Политика

Утро.ruУтро.ruУкраина призналась в провале переговоров по транзиту газа

Российский монополист не станет оформлять новый транзитный контракт с украинской компанией. К такому выводу пришел глава "Нафтогаза" Андрей Коболев. Об этом он заявил в видео, размещенном в Facebook компании.
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