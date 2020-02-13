Политика

Lenta.ruLenta.ruУкраина признала невозможность подачи воды в Крым «до его деоккупации»

Профильный комитет Верховной Рады Украины признал невозможность поставок воды в Крым «до его деоккупации». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на депутата украинского парламента от фракции «Европейской солидарности» Алексея Гончаренко.
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