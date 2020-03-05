Экономика

Piter.tvPiter.tvВЭБ обвинил Украину в незаконной продаже «дочки» банка

Ранее запрет на продажу вынес арбитраж Стокгольма. ВЭБ.РФ обвинил Украину в незаконной продаже "дочки" банка. Накануне украинские власти продали на аукционе Проминвестбанк.
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Украина распугивает потенциальных инвесторов грабежом российских банков

Взгляд.ру00:40

ВЭБ обвинил украинские власти в незаконной продаже «дочки» банка

RT на русскомвчера в 02:36

ВЭБ обвинил Украину в незаконной продаже дочернего банка

РБКвчера в 03:49

ВЭБ намерен взыскивать активы Украины за рубежом из-за потери своей «дочки»

Интерфаксвчера в 02:44

Закон не писан

РИА Новостивчера в 08:23

В ВЭБ.РФ сообщили о незаконной продаже своего дочернего банка властями Украины

ТАССвчера в 02:31

ВЭБ.РФ заявил о незаконной продаже своей «дочки» на Украине

Коммерсантъвчера в 02:31
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Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 03:10, Ашберн
Происшествия

В Москве найдена мертвой 18-летняя шахматистка

В квартире на западе Москвы найдены тела парня и девушки, сообщает ТАСС со ссылкой на собственные источники в экстренных службах.
Российская газета вчера в 16:11
Экономика

Планы Минфина могут повысить нагрузку на ИП на 50 млрд

Планы Минфина могут привести к увеличению нагрузки на индивидуальных предпринимателей к 2024 году на 50 млрд.
Мой Брянск вчера в 23:19
Политика

Россия и Турция вводят режим прекращения огня в Идлибе

Режим прекращения огня в сирийской провинции Идлиб вводятся с 00:01 мск 6 марта, сообщил 5 марта журналистам турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.
REGNUM вчера в 12:59
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева уходит с «МУЗ-ТВ»

Из новостей Кудрявцева узнала, что ее коллега директор телеканала Арман Давлетяров не включил девушку в список ведущих ежегодной премии МУЗ-ТВ.
Live24 вчера в 11:57
Кино

Снявшийся в «Вечных» актёр: в фильме будет мало компьютерной графики

Актёр сообщил, что создатели картины в основном делали упор на технические спецэффекты и мало полагались на компьютерную графику.
REGNUM вчера в 03:27
Шоу-бизнес

Литвинова рассказала Собчак о своих отношениях с Земфирой

Российская актриса театра и кино, кинорежиссер Рената Литвинова заявила, что восхищается талантом Земфиры.
NewInform вчера в 03:09
Политика

Новый премьер Украины отказался от своих слов о поставке воды в Крым

Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поспешил отказаться от своих слов о возобновлении подачи воды в Крым.
ТАСС 01:35
Экономика

В России 38 банков попали в группу риска

В России индекс здоровья банковского сектора (доля банков, которые не допустят дефолт в течение ближайших 12 месяцев) повысился в 2019 году до 90,5%. Для сравнения, в 2018-м году было 89%.
Российская газета вчера в 23:38
Общество

США обвинили менеджера Group-IB Кислицина в киберпреступлениях

Власти США обвиняют менеджера российской компании в области кибербезопасности Group-IB Никиту Кислицина во взломе социальной сети Formspring, говорится в обвинительном заключении в судебной базе данных.
РИА Новости вчера в 21:37
Общество

Россиянам пообещали «малиновое» лето

Синоптик назвал предстоящее лето «малиновым» по цвету прогностических карт.
BFM.ru вчера в 06:52
Общество

Минфин предложил конфисковывать незаконно выведенную валюту

Минфин предлагает разрешить использовать конфискацию, если речь идет о невозврате валютной выручки и переводах нерезидентам с использованием подложных документов (ст. 193 и 193.1 соответственно).
Ведомости вчера в 16:17
Транспорт

«Победа» и S7 из-за коронавируса сделают все билеты возвратными

Схожую услугу 5 марта запустила S7 Airlines, но у нее другой принцип: авиакомпания разрешит вернуть без штрафов все билеты, купленные с 5 марта по 10 апреля, удержав лишь 1000 руб. сервисного сбора за перелет.
Ведомости вчера в 16:22
Происшествия

