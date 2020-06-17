Коронавирус
Газета.RuУкраина продлила адаптивный карантин до 31 июля
На Украине продлили адаптивный карантин до 31 июля. Об этом сообщает Liga.net со ссылкой на заявление премьер-министра Дениса Шмыгала за заседание кабинета министров.
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Происшествия
В Туле восемь человек пострадали в ДТП
РИА Новости 11:57
Общество
Для россиян вводится новое пособие в 3000 рублей
Гражданам, которые лишились работы, будут выдавать по 3000 рублей ежемесячно на каждого ребенка.
Evo-rus.com вчера в 09:21
Политика
Bloomberg: ветеранов отправили на самоизоляцию перед парадом в Москве
Около 80 ветеранов Великой Отечественной войны, которых пригласили на парад Победы на Красной площади, находятся на 14-дневной самоизоляции, сообщает Bloomberg.
Коммерсантъ 15:32
Происшествия
Пару в центре Москвы арестовали за публичный секс
Газета.Ru 07:35
Кино
Энн Хэтэуэй и Роберт Де Ниро устроят «Время Армагеддона»
ИА InterMedia 05:41
Общество
О большом риске новой эпидемии коронавируса заявил Китай
Очередная локальная вспышка наблюдается в японской столице. Получается, что все может сводиться к новой волне эпидемии.
Evo-rus.com 13:06
Происшествия
Актера Михаила Ефремова привезли на очередной допрос в полицию
Москва, 17 июня 2020, 15:29 — REGNUM На очередной допрос в ГСУ ГУ МВД Москвы доставили российского актера Михаила Ефремова, который 8 июня стал виновником смертельного ДТП в Москве.
REGNUM 08:29
Общество
Стали известны отменившие парад Победы российские города
Москва, 16 июня 2020, 08:04 — REGNUM Запланированный на 24 июня парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне отменен в 13 городах России из-за сложной ситуации с распространением коронавируса.
REGNUM вчера в 01:04
Происшествия
Театр «Современник» отреагировал на ДТП с участием Ефремова
Московский театр «Современник» на своем официальном сайте в понедельник опубликовал заявление в связи с прозошедшей автомобильной аварией с участием актера Михаила Ефремова.
Парламентская газета 15 июня в 16:11
Армия и оружие
В России на смену боевой экипировки «Ратник» придет «Сотник»
В России на смену боевой экипировки «Ратник» придёт новое оснащение третьего поколения «Сотник».
Русская Планета 05:58
Общество
Дуров обвинил Facebook и Instagram в мошенничестве
Компании Facebook и Instagram зарабатывают на рекламе мошеннических схем, которые запускаются якобы от имени основателя мессенджера Telegram Павла Дурова.
Известия 14:06
Транспорт
Москвичам предложили работать с 6 утра
Заместитель мэра города по вопросам транспорта Максим Ликсутов предложил начинать трудовой день в более широком временном интервале — с 6-7 утра и до полудня.
Мослента вчера в 07:59
Политика
Рамзан Кадыров прокомментировал покушение на грузинского журналиста
Напомним, что вчера в Тбилиси задержали россиянина, готовившего покушение на грузинского журналиста Георгия Габуния.
Sota.vision 03:07
Происшествия
Внука экс-губернатора Ишаева госпитализировали после ДТП
Игоря Ишаева, внука экс-губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева, госпитализировали после ДТП, которое он спровоцировал в Москве, находясь за рулем в состоянии алкогольного опьянения и без водительских прав.
Известия 15:46
Происшествия
В Киеве сторонники Шария загнали в угол ветерана АТО и избили дубинками
На одном из опубликованных в социальных сетях видео показано, как несколько человек избивают кулаками, ногами и дубинками одного из ветеранов "Азова", воевавшего на стороне украинских силовиков в Донбассе, сообщает Российский Диалог.
Российский Диалог 15:36
Космос
Airbus получил контракт ЕКА на разработку марсохода Sample Fetch Rover
Компания Airbus Defence and Space выиграла новый контракт Европейского космического агентства (ЕКА) на разработку марсохода Sample Fetch Rover, сообщает пресс-служба корпорации.
Интерфакс 10:30
Армия и оружие
США разработали стратегию обороны в космосе
Замдиректора Роскосмоса по международному сотрудничеству Сергей Савельев, раскритиковав планы США по закреплению права право американцев на освоение космоса, сообщил, что попытки присвоить себе территории других планет препятствуют установлению плодотворного взаимодействия государств "Угрозой" со стороны России обеспокоились не только Штаты, но и страны-участницы НАТО.
Комсомольская правда 14:43
Политика
В России увидели агрессивное продвижение западных ценностей
Российское многонациональное общество необходимо защитить от агрессивного продвижения западных неолиберальных ценностей, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
Lenta.ru 11:15
Общество
Жара в Москве 17 июня побила 128-летний рекорд
Новый температурный рекорд установлен в Москве 17 июня, сообщает портал «Метеоновости».
Агентство Москва 09:41
Общество
Попова: через месяц число заболевших коронавирусом достигнет минимума
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила в интервью Наиле Аскер-заде в программе «Вести» на канале «Россия-1», что число новых случаев заболевания коронавирусом в России может дойти до минимума за месяц.
RT на русском 15:47
Происшествия
Опубликовано видео ссоры историка Соколова с убитой аспиранткой
В Сети появилась видеозапись, сделанная историком Олегом Соколовым незадолго до убийства аспирантки Анастасии Ещенко.
НТВ 15 июня в 14:52
Политика
Указ о голосовании по поправкам 1 июля вновь оспорен в Верховном суде
Верховный суд России зарегистрировал административный иск, оспаривающий указ президента о проведении 1 июля голосования по внесению поправок в Конституцию.
Интерфакс 13:42
Общество
ВОЗ прекратила испытания популярного лекарства от коронавируса
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) прекратила испытания противомалярийного препарата гидроксихлорохин, считавшегося популярным лекарством от коронавируса.
Lenta.ru 16:01
Энергетика
Правительство хочет увеличить субсидии при переводе машин на газ
Министр энергетики Александр Новак предложил вице-премьеру Юрию Борисову в два раза увеличить долю субсидий из бюджета на перевод автомобилей физлиц и малого бизнеса с бензина на газомоторное топливо, сообщает РБК со ссылкой на письмо главы ведомства.
РИА Новости вчера в 02:26
Спорт
Украинские футбольные фанаты поддержали полицейского, убившего Флойда
Украинские футбольные фанаты во время матча Кубка Украины вывесили баннер в поддержку полицейского Дерека Шовина, обвиненного в убийстве Джорджа Флойда.
РИА Новости 10:22
Шоу-бизнес
Леонида Куравлева похоронят на Троекуровском кладбище
Актера Леонида Куравлева похоронят на Троекуровском кладбище. Он сам выбрал место под могилу.
Русская Планета 10:17
Политика
Трамп продлил санкции против КНДР
Президент США Дональд Трамп продлил ещё на год санкции в отношении Северной Кореи. Об этом говорится на сайте Белого дома.
RT на русском 15:17
Здоровье
Врач назвал последствия заболевания коронавирусом
Главный внештатный специалист по медицинской реабилитации комитета по здравоохранению Станислав Макаренко рассказал о последствиях, которые могут появиться у переболевших коронавирусом пациентов.
Neva.Today 14:20
Авто
Новый кроссовер Toyota Corolla Cross показали на снимках
Вслед за онлайн-дебютом нового субкомпактного кроссовера Toyota Yaris Cross, в Сеть просочились фотоснимки кроссовера, основанного на платформе автомобилей семейства Corolla.
32CARS.ru 08:49