Профильный комитет Верховной Рады Украины признал невозможность поставок воды в Крым «до его деоккупации». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на депутата украинского парламента от фракции «Европейской солидарности» Алексея Гончаренко.

Украина признала невозможность подачи воды в Крым «до его деоккупации»

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