Обвиняемого в педофилии сотрудника ГИБДД задержали в Екатеринбурге

Газета.Ru 02:32
Общество

Сотрудник СБУ раскрыл подробности убийства Гиви

В интервью журналисту Юрию Бутусову Сугерей заявил, что подготовкой убийства занималась девушка-агент, проникшая в окружение командира.
РИА Новости 02:51
Здоровье

В Саратове городскую больницу № 12 ждет реорганизация

В 2020 году городскую больницу № 12 Саратова планируют присоединить к областному кардиологическому клиническому диспансеру.
Регион 64 03 марта в 06:51
Экономика

«Ведомости»: «Мечел» просит 100 млрд руб. за 51% в Эльгинском проекте

"Мечел" просит 100 млрд рублей за свою долю в 51% в Эльгинском угольном проекте, сообщает издание "Ведомости" со ссылкой на источник, близкий к одной из сторон потенциальной сделки.
ТАСС 02:12
Шоу-бизнес

Дочь Пугачевой и Галкина наладила переписку с домовым

Дочь Пугачевой и Галкина наладила переписку с домовым Лиза Галкина пишет письма домовому.
Экспресс газета вчера в 10:42
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл впервые прибыли в Лондон после «мегзита»

Принц Гарри и Меган Маркл 5 марта посетили ежегодную церемонию вручения премии фонда Endeavour Fund в Лондоне.
Народные новости вчера в 16:31
Экономика

Секретный экспорт России составил более $55 млрд

Экспорт из России товаров скрытых категорий таможенной статистики (коды — SS, SSSS и т.д.), включая оружие, боеприпасы, военную технику, самолеты и природный газ, сократился в 2019 году на 13%.
РБК вчера в 16:00
Происшествия

Обнаружены останки возможной жертвы фигурантов дела «Сети»

Под Рязанью были обнаружены останки возможной жертвы террористического сообщества «Сеть» (запрещено в РФ) Екатерины Левченко.
Известия 04 марта в 11:27
Шоу-бизнес

Екатерина Климова покорила поклонников снимком в чулках

Екатерина Климова предстала в одной комбинации и в чулках на подвязках.
Uznayvse.ru вчера в 03:56
Происшествия

СК рассказал о новых задержаниях по делу полицейских-взяточников

В числе фигурантов дела значатся семь человек, помимо сотрудников ДПС в списке значатся начальник ОЭБиПК ОМВД России по Успенскому району и экс-оперуполномоченный по особо важным делам отделения № 6 (Армавир) оперативно-розыскной части (СБ) ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Деловая газета. Юг 02:32
Общество

ФБР запустило рекламу на русском языке с фото Высоцкого

ФБР регулярно размещает такую рекламу на русском языке, однако ранее в ней не наблюдалось использование столь популярных образов, как Высоцкий.
РИА Новости вчера в 20:51
Авто

В марте дилеры начнут ставить автомобили на учет

Крупные дилерские центры начнут ставить на учет проданные клиентам новые автомобили уже в марте, максимум – в апреле.
Автоновости дня 02:16
Происшествия

Четверо россиян находятся на карантинном лайнере Grand Princess

На борту круизного лайнера Grand Princess, где идет проверка на коронавирус COVID-19, находятся четверо россиян.
Коммерсантъ вчера в 18:46
Политика

На встрече с Путиным Эрдогана преследовал дух разгрома турок

NewInform 02:13
Шоу-бизнес

Жена Тарасова рассказала, как они назвали новорожденную дочь

Обо всем ростовчанка Анастасия Костенко написала в Instagram-аккаунте. Она рассказала, что девочку решили назвать Евой.
Gazeta.SPb вчера в 18:00
Происшествия

В Петербурге проверяют более 60 приехавших человек на коронавирус

"По данным на 7.30 утра, в больницу имени Боткина госпитализированы 64 пациента с ОРВИ, вернувшиеся из неблагополучных по новой коронавирусной инфекции стран", - сказала собеседница агентства.
РИА Новости 00:49
Политика

Сторонника Зеленского забросали яйцами на Украине

Депутат от партии президента Украины Владимира Зеленского Максим Бужанский заявил, что на него напали после того, как он вышел после записи эфира передачи "Народ против".
Газета.Ru 02:51
Общество

В Роскачестве рассказали, как выбрать лучший букет к 8 Марта

Российская газета 00:00
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