Политика

Lenta.ruLenta.ruУкраина продлила антироссийские санкции

«Кабмин продлил на год действие пошлин против российских товаров до 31 декабря 2020 года как ответ на аналогичные действия РФ», — написал Гончаренко. Пошлины на российские товары были введены на Украине в начале 2016 года.
Читать в источнике
Комментировать19
с чего всё началось
«Кабмин продлил на год действие пошлин против российских товаров до 31 декабря 2020 года как ответ на аналогичные действия России», — написал
 парламентарий в своём Facebook.
RT на русском05:10

Подробнее о событии

Киев продлил спецпошлины на российские товары до 2021 года

РИА Новости05:28

Кабмин Украины продлил на год действие пошлин против российских товаров

ТАСС04:59

Киев продлил пошлины на товары российского происхождения

Интерфакс05:21

На Украине заявили о продлении действия пошлин на товары из России

RT на русском05:10

Кабмин Украины продлил действие спецпошлин в отношении российских товаров

Известия05:13

Украина продлила на год действие спецпошлин в отношении российских товаров

Говорит Москва05:06

Украина продлила антироссийские санкции

Lenta.ru05:56
Показать все источники
Автоматически обработано 7079 источников, обновлено в 06:23, Ашберн
Происшествия

В Благовещенске ребенок впал в кому после посещения аквапарка

Аргументы и Факты 02:01
Происшествия

В Перми мужчина открыл стрельбу по прохожим и полицейским

Газета.Ru вчера в 23:32
Происшествия

При пожаре в Одесском колледже пострадали 12 человек

12 человек пострадали при пожаре в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.
Интерфакс 05:51
Экономика

Самозанятые пенсионеры получат прибавку

Если самозанятый оказывает услуги компании, то со всего дохода платит налог 6%, а если другим частным лицам, например при репетиторских услугах, — 4%. Работать на себя на пенсии, оказывается, выгоднее.
BFM.ru 03:51
Политика

Германия советует Украине привести газовую сеть в порядок

Федеральное правительство Германии советует Украине заплатить разумную цену за российский газ и привести в порядок собственную систему газопроводов.
Вести.Финанс 05:50
Шоу-бизнес

Константин Богомолов показал округлившийся живот Ксении Собчак

Bimru.ru 04:06
Общество

Врачи запретили части россиян есть селедку под шубой

Врач-диетолог Елена Соломатина объявила селедку под шубой одним из самых вредных традиционных блюд российского новогоднего стола.
Ридус вчера в 13:11
Транспорт

Проезд двухэтажного поезда по Крымскому мосту сняли на видео

Пользователи социальных сетей сняли видео, на котором двухэтажный пассажирский поезд на высокой скорости проезжает Крымский мост в направлении полуострова.
Российская газета 04:55
Происшествия

Задержан мошенник, расставивший фальшивые столбы у финской границы

Пограничники задержали близ российско-финской границы мужчину, который взял деньги с людей за нелегальный перевод их через границу, но обманул их, сообщили 3 декабря в пограничном управлении ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
REGNUM вчера в 12:17
Политика

Казахстан не считает воссоединение Крыма с Россией аннексией

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что в республике не считают воссоединение Крыма с Россией аннексией.
ТАСС 04:19
Общество

Валдис Пельш прокомментировал сообщения о госпитализации

Lenta.ru 05:36
Общество

Илон Маск извинился в суде перед дайвером, которого назвал педофилом

Nicole Kubelka / globallookpress / соцсети Глава компании SpaceX Илон Маск в суде, где рассматривается иск о клевете, извинился перед британским дайвером Верноном Ансвортом, которого назвал педофилом.
РЕН ТВ 04:55
Технологии

Хакеры из Самары взломали Telegram

Пользователю приходили сообщения в Telegram от сервисного канала мессенджера с кодом подтверждения, который владелец аккаунта не запрашивал.
Газета.Ru 05:11
Политика

Кремль ответил на обвинения в причастности России к убийству в Берлине

Публикации немецких СМИ о "связи" России с убийством гражданина Грузии в Берлине не омрачат встречу Владимира Путина и Ангелы Меркель, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:26
Происшествия

