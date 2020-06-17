Коронавирус
Газета.RuУкраина продлила адаптивный карантин до 31 июля
На Украине продлили адаптивный карантин до 31 июля. Об этом сообщает Liga.net со ссылкой на заявление премьер-министра Дениса Шмыгала за заседание кабинета министров.
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Экономика
В ЦБ заметили возросшую активность «черных» кредиторов
В первом квартале этого года граждане жаловались на нелегальных кредиторов на 17% чаще, сообщили в проекте ОНФ «За права заемщика».
Известия 17:15
Политика
NYT: Трамп интересовался, является ли Финляндия частью России
Президент США Дональд Трамп спрашивал, является ли Финляндия частью России.
Газета.Ru 16:41
Общество
Число жертв коронавируса в США превысило потери армии в Первой мировой
В одном только американском штате Нью-Йорк от осложнений, вызванных COVID-19, скончались 30 909 человек.
Evo-rus.com 05:38
Армия и оружие
В России создадут боевую экипировку на смену «Ратнику»
Генеральный директор АО «ЦНИИТОЧМАШ» (входит в «Ростех») Альберт Баков в интервью РИА Новости сообщил, что к декабрю текущего года может быть сформировано техническое задание на разработку боевой экипировки третьего поколения, которая придет на смену «Ратнику».
Военное дело вчера в 22:57
Шоу-бизнес
Экс-солистка SEREBRO Катя Кищук выходит замуж за британского рэпера
Избранником артистки стал рэпер Slowthai. Бывшая солистка группы Serebro объявила о скором замужестве в личном блоге.
Popcornnews.ru 04:16
Происшествия
Два сотрудника Минспорта Забайкалья заразились коронавирусом
Тесты показали заражение COVID-19 двоих сотрудников министерства физкультуры и спорта Забайкальского края, сообщили 18 июня «МК в Чите» в оперативном штабе по борьбе с пандемией.
Московский Комсомолец Чита 19:28
Политика
Горбачев опроверг существование плана о передаче Карелии Финляндии
Бывший президент Советского Союза Михаил Горбачев опроверг информацию о том, что когда он возглавлял страну, СССР якобы был готов начать переговоры c Финляндией o передаче ей Карелии.
Известия 12:39
Экономика
Медведев назвал главные шоки для российской экономики
Третьим шоком для российской экономики Медведев назвал снижение зарубежного спроса на отечественные товары, сравнимое с тем, что было во время глобального финансового кризиса в 2008–2009 годах.
РБК 02:03
Происшествия
Актриса Нонна Гришаева рассказала, как Ефремов «медленно убивал себя»
Российская актриса Нонна Гришаева рассказала, что ее коллега Михаил Ефремов "медленно убивал себя" из-за проблем с алкоголем.
Газета.Ru 15:47
Общество
Поклонская прокомментировала сообщения о захвате монастыря на Урале
Депутат Госдумы Наталья Поклонская прокомментировала ситуацию с захватом монастыря на Урале сторонниками схиигумена Сергия (Романова).
РИА Новости 10:47
Общество
Матвиенко пригрозила увольнением замглавы МЭР за срыв строительства
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко пригрозила потерей должности замглавы Минэкономразвития Сергею Назарову за несоблюдение сроков строительства детского реабилитационно-оздоровительного центра в Евпатории.
РИА Новости 04:48
Энергетика
Бензин АИ-95 в России рекордно подорожал
Стоимость бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже достигла 56,75 тысячи рублей за тонну, обновив исторический максимум.
РИА Новости 19:01
Космос
36 инопланетных цивилизаций может существовать в нашей галактике
Evo-rus.com 15 июня в 22:23
Здоровье
Нижегородские власти рассматривают разные сценарии начала учебного года в зависимости от уровня заболеваемости коронавирусом
Нижегородские власти рассматривают разные сценарии начала учебного года в зависимости от уровня заболеваемости коронавирусом В министерстве образования Нижегородской области надеются, что заболеваемость COVID-19 к осени пойдет на спад и нижегородские школьники 1 сентября смогут пойти в школу, но с определенными ограничениями.
