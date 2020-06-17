На Украине продлили адаптивный карантин до 31 июля. Об этом сообщает Liga.net со ссылкой на заявление премьер-министра Дениса Шмыгала за заседание кабинета министров.

Происшествия Актера Михаила Ефремова привезли на очередной допрос в полицию Москва, 17 июня 2020, 15:29 — REGNUM На очередной допрос в ГСУ ГУ МВД Москвы доставили российского актера Михаила Ефремова, который 8 июня стал виновником смертельного ДТП в Москве. 156

Общество Стали известны отменившие парад Победы российские города Москва, 16 июня 2020, 08:04 — REGNUM Запланированный на 24 июня парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне отменен в 13 городах России из-за сложной ситуации с распространением коронавируса. 2,5K

Происшествия Театр «Современник» отреагировал на ДТП с участием Ефремова Московский театр «Современник» на своем официальном сайте в понедельник опубликовал заявление в связи с прозошедшей автомобильной аварией с участием актера Михаила Ефремова. 5,4K

Общество Дуров обвинил Facebook и Instagram в мошенничестве Компании Facebook и Instagram зарабатывают на рекламе мошеннических схем, которые запускаются якобы от имени основателя мессенджера Telegram Павла Дурова. 63

Транспорт Москвичам предложили работать с 6 утра Заместитель мэра города по вопросам транспорта Максим Ликсутов предложил начинать трудовой день в более широком временном интервале — с 6-7 утра и до полудня. 824

Происшествия Внука экс-губернатора Ишаева госпитализировали после ДТП Игоря Ишаева, внука экс-губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева, госпитализировали после ДТП, которое он спровоцировал в Москве, находясь за рулем в состоянии алкогольного опьянения и без водительских прав. 69

Происшествия В Киеве сторонники Шария загнали в угол ветерана АТО и избили дубинками На одном из опубликованных в социальных сетях видео показано, как несколько человек избивают кулаками, ногами и дубинками одного из ветеранов "Азова", воевавшего на стороне украинских силовиков в Донбассе, сообщает Российский Диалог.

Космос Airbus получил контракт ЕКА на разработку марсохода Sample Fetch Rover Компания Airbus Defence and Space выиграла новый контракт Европейского космического агентства (ЕКА) на разработку марсохода Sample Fetch Rover, сообщает пресс-служба корпорации.

Армия и оружие США разработали стратегию обороны в космосе Замдиректора Роскосмоса по международному сотрудничеству Сергей Савельев, раскритиковав планы США по закреплению права право американцев на освоение космоса, сообщил, что попытки присвоить себе территории других планет препятствуют установлению плодотворного взаимодействия государств "Угрозой" со стороны России обеспокоились не только Штаты, но и страны-участницы НАТО.

Политика В России увидели агрессивное продвижение западных ценностей Российское многонациональное общество необходимо защитить от агрессивного продвижения западных неолиберальных ценностей, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. 140

Общество Попова: через месяц число заболевших коронавирусом достигнет минимума Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила в интервью Наиле Аскер-заде в программе «Вести» на канале «Россия-1», что число новых случаев заболевания коронавирусом в России может дойти до минимума за месяц. 89

Энергетика Правительство хочет увеличить субсидии при переводе машин на газ Министр энергетики Александр Новак предложил вице-премьеру Юрию Борисову в два раза увеличить долю субсидий из бюджета на перевод автомобилей физлиц и малого бизнеса с бензина на газомоторное топливо, сообщает РБК со ссылкой на письмо главы ведомства. 1,6K

Спорт Украинские футбольные фанаты поддержали полицейского, убившего Флойда Украинские футбольные фанаты во время матча Кубка Украины вывесили баннер в поддержку полицейского Дерека Шовина, обвиненного в убийстве Джорджа Флойда.

Политика Трамп продлил санкции против КНДР Президент США Дональд Трамп продлил ещё на год санкции в отношении Северной Кореи. Об этом говорится на сайте Белого дома.

Здоровье Врач назвал последствия заболевания коронавирусом Главный внештатный специалист по медицинской реабилитации комитета по здравоохранению Станислав Макаренко рассказал о последствиях, которые могут появиться у переболевших коронавирусом пациентов. 2