Минобороны расформирует часть, где служил рядовой Шамсутдинов

Воинская часть, где проходил службу обвиняемый в убийстве двух офицеров и шести сослуживцев рядовой Рамиль Шамсутдинов, до конца года будет расформирована, сообщил РБК источник в Минобороны.
РБК 05:31
Гаджеты

Apple намерена выпускать iPhone дважды в год

Apple может изменить стратегию выпуска iPhone - с 2021 года компания будет представлять новые устройства дважды в год.
ТАСС вчера в 10:06
Здоровье

Онколог указал, с какого возраста нужно ежегодно проверяться на рак

Руководителем онкологического отделения МОНИКИ, врачом Александром Аллахвердяном подробно рассказано о том, как правильно определить возраст, в котором следует начинать проводить обследования на наличие рака в организме.
Ugpressa.ru вчера в 14:15
Фигурное катание

Валиева, Самсонов и Дэвис выступят в финале Гран-при среди юниоров

В текущем сезоне пара показывает лучшие результаты в своей карьере, однако в финале Гран-при фаворитами в борьбе за золото все-таки станут их соотечественники Елизавета Шанаева и Девид Нарижный, а также Елизавета Худайбердиева и Андрей Филатов.
Газета.Ru вчера в 15:26
Наука

Ученые выяснили, какая часть женской груди привлекает больше внимания

ToDay News Ufa вчера в 13:44
Шоу-бизнес

Жена Льва Лещенко получает смехотворную пенсию

Bimru.ru 05:22
Общество

Российские школьники стали хуже читать и считать

Школьники из России по итогам международного исследования качества образования PISA (Programme for International Student Assessment) показали спад читательской, математической и естественно-научной грамотности.
ТАСС вчера в 05:00
Политика

В Кремле обеспокоены планами НАТО увеличить военные расходы

Москва обеспокоена планами НАТО увеличить военные расходы, но Россия не будет ввязываться в губительную для экономики гонку вооружений, заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.
РИА Новости 04:31
Шоу-бизнес

Филипп Киркоров показал подарки 8-летней дочери

Телеведущий Андрей Малахов подарил Алле-Виктории, единственной дочери Киркорова, ценный подарок на 8-летие.
ИнфоСМИ вчера в 13:32
Шоу-бизнес

Тимати преподнес Анастасии Решетовой подарок за 4,5 миллиона

Вскоре после пополнения в молодой семье рэпер сделал своей избраннице по-настоящему роскошным подарок, преподнеся автомобиль за 70 тыс. долларов, что в пересчете на российскую валюту составляет порядка 4,5 млн руб. Автомобиль, который получила в подарок от рэпера Настя, является уникальным.
Bimru.ru вчера в 06:05
Шоу-бизнес

Солистка Artik&Asti выходит замуж

Солистка группы Artik&Asti Анна Дзюба выходит замуж за бизнесмена Станислава Юркина, свадьба запланирована на 2020 год.
Life.ru вчера в 11:46
Политика

Итогом «нормандского саммита» должен стать Ruxit

Ранее Зеленский поделился, что в вопросе возвращения Крыма Украине он надеется на США.
Утро.ru вчера в 07:25
Наука

Студент из Швейцарии разгадал столетнюю задачу по физике

Судент, обучающийся в Федеральной политехнической школе Швейцарского города Лозанны, Васим Дауади сумел разгадать задачу с физическими свойствами пузырьков воздуха в воде.
ФедералПресс 02:24
Общество

Вильфанд рассказал о повышении температуры на 25 градусов

За четыре дня температура повысится на 25 градусов!", - уточнил синоптик.
Российская газета вчера в 20:00
Происшествия

Спартаковского фаната задержали в Москве и увезли в Петербург

Болельщик столичного "Спартака" Валерий Бевз был задержан в Москве и доставлен в Санкт-Петербург для дачи показаний в рамках уголовного дела.
Газета.Ru вчера в 16:22
Музыка

«Каста» выпустила новый альбом «Об изъяне понятно»

Ростовская рэп-группа «Каста» выпустила новый, четвертый по счету студийный альбом «Об изъяне понятно».
Афиша Daily 03:20
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Алексей Алексеевич Гончаренко
Украинский политик
Украинский политический деятель. Депутат Верховной рады Украины с 27 ноября 2014. Председатель Одесского областного совета с 14 августа по 21 ноября 2014. Лидер общественной организации «Качество жизни».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное