Энергетика

Rambler News ServiceRambler News ServiceУкраина продлила срок бронирования транзитных мощностей ее ГТС

Ранее Витренко рассказал, что «Газпром» и «Нафтогаз Украины» договорились продолжить проработку вариантов транзита российского газа через Украину после 2019 года. Он также отметил, что говорить о согласованном варианте продолжения транзита пока рано.
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с чего всё началось

Украина продлила до 31 декабря срок бронирования «Газпромом» транзитных мощностей ее ГТС

Украинский регулятор в сфере энергетики продлил сроки бронирования транзитных мощностей газотранспортной системы страны до конца 2019 года, поэтому у российского "Газпрома" еще есть время, чтобы заключить соответствующий контракт.
ТАСС15 декабря в 05:47

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Украина продлила срок бронирования транзитных мощностей ее ГТС

Rambler News Service15 декабря в 10:28

Украина продлила срок бронирования транзитных мощностей ГТС

News.ru15 декабря в 07:02

Глава «Нафтогаза» заявил, что Киев пошел навстречу «Газпрому»

Вести.Ru15 декабря в 07:10

На Украине продлили срок бронирования транзитных мощностей ГТС

REGNUM15 декабря в 09:39

Украина продлила срок бронирования транзитных мощностей ее ГТС

ГЛАС.RU15 декабря в 06:46

Украина продлила до 31 декабря срок бронирования транзитных мощностей ГТС

Евразия Daily15 декабря в 06:16

Украина продлила до 31 декабря срок бронирования «Газпромом» транзитных мощностей ее ГТС

ТАСС15 декабря в 05:47
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Футбол

Зеленский поддержал оскорбленного украинского футболиста Зозулю

Президент Украины Владимир Зеленский поддержал оскорбленного в минувшее воскресенье украинского футболиста "Альбасете" Романа Зозулю.
Газета.Ru вчера в 13:19
Происшествия

На Украине в ДТП с автобусом из Москвы погибли три человека

РИА Новости 01:37
Политика

Глава ЛНР оценил законопроект Зеленского об изменениях в Конституции

Глава самопровозглашённой Луганской народной республики Леонид Пасечник прокомментировал внесение президентом Украины Владимиром Зеленским в Верховную раду законопроекта об изменении пункта Конституции страны касательно децентрализации власти.
RT на русском 01:40
Общество

Rambler в 2011 году не возражал против работы Сысоева над Nginx

В 2011–2012 годах Rambler знал о работе Игоря Сысоева над Nginx и не был против этого, рассказал его бывший начальник Андрей Копейко, который сейчас проходит свидетелем по уголовному делу.
Коммерсантъ 14 декабря в 11:05
Происшествия

Соседи рассказали о семье из Ленобласти, в доме которой нашли арсенал

Жители деревни Химози Гатчинского района Ленинградской области рассказали о многодетной семье, в доме которой правоохранители обнаружили большое количество огнестрельного оружия.
РИА Новости вчера в 20:52
Армия и оружие

В Черное море вошел американский эсминец

В юго-западную часть акватории Черного моря вошел американский эсминец «Росс», сообщает РИА Новости по данным Национального центра управления обороной.
Мой Брянск 15 декабря в 12:19
Интернет

Назвали худшие пароли пользователей в 2019 году

Эксперты по безопасности советуют немедленно поменять пароли и поставить двухфакторную аутентификацию.
ToDay News Ufa вчера в 06:34
Экономика

Фондовые рынки АТР не показали единой динамики

Поддержку фондовом рынку КНР оказали опубликованные в понедельник статданные, согласно которым темпы роста промышленного производства и розничных продаж в Китае ускорились в ноябре сильнее, чем ожидалось.
Финмаркет вчера в 06:37
Общество

В Гидрометцентре предупредили о снежном январе

Как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, по предварительному прогнозу, в январе в Москве температура превысит норму на 1 градус.
Российская газета 15 декабря в 17:00
Футбол

Анчелотти согласился возглавить «Эвертон»

Карло Анчелотти станет новым главным тренером «Эвертона».
Евро-футбол.ру вчера в 14:52
Гаджеты

Журнал Time назвал 10 лучших гаджетов уходящего десятилетия

Журнал Time назвал 10 лучших гаджетов, выпущенные на протяжении десятилетия.
Актуальные Новости 15 декабря в 00:57
Политика

Экс-депутат Рады заявил о восхищении Крымским мостом

Бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко заявил, что восхищается Крымским мостом.
РБК вчера в 13:35
Общество

