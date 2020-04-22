Коронавирус
КоммерсантъУкраина продлила карантин до 11 мая
Правительство Украины продлило до 11 мая действующий в стране карантин в рамках борьбы с распространением коронавируса, сообщил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль. На Украине заболели уже более 6 тыс. человек, умерли от COVID-19 более 170 человек.
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Общество
Назван единственный способ остановить эпидемию коронавируса
Ученые назвали вакцинацию единственным способом побороть пандемию COVID-19. Выводы исследователей опубликованы на портале Science Alert.
РИА Новости 04:34
Спорт
«Динамо» пригласило Владимира Соловьева на следующий домашний матч
«Динамо» позвало телеведущего Владимира Соловьева на следующий домашний матч команды, который будет проведен со зрителями.
Metaratings 11:00
Общество
Минздрав считает нужным продлить карантин на майские праздники
Главный внештатный специалист, эпидемиолог Минздрава Николай Брико заявил, что введенные российскими властями для борьбы с COVID-19 ограничительные меры стоит продлить на майские праздники.
Газета.Ru 08:27
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал, как встречает утро с сыном
Известный шоумен и эстрадный артист Максим Галкин показал, как встречает день с сыном Гариком.
Вечерняя Москва 04:20
Происшествия
В Крыму найден мертвым замруководителя департамента культуры Москвы
Заместитель руководителя департамента культуры Москвы Леонид Ошарин найден мертвым в Ялте, сообщил «Ведомостям» источник в правоохранительных органах.
Ведомости 08:43
Экономика
Греф заявил, что у России нет возможности раздавать гражданам деньги
Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина отмечала, что прямые выплаты населению актуальны как мера социальной поддержки, но не как инструмент денежно-кредитной политики.
ТАСС вчера в 10:37
Автоспорт
Фернандо Алонсо хочет заменить Себастьяна Феттеля в «Феррари»
Спорт-Экспресс 07:22
Армия и оружие
Трамп приказал открывать огонь по иранским кораблям в случае конфликта
Президент США Дональд Трамп в своем Twitter сообщил, что распорядился открывать огонь по иранским патрульным катерам, если те будут устраивать провокации против американских кораблей.
РБК 11:14
Общество
Верховный суд рассказал о наказании за нарушение самоизоляции
Верховный суд рассказал, какое наказание ждет нарушителей режима самоизоляции.
РИА Новости 05:25
Общество
ВОЗ: мир находится на ранней стадии пандемии коронавируса
Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович заявила, что говорить о возникновении «второй волны» в ситуации с коронавирусом COVID-19 пока рано.
Коммерсантъ 05:23
Политика
Михаил Саакашвили может стать вице-премьером Украины
Президент Украины Владимир Зеленский предложил господину Саакашвили курировать реформы. Эту информацию подтвердил сам экс-президент Грузии.
Коммерсантъ 06:47
Общество
Как россияне отдыхают в майские праздники в 2020 году
Посвящена она празднованию Победы в Великой Отечественной войне. Между праздничными выходными россиян ждут 3 рабочих дня — 6, 7 и 8 мая.
Gazeta.SPb вчера в 07:43
Политика
Мишустин: многие губернаторы формально отнеслись к поручению Путина
«К сожалению, несмотря на серьезность ситуации, многие руководители субъектов РФ отнеслись к этой задаче формально»,— сказал господин Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.
Коммерсантъ 07:00
Общество
Собянин предложил распространить пропускную систему на всю страну
Мэр Москвы Сергей Собянин предложил распространить систему цифровых пропусков на всю страну.
Коммерсантъ 11:03
Шоу-бизнес
Анастасию Заворотнюк выписали из больницы
Актриса Анастасия Заворотнюк выписана из больницы домой на время карантина.
Газета.Ru 05:35
Экономика
В Кремле прокомментировали слова Грефа о налоге на доходы по вкладам
В начале апреля президент России Владимир Путин подписал закон, облагающий 13%-ным налогом доход по вкладам и инвестициям в ценные бумаги размером более 1 млн руб. Новый порядок заработает с 2021 года.
RT на русском 06:02
Экономика
В России осудили запрет скидок на продукты в магазинах
Запрет акционных скидок на продукты в магазинах только навредит продавцам и поставщикам, не говоря уже о потребителях.
Lenta.ru вчера в 10:09
Наука
Назван самый вероятный путь заражения коронавирусом
Ученые из немецкого Института вирусологии и исследований в области ВИЧ в Университете Бонна определили наиболее вероятный способ заражения коронавирусом.
РИА Новости 02:59
Происшествия
СК возбудил уголовное дело из-за поставки просроченных аппаратов ИВЛ
Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело из-за поставки аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) с просроченным на 15 лет сроком годности в городскую больницу № 6 г. Владимира, говорится в сообщении на сайте ведомства.
Ведомости 10:23
Общество
Сразу шесть случаев коронавируса подтверждено в Севастополе
По словам Развожаева, все шесть случаев зафиксированы у пациентов больницы имени Даши Севастопольской.
Форпост Севастополь 10:43
Политика
Песков отреагировал на сообщения о нехватке средств защиты для врачей
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался по поводу сообщений врачей о нехватке средств защиты для борьбы с коронавирусом в регионах.
Газета.Ru 07:13
Политика
Нобелевский лауреат заявил, что Трамп ведет США к Великой депрессии
Лауреат Нобелевской премии по экономике Джозеф Стиглиц заявил, что подход американских властей к решению кризиса, связанного с коронавирусом, похож на действия страны третьего мира и может привести страну ко второй Великой депрессии, сообщает газета Guardian.
РИА Новости 10:01
Здоровье
В США предупредили о разрушительной второй волне коронавируса
Вторая волна эпидемии коронавируса в США может стать более страшной, чем первая.
РБК вчера в 22:31
Энергетика
Запасы нефти в США за неделю выросли на 15 млн баррелей
Коммерческие запасы нефти в США (без учета стратегического резерва) за неделю, которая завершилась 17 апреля, увеличились на 15 млн баррелей — до 518,6 млн баррелей, говорится в докладе Управления по энергетической информации (EIA).
Rambler News Service 10:53
Происшествия
Военный чиновник из Севастополя получил 12 лет колонии за взятки
Наказание в виде 12 лет лишения свободы получил бывший заместитель исполнительного директора по объектам Южного военного округа и Республики Крым АО "Главное управление обустройства войск".
РИА Новости Крым 08:19
Шоу-бизнес
Представительница Заворотнюк прокомментировала слухи о ее диагнозе
Ранее газета «Комсомольская правда» опубликовала справку, в которой указывался диагноз артистки — глиобластома.
Lenta.ru 10:22
Здоровье
Коронавирус нашли в восьми больницах Свердловской области
В Свердловской области в восьми больницах у пациентов и врачей нашли коронавирус.
Екатеринбург в эфире 07:22
Общество
Трубоукладчик «Академик Черский» двинулся дальше
Вести.Ru 19 апреля в 13:45