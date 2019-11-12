Политика
Утро.ruУкраина призналась в провале переговоров по транзиту газа
Российский монополист не станет оформлять новый транзитный контракт с украинской компанией. К такому выводу пришел глава "Нафтогаза" Андрей Коболев. Об этом он заявил в видео, размещенном в Facebook компании.
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Глава «Нафтогаза» усомнился в намерении «Газпрома» подписывать транзитный контракт
Rambler News Service12:15
Застрявшие: почему Украина опять сорвала переговоры по транзиту российского газа
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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 14:43, Ашберн
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