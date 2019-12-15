Энергетика
REGNUMНа Украине продлили срок бронирования транзитных мощностей ГТС
«Регулятор пошел навстречу, еще раз подтвердив конструктивную позицию Украины, и продлил сроки бронирования долгосрочных мощностей до 31 декабря», — цитирует его ТАСС. Он отметил, что у Газпрома появилось дополнительное время заключить контракт по услугам по транспортировке мощностей.
Читать в источнике
Оценить35
с чего всё началось
Украинский регулятор в сфере энергетики продлил сроки бронирования транзитных мощностей газотранспортной системы страны до конца 2019 года, поэтому у российского "Газпрома" еще есть время, чтобы заключить соответствующий контракт.ТАСС05:47
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7094 источника, обновлено в 21:28, Ашберн
Общество
«Ъ»: Rambler требует взыскать с Twitch 180 млрд рублей
Как пояснил изданию источник, сумма в 180 млрд рублей образовалась в результате умножения числа предполагаемых незаконных просмотров на Twitch трансляций Английской премьер-лиги - 36 тыс. - на максимальную сумму компенсации в 5 млн рублей.
Общество
В России появились «гламурные» роды
В России становятся все более популярными «гламурные» роды.
Политика
Опубликован рейтинг самых могущественных стран мира
Рейтинг самых могущественных стран мира по итогам 2019 года опубликовало издание U.S.News.
Происшествия
В Приангарье арестовали водителя большегруза, столкнувшегося со скорой
Большегруз и автомобиль скорой помощи столкнулись 13 декабря в Иркутской области на 71-м километре трассы "Байкал", в результате ДТП погибли два человека – водитель скорой и фельдшер.
Космос
Новая карта кратеров рассказала о геологической эволюции Рюгу
Шоу-бизнес
Вера Брежнева поделилась редкими фото подросшей дочери Сары
На своей странице в соцсети Instagram 37-летняя звезда поделилась редкими снимками своей наследницы Сары, которой 14 декабря исполнилось 10 лет.
Общество
Путин расширил территорию действия налога для самозанятых
Президент России Владимир Путин расширил действие эксперимента по налогу для самозанятых еще на 19 регионов.
Авто
Land Rover готовит новый бюджетный и роскошный внедорожники
Компания Land Rover готовит две новые модели — бюджетный и роскошный внедорожник, сообщает Autocar.
Политика
В Казахстане предложили обратно переименовать Алматы
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поддержал предложение об обратном переименовании города Алматы в Алма-Ату.
Экономика
Плюс декарбонизация всей Европы: станет ли ЕС климатически нейтральным
Цели ставятся исключительно амбициозные, хотя в документе подчеркивается, что Европа уже сделала много шагов, чтобы стать наиболее "экодружественным" континентом.
Армия и оружие
РВСН начали подготовку первого полка к перевооружению на «Сармат»
Ракетные войска стратегического назначения России (РВСН) начали подготовку первого полка к перевооружению на новый ракетный комплекс "Сармат".
Политика
В любую точку Земли за час: американцы похвастались новой технологией
В США разрабатывают космическую технологию, позволяющую доставлять человека в любое место нашей планеты менее чем за час.
Единоборства
Петр Ян нокаутировал Фейбера на турнире UFC 245
Российский боец смешанного стиля Петр Ян одержал победу над американцем Юрайей Фейбером в бою в рамках легкого дивизиона UFC 245.
Политика
На Сахалине ответили на заявления о передаче Курил Японии
Кино
Новый «Полицейский с Рублевки» возглавил российский прокат
По сюжету полицейские готовятся встречать Новый год в загородном коттедже, но в канун праздника высшее начальство запрещает Яковлеву отлучаться с работы - в городе орудуют преступники, ограбившие ювелирное предприятие.
Фигурное катание
Тутберидзе ответила на критику Плющенко стихами Цветаевой
Спорт
Песков: в Кремле верят, что РФ обжалует в CAS решение WADA по РУСАДА
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил уверенность, что РФ обжалует в CAS решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) по РУСАДА.
Происшествия
В Приморье полиция изъяла целый арсенал незаконного оружия
Полиция задержала двух жителей села Покровка, у которых было изъято более 600 единиц различных боеприпасов для нарезного огнестрельного оружия разного калибра, комбинированное охотничье ружьё, три гладкоствольных ружья, капсюли для патронов, части нарезного огнестрельного оружия.
Общество
Минюст предложил изменить правила взыскания долгов
Минюст предложил изменить порядок взыскания долгов с физлиц.
Гаджеты
Time назвал 10 лучших гаджетов уходящего десятилетия
Журнал Time представил перечень лучшей электроники, появившейся за последние десять лет.
Единоборства
Теофимо Лопес в титульном поединке нокаутировал Ричарда Комми
В титульном поединке Теофимо Лопес предсказуемо нокаутировал действующего чемпиона Ричарда Комми.
Происшествия
Землетрясение магнитудой 6,8 произошло у берегов Филиппин
Возле побережья Филиппин зафиксировано землетрясение магнитудой 6,8. Об этом информирует Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
Политика
Сурков пообещал, что сливать Донбасс никто не будет
Со всех уголков России, ДНР и ЛНР на Съезд прибыли более 500 региональных делегатов, принимавших личное участие в защите мирного населения Донбасса.
Спорт
Устюгов стал вторым в гонке на 15 км на этапе Кубка мира в Давосе
Российский лыжник Сергей Устюгов взял серебро в индивидуальной гонке на 15 километров свободным стилем на этапе Кубка мира, который проходит в швейцарском Давосе.
Гаджеты
Продажи самого топового смартфона Xiaomi 2019 года стартовали в России
Топовые флагманы этого года от китайской компании Xiaomi стали доступны на российском рынке.
Транспорт
Власти Забайкалья будут добиваться расширения федеральных трасс для снижения числа ДТП
Правительство Забайкальского края планирует добиваться от Росавтодора расширения габаритов федеральных автомобильных дорог, а также проведения других мероприятия по повышению их безопасности.
Музыка
Forbes назвал самые популярные клипы десятилетия на YouTube
Самым популярным музыкальным видео с 2010 года по конец 2019-го стал клип на композицию Despacito пуэрто-риканского музыканта Луиса Фонси при участии вокалиста Дэдди Янки, сообщает Forbes.
Общество
В Калифорнии на пляжи выбросило тысячи «рыб-пенисов»
Тысячи рыб неприличной формы, похожие на пенис, оказались на пляжах Калифорнии.
Происшествия
Появилось видео издевательств отчима над стоящим на гречке мальчиком
Появилось видео издевательств 35-летнего жителя Омска Сергея Казакова над восьмилетним пасынком.