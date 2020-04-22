Правительство Украины продлило до 11 мая действующий в стране карантин в рамках борьбы с распространением коронавируса, сообщил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль. На Украине заболели уже более 6 тыс. человек, умерли от COVID-19 более 170 человек.

Общество Назван единственный способ остановить эпидемию коронавируса Ученые назвали вакцинацию единственным способом побороть пандемию COVID-19. Выводы исследователей опубликованы на портале Science Alert. 55

Спорт «Динамо» пригласило Владимира Соловьева на следующий домашний матч «Динамо» позвало телеведущего Владимира Соловьева на следующий домашний матч команды, который будет проведен со зрителями.

Общество Минздрав считает нужным продлить карантин на майские праздники Главный внештатный специалист, эпидемиолог Минздрава Николай Брико заявил, что введенные российскими властями для борьбы с COVID-19 ограничительные меры стоит продлить на майские праздники. 830

Шоу-бизнес Максим Галкин показал, как встречает утро с сыном Известный шоумен и эстрадный артист Максим Галкин показал, как встречает день с сыном Гариком.

Общество ВОЗ: мир находится на ранней стадии пандемии коронавируса Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович заявила, что говорить о возникновении «второй волны» в ситуации с коронавирусом COVID-19 пока рано. 13

Политика Михаил Саакашвили может стать вице-премьером Украины Президент Украины Владимир Зеленский предложил господину Саакашвили курировать реформы. Эту информацию подтвердил сам экс-президент Грузии. 471

Общество Как россияне отдыхают в майские праздники в 2020 году Посвящена она празднованию Победы в Великой Отечественной войне. Между праздничными выходными россиян ждут 3 рабочих дня — 6, 7 и 8 мая. 65

Политика Мишустин: многие губернаторы формально отнеслись к поручению Путина «К сожалению, несмотря на серьезность ситуации, многие руководители субъектов РФ отнеслись к этой задаче формально»,— сказал господин Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса. 718

Экономика В Кремле прокомментировали слова Грефа о налоге на доходы по вкладам В начале апреля президент России Владимир Путин подписал закон, облагающий 13%-ным налогом доход по вкладам и инвестициям в ценные бумаги размером более 1 млн руб. Новый порядок заработает с 2021 года. 164

Наука Назван самый вероятный путь заражения коронавирусом Ученые из немецкого Института вирусологии и исследований в области ВИЧ в Университете Бонна определили наиболее вероятный способ заражения коронавирусом. 677

Происшествия СК возбудил уголовное дело из-за поставки просроченных аппаратов ИВЛ Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело из-за поставки аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) с просроченным на 15 лет сроком годности в городскую больницу № 6 г. Владимира, говорится в сообщении на сайте ведомства. 247

Общество Сразу шесть случаев коронавируса подтверждено в Севастополе По словам Развожаева, все шесть случаев зафиксированы у пациентов больницы имени Даши Севастопольской.

Политика Нобелевский лауреат заявил, что Трамп ведет США к Великой депрессии Лауреат Нобелевской премии по экономике Джозеф Стиглиц заявил, что подход американских властей к решению кризиса, связанного с коронавирусом, похож на действия страны третьего мира и может привести страну ко второй Великой депрессии, сообщает газета Guardian.

Энергетика Запасы нефти в США за неделю выросли на 15 млн баррелей Коммерческие запасы нефти в США (без учета стратегического резерва) за неделю, которая завершилась 17 апреля, увеличились на 15 млн баррелей — до 518,6 млн баррелей, говорится в докладе Управления по энергетической информации (EIA).