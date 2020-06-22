Политика

Lenta.ruLenta.ruУкраина продолжит разрывать соглашения с Россией

На Украине проводится ревизия двусторонних соглашений с Россией. Киев намерен продолжить разрыв таких документов, заявил заместитель главы МИД Украины Василий Боднар. Его слова приводит «Укринформ».
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Украина продолжит разрывать соглашения с Россией

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Газета.Ru13:17

Украина продолжит разрывать соглашения с Россией

Lenta.ru14:38

Украина заявила о намерении и дальше разрывать соглашения с Россией

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ТАСС07:15
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Организаторы церемонии вручения кинопремии "Золотой глобус" перенесли мероприятие на февраль 2021 года.
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На кольцевой автодороге (КАД) в Санкт-Петербурге произошло ДТП с участием семи автомобилей, в результате погиб человек.
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Вице-премьер Татьяна Голикова заявила о необходимости соблюдать масочный режим как минимум до осени для того, чтобы предотвратить распространение коронавируса и избежать сезонных простудных заболеваний, передает ТАСС.
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По информации ТАСС, спецслужбы задержали начальника районного отдела МВД управления министерства по Курской области подполковника полиции Борзенкова Дмитрия Александровича 1981 года рождения.
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Если действительно идет подготовка этих игр к релизу, то их анонс состоится, вероятнее всего, до начала осени.
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Умер режиссер фильмов о «Бэтмене» Джоэл Шумахер

Режиссер фильмов о "Бэтмене" Джоэл Шумахер скончался в США в возрасте 80 лет, сообщает издание Variety.
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Для массовой вакцинации населения России от коронавирусной инфекции потребуется изготовить до 70 миллионов доз препарата, разработанного совместно с Минобороны, сообщил в интервью "Красной звезде" директор Национального исследовательского центра (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
РИА Новости вчера в 23:37
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Партия президента Сербии побеждает на выборах в парламент

РИА Новости 05:18
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СМИ сообщили об отраженной воздушной атаке в районе Хмеймима

Сирийские ПВО отразили атаку беспилотников, сообщила государственное агентство САНА.
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Банки зафиксировали рост числа поддельных сайтов

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В матче 27-го тура чемпионата Украины киевское «Динамо» обыграло ковалёвский «Колос» со счётом 2:1. Встреча состоялась в Киеве на стадионе «Олимпийский».
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Раскрыты способности нового российского космического корабля «Орел»

Разрабатываемый в России новый космический корабль «Орел» сможет совершать аварийную посадку на воду, сообщает РИА «Новости».
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На российской антарктической станции "Мирный" вспыхнул пожар, жертв и пострадавших нет, сообщается на сайте Арктического и антарктического научно-исследовательского института.
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