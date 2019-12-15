Энергетика
Rambler News ServiceУкраина продлила срок бронирования транзитных мощностей ее ГТС
Ранее Витренко рассказал, что «Газпром» и «Нафтогаз Украины» договорились продолжить проработку вариантов транзита российского газа через Украину после 2019 года. Он также отметил, что говорить о согласованном варианте продолжения транзита пока рано.
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с чего всё началось
Украинский регулятор в сфере энергетики продлил сроки бронирования транзитных мощностей газотранспортной системы страны до конца 2019 года, поэтому у российского "Газпрома" еще есть время, чтобы заключить соответствующий контракт.ТАСС15 декабря в 05:47
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Украина продлила срок бронирования транзитных мощностей ее ГТС
Rambler News Service15 декабря в 10:28
Украина продлила до 31 декабря срок бронирования транзитных мощностей ГТС
Евразия Daily15 декабря в 06:16
Украина продлила до 31 декабря срок бронирования «Газпромом» транзитных мощностей ее ГТС
ТАСС15 декабря в 05:47
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