Политика
Утро.ruУкраина призналась в провале переговоров по транзиту газа
Российский монополист не станет оформлять новый транзитный контракт с украинской компанией. К такому выводу пришел глава "Нафтогаза" Андрей Коболев. Об этом он заявил в видео, размещенном в Facebook компании.
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Глава «Нафтогаза» усомнился в намерении «Газпрома» подписывать транзитный контракт
Rambler News Service12:15
Застрявшие: почему Украина опять сорвала переговоры по транзиту российского газа
BaltNews.eeвчера в 06:58
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 12:38, Вашингтон
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Глава Пентагона по-русски ответил на вопрос об импичменте Трампа
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