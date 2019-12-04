Политика

Страна Советов on-lineСтрана Советов on-lineУкраина продлила действие пошлин на товары из России

Правительство Украины продлило действие специальных пошлин на ввоз товаров из России до 31 декабря 2020 года. Об этом в среду, 4 декабря, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на депутата франции «Европейская солидарность» в Верховной раде Украины Алексея Гончаренко.
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Украинский политик
Украинский политический деятель. Депутат Верховной рады Украины с 27 ноября 2014. Председатель Одесского областного совета с 14 августа по 21 ноября 2014. Лидер общественной организации «Качество жизни».
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