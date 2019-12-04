Политика
Lenta.ruУкраина продлила антироссийские санкции
«Кабмин продлил на год действие пошлин против российских товаров до 31 декабря 2020 года как ответ на аналогичные действия РФ», — написал Гончаренко. Пошлины на российские товары были введены на Украине в начале 2016 года.
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с чего всё началось
«Кабмин продлил на год действие пошлин против российских товаров до 31 декабря 2020 года как ответ на аналогичные действия России», — написал парламентарий в своём Facebook.RT на русском05:10
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