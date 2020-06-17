Коронавирус

Газета.RuГазета.RuУкраина продлила адаптивный карантин до 31 июля

На Украине продлили адаптивный карантин до 31 июля. Об этом сообщает Liga.net со ссылкой на заявление премьер-министра Дениса Шмыгала за заседание кабинета министров.
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На Украине продлили адаптивный карантин из-за коронавируса до 31 июля

РБК09:45

Украина продлила адаптивный карантин до 31 июля

Газета.Ru07:51

На Украине из-за роста заражения коронавирусом карантин продлен до 31 июля

ТАСС07:58

Адаптивный карантин на Украине продлили до 31 июля

Известия07:55

На Украине решили продлить адаптивный карантин до 31 июля

RT на русском08:14

Карантин на Украине продлят до конца июля

Российская газета07:46

Карантин на Украине будет продлен до конца июля

Интерфакс07:38
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Новак назвал комфортную для России цену за баррель нефти

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Сервис GOG вскоре начнет бесплатную раздачу «Ведьмака 3: Дикая охота»

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США ввели санкции против супруги и сестры Асада

США ввели санкции против 14 человек, в том числе супруги президента Сирии Башара Асада Асмы Асад и его сестры Бушры Асад, а также 21 организации, говорится в сообщении на сайте минфина США.
РИА Новости 11:12
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Происшествия

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Общество

Поклонская прокомментировала сообщения о захвате монастыря на Урале

Депутат Госдумы Наталья Поклонская прокомментировала ситуацию с захватом монастыря на Урале сторонниками схиигумена Сергия (Романова).
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Футбол

ФК «Ростов» всей командой ушел на карантин из-за случаев коронавируса

Команда футбольного клуба «Ростов» всем составов ушла на двухнедельный карантин из-за новых случаев коронавируса.
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МИД прокомментировал заявления генсека НАТО о войсках у границ альянса

Ранее Столтенберг в интервью изданию Welt заявил, что Россия активна в Арктике, усиливает свое присутствие в Средиземноморском регионе, а российские войска стоят непосредственно у внешних границ НАТО.
РИА Новости 11:42
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В плагиате обвинили группу Little Big

Российскую группу Little Big обвинили в плагиате песен The Black Eyed Peas. Об этом стало известно Evo-rus.com.
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Политика

Трамп подписал указ об ограничениях на применение силы полицейскими

Президент США Дональд Трамп подписал указ, который реформирует правила работы полиции и, в частности, запрещает использовать удушающие приемы при задержаниях.
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Энергетика

Цена 95-го бензина на бирже достигла абсолютного рекорда

По результатам торгов 17 июня стоимость Аи-95 достигла 56,7 тыс. рублей за тонну. Этот показатель побил даже рекорд кризисного 2018 года.
Газета.Ru 10:35
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Общество

В Москве побит температурный рекорд 1892 года

Температура в Москве 17 июня достигла 31,4 градуса, что на 0,6 градуса выше установленного рекорда более чем вековой давности.
Известия 09:27
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Армия и оружие

Россия планирует массово поставлять истребитель Су-57 на экспорт

Телеканал «Звезда», ссылаясь на годовой отчет компании «Сухой» за 2019 год, сообщает о планах компании запустить серийное производство экспортной версии истребителя Су-57 и выйти на рынок боевых беспилотников.
Военное дело вчера в 09:17
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Фигурное катание

Липницкая подтвердила беременность от Тарасенко

Олимпийская чемпионка Сочи-2014 по фигурному катанию Юлия Липницкая подтвердила слухи о своей беременности.
Газета.Ru 08:32
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Футбол

«Химки» прошли лицензирование для выступления в РПЛ

На заседании Комиссии РФС по лицензированию футбольных клубов принято решение о выдаче «Химкам» разрешения, которое дает право на участие в Тинькофф-РПЛ в следующем сезоне.
Спорт-Экспресс 11:12
Общество

Глава Минздрава Мурашко допустил полное снятие ограничений в 2021 году

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что полностью карантинные меры в России будут отменены, вероятно, не раньше следующего года.
Газета.Ru вчера в 16:40
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Наука

Ученые заявили, что коронавирус вылетает из унитаза при смыве воды

МедиаПоток 10:18
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Интернет

WhatsApp запускает денежные переводы

В мессенджере WhatsApp появится функция денежных переводов. Facebook приступил к запуску сервиса электронных платежей с понедельника.
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Общество

Памятник шведскому королю предложили заменить статуей Греты Тунберг

Памятник шведскому королю Карлу XII предложили заменить статуей Греты Тунберг. С инициативой выступил бывший мэр города Умео Ян Бьёринге.
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Патрушев призвал беречь российские духовные ценности

"Наша страна в прямом смысле слова выстрадала свои ценности, и теперь главной задачей будущих поколений является их сбережение и приумножение", - подчеркнул он.
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Космос

Первый частный спутник для связи с Луной запустят к 2023 году

Частная международная компания CommStar Space Communications собирается запустить в космос первый коммерческий спутник-ретранслятор.
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Происшествия

В Одессе разбился легкомоторный самолет

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Происшествия

Сын Сафронова рассказал о крупной краже на похоронах Трушкина

РИА Новости вчера в 06:40
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Экономика

Часть расплаты: в правительстве обсуждается повышение НДФЛ для богатых

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Армия и оружие

Войска Индии и Китая после конфликта на границе разведены

Войска Индии и Китая провели взаимный отвод сил после столкновений на линии контроля в Ладакхе. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Банкиры просят отложить импортозамещение ПО

Банкиры просят отложить импортозамещение ПО Банковское сообщество просит на четыре года перенести перевод на отечественное программное обеспечение и оборудование критической информационной инфраструктуры.
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На Украине заявили о демонтаже «Газпромом» труб для транзита

Российский холдинг «Газпром» начал демонтаж труб для транзита газа через Украину.
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ФСБ задержала участников банды Басаева за нападение на Дагестан

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