправила на доработку проект о праве жителей Донбасса на пенсию

Парламент Украины отправил на повторное первое чтение законопроект о праве на пенсию для жителей неподконтрольных Киеву территорий Донбасса, такое решение поддержали 314 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.
РИА Новости 07:00
Общество

В украинском учебнике по географии нашли карту из компьютерной игры

Дождь 14:03
Технологии

Пользователям Android посоветовали удалить ряд опасных приложений

Политическая Экспертиза 12:13
Происшествия

В Подмосковье мужчина убил 13-летнего сына

Российская газета 10:35
Шоу-бизнес

Светлана Зейналова рассталась с отцом второй дочери

Весной 2018 года Светлана родила от маркетолога Дмитрия дочь Веронику. Также в семье есть дочь Александра от первого брака телеведущей.
Что происходит вчера в 07:21
Политика

СБУ проводит обыски у журналистов телеканала «1+1»

Служба безопасности Украины проводит обыск в квартире журналиста телеканала "1+1" Дениса Данько.
Вести.Ru 14:00
Политика

Путин потребовал от правительства обеспечить дебюрократизацию

Президент РФ Владимир Путин призвал новое правительство обеспечить прорыв в дебюрократизации по всем направлениям.
Мой Брянск 09:35
Футбол

Сетьен прокомментировал конфликт Месси и Абидаля

Главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен прокомментировал конфликт нападающего Лионеля Месси с директором клуба Эриком Абидалем.
Евро-футбол.ру 09:32
Общество

Суд вынес решение по делу живущей в московском роддоме девочки

После заседания, длившегося восемь часов, суд принял решение по резонансному делу: Татьяна Максимова и Юрий Зинкин ограничены в родительских правах.
Коммерсантъ 15:24
Общество

Граждан России эвакуировали из Китая в дискомфортных условиях

О дискомфортных условиях транспортировки рассказали российские граждане, эвакуированные из Китая. Об этом 5 февраля сообщает «Фонтанка».
Красная весна 14:18
Общество

Счетная палата оценила работу правительства

Стратегический аудит СП проводила по данным 2017–2018 годов и трех кварталов 2019 года, и его результаты относятся к прежней структуре и составу правительства Дмитрия Медведева, однако решать, являются ли выявленные проблемы помехой для работы, предстоит новому кабинету министров: отчет СП ляжет на стол Михаила Мишустина и будет направлен в Госдуму и Совет федерации.
Коммерсантъ 16:02
Армия и оружие

Лавров заверил, что Россия отреагирует на учения НАТО в Европе

Россия отреагирует на военные учения НАТО, которые планируется провести на территории Европы предстоящей весной.
Суть событий вчера в 11:52
Общество

РБК: завод «Карат» пригрозил перенести из России часть производства

Московский завод "Карат" уведомил Минсельхоз, что в случае введения в России обязательной маркировки молочной продукции готов перенести часть производственных мощностей в Белоруссию, сообщает РБК.
РИА Новости 02:48
Общество

В платежках ЖКХ может появиться новая строка

Сообщается, что данная услуга будет включаться в квитанцию на оплату услуг ЖКХ автоматически, но россияне смогут отказаться от нее самостоятельно.
9111.ru 03:00
Гаджеты

Samsung случайно выставила фото новых Galaxy S20 на официальном сайте

Российская газета 08:04
Гаджеты

Смартфон Xiaomi Mi 10 оказался дороже, чем планировали

Приобрести новый смартфон Xiaomi Mi 10 с 8 гигабайтами оперативной памяти и 128 гигабайтами ПЗУ станет возможным за 600 долларов.
Rusargument 15:37
Авто

Новый кроссовер Kia Sonet станет глобальным

Южнокорейская компания KIA представила на международном автосалоне Auto Expo 2020 в Нью-Дели концепт нового компактного кроссовера KIA Sonet.
Автоновости дня 02:07
Гаджеты

AnTuTu составил январский топ мощных смартфонов

Согласно информации бенчмарка AnTuTu, первые три места в топе самых мощных смартфонов возглавили аппараты производителя Vivo.
RuNews24.ru вчера в 20:04
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное