Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъУкраина продлила карантин до 11 мая

Правительство Украины продлило до 11 мая действующий в стране карантин в рамках борьбы с распространением коронавируса, сообщил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль. На Украине заболели уже более 6 тыс. человек, умерли от COVID-19 более 170 человек.
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Украина засиделась в изоляции

Коммерсантъ09:59

На Украине продлили карантин, введенный из-за коронавируса

РИА Новости06:52

Кабмин Украины продлил карантин из-за COVID-19 до 11 мая

Известия07:04

Правительство Украины продлевает общенациональный карантин до 11 мая

ТАСС06:52

Украинцам анонсировали план снятия карантина

Lenta.ru07:45

На Украине продлевают карантин из-за коронавируса

RT на русском06:41

Премьер Украины заявил о планах продлить карантин до 11 мая

РБК07:20
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Общество

Назван единственный способ остановить эпидемию коронавируса

Ученые назвали вакцинацию единственным способом побороть пандемию COVID-19. Выводы исследователей опубликованы на портале Science Alert.
РИА Новости 04:34
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Спорт

«Динамо» пригласило Владимира Соловьева на следующий домашний матч

«Динамо» позвало телеведущего Владимира Соловьева на следующий домашний матч команды, который будет проведен со зрителями.
Metaratings 11:00
Общество

Минздрав считает нужным продлить карантин на майские праздники

Главный внештатный специалист, эпидемиолог Минздрава Николай Брико заявил, что введенные российскими властями для борьбы с COVID-19 ограничительные меры стоит продлить на майские праздники.
Газета.Ru 08:27
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Известный шоумен и эстрадный артист Максим Галкин показал, как встречает день с сыном Гариком.
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В Крыму найден мертвым замруководителя департамента культуры Москвы

Заместитель руководителя департамента культуры Москвы Леонид Ошарин найден мертвым в Ялте, сообщил «Ведомостям» источник в правоохранительных органах.
Ведомости 08:43
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Экономика

Греф заявил, что у России нет возможности раздавать гражданам деньги

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина отмечала, что прямые выплаты населению актуальны как мера социальной поддержки, но не как инструмент денежно-кредитной политики.
ТАСС вчера в 10:37
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Политика

Песков прокомментировал информацию о ссоре Путина с саудовским принцем

Газета.Ru 09:43
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Автоспорт

Фернандо Алонсо хочет заменить Себастьяна Феттеля в «Феррари»

Спорт-Экспресс 07:22
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Трамп приказал открывать огонь по иранским кораблям в случае конфликта

Президент США Дональд Трамп в своем Twitter сообщил, что распорядился открывать огонь по иранским патрульным катерам, если те будут устраивать провокации против американских кораблей.
РБК 11:14
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Общество

Верховный суд рассказал о наказании за нарушение самоизоляции

Верховный суд рассказал, какое наказание ждет нарушителей режима самоизоляции.
РИА Новости 05:25
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Общество

ВОЗ: мир находится на ранней стадии пандемии коронавируса

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович заявила, что говорить о возникновении «второй волны» в ситуации с коронавирусом COVID-19 пока рано.
Коммерсантъ 05:23
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Политика

Михаил Саакашвили может стать вице-премьером Украины

Президент Украины Владимир Зеленский предложил господину Саакашвили курировать реформы. Эту информацию подтвердил сам экс-президент Грузии.
Коммерсантъ 06:47
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Общество

Как россияне отдыхают в майские праздники в 2020 году

Посвящена она празднованию Победы в Великой Отечественной войне. Между праздничными выходными россиян ждут 3 рабочих дня — 6, 7 и 8 мая.
Gazeta.SPb вчера в 07:43
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Политика

Мишустин: многие губернаторы формально отнеслись к поручению Путина

«К сожалению, несмотря на серьезность ситуации, многие руководители субъектов РФ отнеслись к этой задаче формально»,— сказал господин Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.
Коммерсантъ 07:00
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Общество

Собянин предложил распространить пропускную систему на всю страну

Мэр Москвы Сергей Собянин предложил распространить систему цифровых пропусков на всю страну.
Коммерсантъ 11:03
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Шоу-бизнес

Анастасию Заворотнюк выписали из больницы

Актриса Анастасия Заворотнюк выписана из больницы домой на время карантина.
Газета.Ru 05:35
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Экономика

В Кремле прокомментировали слова Грефа о налоге на доходы по вкладам

В начале апреля президент России Владимир Путин подписал закон, облагающий 13%-ным налогом доход по вкладам и инвестициям в ценные бумаги размером более 1 млн руб. Новый порядок заработает с 2021 года.
RT на русском 06:02
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Экономика

В России осудили запрет скидок на продукты в магазинах

Запрет акционных скидок на продукты в магазинах только навредит продавцам и поставщикам, не говоря уже о потребителях.
Lenta.ru вчера в 10:09
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Наука

Назван самый вероятный путь заражения коронавирусом

Ученые из немецкого Института вирусологии и исследований в области ВИЧ в Университете Бонна определили наиболее вероятный способ заражения коронавирусом.
РИА Новости 02:59
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Происшествия

СК возбудил уголовное дело из-за поставки просроченных аппаратов ИВЛ

Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело из-за поставки аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) с просроченным на 15 лет сроком годности в городскую больницу № 6 г. Владимира, говорится в сообщении на сайте ведомства.
Ведомости 10:23
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Общество

Сразу шесть случаев коронавируса подтверждено в Севастополе

По словам Развожаева, все шесть случаев зафиксированы у пациентов больницы имени Даши Севастопольской.
Форпост Севастополь 10:43
Политика

Песков отреагировал на сообщения о нехватке средств защиты для врачей

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался по поводу сообщений врачей о нехватке средств защиты для борьбы с коронавирусом в регионах.
Газета.Ru 07:13
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Политика

Нобелевский лауреат заявил, что Трамп ведет США к Великой депрессии

Лауреат Нобелевской премии по экономике Джозеф Стиглиц заявил, что подход американских властей к решению кризиса, связанного с коронавирусом, похож на действия страны третьего мира и может привести страну ко второй Великой депрессии, сообщает газета Guardian.
РИА Новости 10:01
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В США предупредили о разрушительной второй волне коронавируса

Вторая волна эпидемии коронавируса в США может стать более страшной, чем первая.
РБК вчера в 22:31
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Энергетика

Запасы нефти в США за неделю выросли на 15 млн баррелей

Коммерческие запасы нефти в США (без учета стратегического резерва) за неделю, которая завершилась 17 апреля, увеличились на 15 млн баррелей — до 518,6 млн баррелей, говорится в докладе Управления по энергетической информации (EIA).
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Военный чиновник из Севастополя получил 12 лет колонии за взятки

Наказание в виде 12 лет лишения свободы получил бывший заместитель исполнительного директора по объектам Южного военного округа и Республики Крым АО "Главное управление обустройства войск".
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Представительница Заворотнюк прокомментировала слухи о ее диагнозе

Ранее газета «Комсомольская правда» опубликовала справку, в которой указывался диагноз артистки — глиобластома.
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Коронавирус нашли в восьми больницах Свердловской области

В Свердловской области в восьми больницах у пациентов и врачей нашли коронавирус.
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Курские коммунисты отмечают 150-летие Владимира Ильича Ленина

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Трубоукладчик «Академик Черский» двинулся дальше

Вести.Ru 19 апреля в 13:45
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