Коммерсантъ Нижний Новгород 17:04
Общество
Москвичей предупредили о резком похолодании
К концу недели жителей Москвы ожидает похолодание, рассказала РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
РИА Новости 05:12
Общество
Для россиян вводится новое пособие в 3000 рублей
Гражданам, которые лишились работы, будут выдавать по 3000 рублей ежемесячно на каждого ребенка.
Evo-rus.com вчера в 09:21
Футбол
«Химки» получили лицензию для выступления в РПЛ
Генеральный директор "Химок" Василий Иванов сообщил, что клуб получил лицензию РФС-1, которая даёт право на выступление в российской Премьер-Лиге.
Soccer.ru 09:41
Общество
В России возросла доля бессимптомных носителей коронавируса
Около 50% заболевших COVID-19 в РФ - бессимптомные носители, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 14:09
Происшествия
Адвокат Ефремова рассказал о его желании сидеть в СИЗО
Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев в интервью "СтарХит" сообщил, что его подзащитный "категорично хотел", чтобы в качестве меры пресечения ему определили содержание в СИЗО.
Газета.Ru вчера в 20:38
Политика
Трамп подписал закон о санкциях против чиновников КНР
Президент США Дональд Трамп подписал закон, позволяющий вводить санкции против китайских чиновников, которые, по версии Вашингтона, притесняют уйгуров.
RT на русском 16:38
Происшествия
В Челябинской области фура без тормозов смяла пять машин на трассе М5
В массовой аварии на трассе М5 в Челябинской области погибли два человека и получили ранения еще семеро.
Российская газета вчера в 07:30
Политика
США вводят новые санкции против Сирии в рамках закона «Цезарь»
США объявили о введении новых санкций в отношении Сирии в рамках закона "Цезарь".
Газета.Ru 08:51
Политика
В Верховный суд подали иски против указа Путина о голосовании 1 июля
В Верховном суде зарегистрирован административный иск, оспаривающий указ президента о проведении 1 июля голосования по внесению поправок в Конституцию, сообщает «Интерфакс».
РБК 16:50
Кино
Кирилл Серебренников снимет сериал об Андрее Тарковском
Серебренников выступает режиссером и сценаристом проекта. Сроки выхода сериала пока неизвестны.
Эхо Москвы 09:31
Космос
Страшно и необъяснимо: ученые предупредили о гигантской магнитной аномалии в Атлантике
Европейское космическое агентство (ЕКА/ESA) сообщило насторожившую ученых новость: Южно-Атлантическая магнитная аномалия (ЮАМА) пришла в движение, изменила свою интенсивность и разделилась на две части, передает корреспондент tvbrics.com со ссылкой на РИА Новости.
TV BRICS 06:14
Общество
Пенсионерам-опекунам с 1 июля проиндексируют пенсии
В федеральный закон об обязательном пенсионном страховании приняли поправку, согласно которой пенсионеры, являющиеся опекунами или попечителями несовершеннолетних детей, начнут получать страховую пенсию с индексацией, начиная с 1 июля 2020 года.
Live24 01:50
Футбол
Гвардиола призвал извиниться перед чернокожими за 400 лет угнетения
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола призвал извиниться перед чернокожими за 400 лет угнетения.
Газета.Ru 19:59
Наука
В лаборатории создали первую форму жизни на Земле
Везикулы лучше живут при высоком давлении и высоких температурах, чем нынешние высшие формы жизни.
Замана вчера в 01:23
Футбол
Финальная часть Лиги Европы пройдет в Германии
Турнир пройдет с 10 по 21 августа. Матчи Лиги Европы примут Гельзенкирхен, Дуйсбург и Дюссельдорф, а финал состоится в Кельне.
МК-Спорт 10:04
Экономика
Жители России стали покупать более дешёвые продукты
Москва, 16 июня 2020, 11:46 — REGNUM После снятия режима самоизоляции жители России стали покупать более дешёвые продукты питания.
REGNUM вчера в 04:46