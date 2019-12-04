Правительство Украины продлило действие специальных пошлин на ввоз товаров из России до 31 декабря 2020 года. Об этом в среду, 4 декабря, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на депутата франции «Европейская солидарность» в Верховной раде Украины Алексея Гончаренко.

Украина продлила действие пошлин на товары из России

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