Boeing решила приостановить выпуск самолетов 737 MAX

Американская корпорация Boeing приняла решение приостановить производство лайнеров 737 MAX с января 2020 года.
РБК вчера в 18:30
Здоровье

Минздрав Коми весь год судится с прокуратурой из-за ребенка-инвалида

В истекшем периоде 2019 года прокуратура Воркуты подала три исковых заявления к Минздраву Коми в защиту прав этого ребенка-инвалида, два из которых касаются возмещения денежных средств, затраченных на приобретение лекарственных препаратов.
КомиОнлайн вчера в 05:47
Наука

Ученые раскрыли тайну истуканов острова Пасхи

Международная группа археологов раскрыла тайну моаи – каменных истуканов на острове Пасхи.
Вести.Ru 01:09
Политика

Шевченко назвал имя вероятного преемника Путина

Журналист уверен, что власти повторят схему 2008-2012 годов Известный российский журналист Максим Шевченко в интервью изданию "Царьград" ответил на вопрос, кого он считает будущим преемником президента России Владимира Путина.
АМИТЕЛ вчера в 11:55
Общество

Британские ученые назвали самые опасные алкогольные напитки

Ученый из Брайтонского университета в Великобритании Хал Сосабовски рассказал о самых опасных алкогольных напитках, которые быстрее приводят к опьянению и вызывают наибольшее похмелье.
Известия вчера в 20:32
Хоккей

Юниорская сборная России впервые выиграла Мировой кубок вызова

ProstoProSport 15 декабря в 23:09
Политика

В Совфеде оценили место России в рейтинге самых могущественных стран

Вхождение РФ в тройку самых могущественных стран мира в рейтинге американского журнала вполне естественно, без нашей страны невозможно решить ни один вопрос в современном мире, заявил РИА Новости в понедельник член международного комитета Совета Федерации Олег Морозов.
РИА Новости вчера в 02:28
Кино

Анатолий Васильев возвращается в сериал «Сваты»

Герой Анатолия Васильева — Юрий Ковалев — появлялся в четырех сезонах популярного сериала, потом исчез.
StarHit.ru вчера в 04:30
Шоу-бизнес

Бывший муж забрал дочь у Даны Борисовой

Бывшая телеведущая заявила, что отец ее 12-летней дочери Полины, бизнесмен Максим Аксёнов, вызвал к ней домой полицию и чуть ли не силой забрал ребенка, обозвав бывшую жену «недоделанной наркоманкой».
НТВ вчера в 08:26
Авто

Автомобили Opel вернулись на российский рынок

Российская газета вчера в 04:43
Политика

В ДНР вновь обвинили Киев в искажении коммюнике саммита в Париже

11 ноября глава ДНР Денис Пушилин раскритиковал опубликованный украинский вариант коммюнике саммита в Париже.
RT на русском 01:27
Гаджеты

Вьетнамские умные телевизоры скоро появятся на российском рынке

Вьетнамская компания Vsmart представила для российского рынка линейку так называемых, "умных" телевизоров.
МонаВиста вчера в 12:56
Армия и оружие

Ракетным войскам стратегического назначения исполняется 60 лет

Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) отмечают 60-летний юбилей со дня образования.
Вести.Ru вчера в 16:10
Происшествия

С российского оборонного завода пропали тонны взрывчатых веществ

Более двух с половиной сотен тонн взрывчатых отходов, полученных федеральным казенным предприятием (ФКП) «Авангард» в Башкирии, пропали.
Lenta.ru вчера в 22:44
Кино

Российский мультфильм попал в шорт-лист премии «Оскар»

РБК вчера в 21:51
Политика

Рейтинг популярности Трампа достиг наивысшей отметки за полгода

Рейтинг популярности президента США Дональда Трампа достиг наиболее высокой отметки за последние полгода, несмотря на угрозу импичмента и прошедшее голосование судебного комитета палаты представителей США.
Известия 01:05
Гаджеты

JBL выпустит «вечные» беспроводные наушники на солнечных батареях

Компания JBL запустила краудфандинговую кампанию, которая нацелена на реализацию проекта по созданию беспроводных наушников-вкладышей для улицы под названием Reflect Eternal, работающих на солнечных батареях.
REGNUM вчера в 15:00
Экономика

Долги по зарплате в России выросли до 2,9 млрд рублей

Отмечается, что задолженность по заработной плате имелась перед 43,1 тысячи человек.
Газета.Ru вчера в 09:26
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