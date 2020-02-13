Политика
Lenta.ruУкраина признала невозможность подачи воды в Крым «до его деоккупации»
Профильный комитет Верховной Рады Украины признал невозможность поставок воды в Крым «до его деоккупации». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на депутата украинского парламента от фракции «Европейской солидарности» Алексея Гончаренко.
Читать в источнике
Оценить19
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7062 источника, обновлено в 04:03, Ашберн
Происшествия
Истерика напавшей на московского таксиста пассажирки попала на видео
Общество
Депутаты предложили меры против скрутки пробега авто при продаже
Реальный пробег автомобилей предлагают фиксировать в единой всероссийской базе.
Происшествия
Бывшего заммэра Новокузнецка арестовали по подозрению в хищении
Сотрудники правоохранительных органов арестовали экс-заместителя мэра Новокузнецка Андрея Федорчука.
Транспорт
Губернатор Беглов утвердил транспортную реформу в Петербурге
Накануне градоначальник дал старт новой транспортной реформе в северной столице. Он подписал документ планирования регулярных перевозок.
Игры
PlayStation 5 появилась на официальном сайте
Долгое время ходили слухи о том, что презентация игровой консоли PlayStation 5 может состояться 5 февраля.
Происшествия
Ученого из Новочеркасска приговорили к 7,5 годам колонии за госизмену
Суд в Ростове-на-Дону приговорил доктора наук Алексея Темирева к 7,5 годам колонии строгого режима по обвинению в госизмене.
Общество
Джефф Безос купил особняк в Беверли-Хиллз за рекордную сумму
Прежний владелец, медиамагнат Дэвид Геффен, купил дом в 1990 году, отдав за него также рекордную на тот момент сумму — 47,5 млн долларов.
Происшествия
В Псковской области восемь человек погибли в ДТП
В Псковской области восемь человек погибли при лобовом столкновении микроавтобуса Mercedes и большегрузного автомобиля Volvo.
Происшествия
Уголовное дело в отношении отбившейся от насильника художницы закрыли
"Уголовное дело в отношении Дарьи Агений полностью прекращено по реабилитирующим основаниям – за отсутствием состава преступления", – сказал адвокат.
Политика
Мишустин отменил более 3,6 тыс. актов СССР
Более 3,6 тыс. правовых актов СССР признаны в России недействительными.
Общество
Гидрометцентр России спрогнозировал погоду на март
Прогноз погоды на самый сухой месяц года в средней полосе спрогнозировал Гидрометцентр России. В Москве осадков будет всего 34 миллиметра.
Здоровье
В Китае зафиксирован резкий рост числа зараженных коронавирусом
За последние сутки число зараженных коронавирусом COVID-19 увеличилось сразу в семь раз.
Футбол
Уткин назвал согласившегося на переговоры с «Сочи» Кокорина тряпкой
Известный журналист и YouTube-блогер Василий Уткин раскритиковал решение нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина о начале переговоров с президентом "Сочи" Борисом Ротенбергом.
Политика
Мишустин предложил оптимизировать штат министерств и ведомств
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин попросил министерства и ведомства до 1 апреля представить предложения по оптимизации структуры и численности своих организаций, передает «Интерфакс».
Шоу-бизнес
Экстремально похудевшая Адель появилась на вечеринке Бейонсе и Джей Зи
Экстремально похудевшая певица Адель после вручения премии «Оскар» появилась на вечеринке Бейонсе и Джей Зи.
Экономика
В Саратовской области только 13 банков могут работать с эскроу-счетами
13 февраля в Саратовской областной думе состоялся круглый стол, посвященный теме- "О практической реализации механизмов проектного финансирования застройщиков в Саратовской области".
Происшествия
В Москве трое обвиняемых устроили погром в изоляторе
Трое обвиняемых устроили погром в изоляторе временного содержания на юго-западе Москвы, полицейские пресекли действия нарушителей.
Общество
В России планируют провести «гаражную амнистию»
Минэкономразвития и Росреестр предлагают провести "гаражную амнистию".
Футбол
Дзюба и Слуцкий устроили перепалку в Инстаграме
Экономика
Правительство выкупит у ЦБ пакет Сбербанка по рыночной стоимости
"Предполагается, что пакет Банка России будет приобретен за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) по рыночной стоимости", — отмечается в сообщении Минфина.
Авто
Стала известна стоимость нового поколения Chevrolet Tahoe
Стала известна стоимость нового поколения Chevrolet Tahoe, американский бренд опубликовал прайс-лист на внедорожник.
Общество
ФСИН начала проверку фото застолья в колонии с убийцей Немцова
Армия и оружие
Эрдоган пригрозил сбивать все самолеты над Идлибом
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил сбивать все самолеты в небе над провинцией Идлиб в Сирии, если они будут представлять опасность турецким силам в данном регионе.
Общество
Российские ученые потребовали отменить приговор фигурантам дела «Сети»
Более 400 российских ученых и научных журналистов потребовали отменить приговор по делу «Сети», фигурантов которого приговорили к срокам от шести до 18 лет по обвинению в организации террористического сообщества и участии в нем.
Политика
Россия предлагала сама судить подозреваемых по делу о крушении MH17
Россия предлагала сама судить своих граждан, которых подозревают в причастности к крушению малайзийского Boeing в Донбассе в 2014 году, сообщает Reuters со ссылкой на письмо минюста Нидерландов Ферда Грапперхауса в парламент.
Общество
Скелет неизвестного существа вынесло ураганом на побережье Шотландии
На восточном побережье Шотландии обнаружили внушительных размеров скелет неизвестного морского существа, пишет РИА Новости.
Происшествия
Экс-глава управления ФСИН покончил с собой в зале суда
Кино