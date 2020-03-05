Экономика

Народные новостиНародные новостиУкраина продала акции «дочки» Внешэкономбанка России неизвестному покупателю

1 фото
Внешэкономбанк России сообщил, что Украина продала акции украинской «дочки» российского банка, Проминвестбанка, неизвестному покупателю.
Читать в источнике
Комментировать
Экономика

Силуанов ответил на вопрос об индексации выплат работающим пенсионерам

Депутат Валерий Гартунг напомнил, что четыре года назад, когда отменяли индексацию пенсий работающим пенсионерам, Силуанов обещал, что как только деньги появятся, то правительство вернется к обсуждению вопроса.
ФедералПресс вчера в 05:53
Спорт

Умер трехкратный чемпион мира по плаванию паралимпиец Макаров

Умер трехкратный чемпион мира по плаванию паралимпиец Александр Макаров.
Москва 24 12:06
Политика

Россия и Турция договорились о перемирии в Идлибе

Ведомости 14:41
Энергетика

ОПЕК настаивает на сокращении добычи нефти на 1,5 млн баррелей в сутки

После отъезда Новака ОПЕК предложил сократить квоты на 1,5 млн баррелей до июня 2010 по соглашению ОПЕК +, следует из официального заявления на сайте картеля.
Газета.Ru 13:13
Авто

Внедорожник Haval H5 уже появился в России

Новый кроссовер Haval H5 станет возрождённой версией ранее популярного на нашем рынке внедорожника Great Wall Hover H5.
Тарантас Ньюс 00:53
Кино

Главную роль в сериале «Властелин колец» сыграет Макс Болдри

Российская газета вчера в 05:24
Гаджеты

WhatsApp получил для Android и iOS долгожданную тёмную тему

В своем официальном блоге разработчики WhatsApp отмечают, что темная тема — самая востребованная функция среди пользователей мессенджера.
Live24 вчера в 00:23
Фигурное катание

На юниорском ЧМ по фигурному катанию участники измеряют температуру

Организаторы юниорского чемпионата мира по фигурному катанию измеряют температуру всем участникам из-за коронавируса, сообщает Sport24.
Газета.Ru 03 марта в 07:28
Экономика

Россияне бросились вкладывать деньги в российские компании

В феврале россияне бросились вкладывать деньги в российские компании.
Lenta.ru 03 марта в 23:02
Общество

Попавшая в скандал краснодарская судья написала открытое письмо Путину

РБК 09:42
Общество

Шварценеггер подал в суд на российскую компанию из-за робота-двойника

Известия 04:52
Общество

Силуанов назвал «отмирающие профессии» в России

Министр финансов России Антон Силуанов в ходе лекции в Финансовом университете при правительстве заявил, что развитие новых технологий приводит к отмиранию целого ряда профессий.
РБК 09:01
Шоу-бизнес

Манукян рассказал, во сколько ему обходится один ужин с Бузовой

Ольга Бузова и Давид Манукян состоят в отношениях уже около года. Пара живет вместе и часто отправляются в общий отдых.
Mockva.ru 19:14
Футбол

Гончаренко отказался пожать руку Тедеско после матча «Спартак» — ЦСКА

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко отказался от рукопожатия с наставником столичного «Спартака» Доменико Тедеско после окончания матча 1/4 финала Кубка России по футболу.
RT на русском вчера в 14:33
Происшествия

Под Хабаровском автомобиль с людьми провалился под лед

РИА Новости 21:35
Происшествия

В России за утро «заминировали» три пассажирских самолета

Три пассажирских самолета за утро получили анонимные сообщения о минировании. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 04:55
Политика

Памфилова объяснила пакетное голосование по поправкам в Конституцию РФ

Напомним, что голосование по поправкам в Конституцию РФ запланировано на 22 апреля.
Российская газета 07:30
Музыка

Ведущий призвал Украину не участвовать в Евровидении из-за Little Big

Владимир Остапчук, украинский телевизионный ведущий, считает, что группа Go_A не должна ехать на Евровидении, хотя группа планирует представлять страну на международном музыкальном конкурсе.
ToDay News Ufa 12:38
Политика

ЕС обсудит пути улучшения отношений с Россией и Турцией

Евросоюзу нужно улучшить отношения и сотрудничество с Россией и Турцией, заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.
RT на русском 14:09
Происшествия

Четверо россиян находятся на борту карантинного лайнера в США

Четверо российских граждан находятся на борту круизного лайнера Grand Princess, пассажир которого скончался из-за коронавируса COVID-19.
RT на русском 22:16
Общество

Госдума снизила возраст получения негосударственной пенсии

Как пишет сайт Госдумы, поправки, дающие право на получение такой пенсии в возрасте 55 и 60 лет женщинам и мужчинам соответственно, предлагается внести в закон «О негосударственных пенсионных фондах».
RT на русском 05:34
Общество

В РПЦ объяснили слова протоиерея о школьном образовании для девочек

Глава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, комментируя слова протоиерея Дмитрия Смирнова о ненужности школьного образования для девочек, сообщил в своем Telegram-канале, что его слова были вырваны журналистами из контекста.
РБК вчера в 19:03
Политика

Путин попросил депутатов Думы «не перегружать» Конституцию

Нужные решения по поправкам в Конституцию уже найдены, необходимо не перегружать основной закон.
РБК 16:30
Авто

Новый седан Genesis G80 показали официально

Компания Genesis (премиум-бренд Hyundai) показала первые изображения седана Genesis G80 нового поколения.
Автоновости дня 02:10
Футбол

Власти Парагвая выдали ордер на арест экс-футболиста Роналдиньо

По подозрению в использовании фальшивого паспорта для въезда на территорию Парагвая задержан бывший футболист сборной Бразилии Роналдиньо.
Вести.Ru вчера в 23:17
Здоровье

Названа наименее уязвимая для коронавируса категория людей

Как считает директор Института биологии и биомедицины Нижегородского государственного университета Мария Ведунова, дети и подростки действительно лучше защищены от нового коронавируса.
РИА Новости 03 марта в 19:59
Игры

Final Fantasy VII Remake получит боевую систему из другой игры серии

REGNUM вчера в 22:21
Общество

Минюст США обвинил Тинькова в подаче ложных налоговых сведений

Власти США обвиняют российского банкира Олега Тинькова, задержанного в Лондоне, в подаче ложных налоговых сведений, ему грозит до шести лет тюрьмы, об этом сообщили в минюсте Соединенных Штатов.
РИА Новости 18:35
Транспорт

Глава МВД назвал условие для введения штрафа за +10 км/ч

В начале февраля глава транспортного комплекса столицы Максим Ликсутов высказался о важности ввести штраф за превышение скорости больше чем на 10 км/ч, так как это поможет снизить смертность на дорогах.
Авторамблер 03 марта в 03:20
Политика

Верховная рада отправила генпрокурора Рябошапку в отставку

Верховная рада на внеочередном заседании 5 марта приняла постановление о выражении недоверия генеральному прокурору Украины Руслану Рябошапке.
Интерфакс 13:32
Как работают Яндекс.Новости?
Главное