Политика
Lenta.ruУкраина продолжит разрывать соглашения с Россией
На Украине проводится ревизия двусторонних соглашений с Россией. Киев намерен продолжить разрыв таких документов, заявил заместитель главы МИД Украины Василий Боднар. Его слова приводит «Укринформ».
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Происшествия
Верзилова арестовали на 15 суток за нецензурную брань
Мещанский суд Москвы в понедельник назначил 15 суток административного ареста издателю "Медиазоны" и участнику Pussy Riot Петру Верзилову за нецензурную брань в общественном месте, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 11:29
Игры
Анонсирована презентация новой игры Crash Bandicoot 4: It’s About Time
Goroday.ru 20 июня в 17:59
Кино
Apple показал тизер сериала по романам Айзека Азимова
На Всемирной конференции разработчиков Apple представила новый проект для своей стриминговой платформы Apple TV Plus — сериал «Основание», основанный на научно-фантастических романах Айзека Азимова.
Афиша Daily 16:03
Происшествия
Суд арестовал астраханку, подозреваемую в убийстве сына
РИА Новости вчера в 07:40
Общество
В Москве за сутки умерли 26 пациентов с коронавирусом
Еще 26 пациентов, заразившихся коронавирусной инфекцией, умерли в Москве за сутки.
ТАСС 15:41
Гаджеты
NVIDIA готовит к выпуску видеокарты GeForce RTX 3090 и 3080
В сети появилась информация об этих видеокартах, включая прогнозы экспертов относительно их поступления в продажу.
Evo-rus.com 20 июня в 10:22
Политика
Украина предупредила о возможном прекращении транзита газа
Транзит российского газа в Европу через Украину может прекратиться из-за активности Юлии Тимошенко.
Lenta.ru 07:00
Армия и оружие
ПВО Сирии отразила атаку рядом с базой Хмеймим
Коммерсантъ 16:55
Общество
Москва переходит к новому этапу снятия ограничений
Еще раз проанализировав ситуацию, взвесив все за и против, посоветовавшись со специалистами, считаю возможным сделать следующий очень серьезный шаг по выходу из санитарных ограничений.
Российская газета 11:17
Общество
Британцы решили сократить зарплату Джонсону из-за коронавируса
Таки образом правительство продемонстрирует солидарность с миллионами рабочих, которые пострадали из-за ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса.
ТВ Центр 08:48
Шоу-бизнес
Гарик Харламов и Кристина Асмус объявили о разводе
Шоумен Гарик Харламов и актриса Кристина Асмус намерены развестись после восьми лет отношений.
RT на русском 13:25
Происшествия
В Ленобласти дачник расстрелял лодку с отдыхающими
В Ленинградской области на озере Любимовском была расстреляна лодка с отдыхающими.
Российская газета 03:26
Технологии
Microsoft закрывает стриминговую платформу Mixer
Американская корпорация Microsoft объявила о закрытии платформы для видеостриминга Mixer и переводе всех своих партнеров в другой сервис Facebook Gaming.
Коммерсантъ 15:18
Футбол
«Манчестер Сити» разгромил «Бернли» в матче АПЛ
"Манчестер Сити" обыграл "Бернли" в матче 30-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
Газета.Ru 17:14
Происшествия
Популярный Instagram-блогер погибла в ДТП на Бали
Девушка рассказывала в Instagram о работе на фрилансе, вдохновляла подписчиков преодолевать себя.
Интерфакс 05:50
Экономика
Кабмин выделит 3 млрд рублей на региональные авиаперевозки
Правительство планирует выделить 3 млрд руб. на субсидирование межрегиональных авиаперевозок (в обход Москвы).
Право.ру 03:18
Футбол
ФК «Ростов» выпустил заявление о матче против «Сочи»
Футбольный клуб «Ростов» на своем сайте опубликовал заявление, в котором написал, что Российская Премьер-лига должна была сама решить судьбу матча против «Сочи», а не перекладывать ответственность на сочинскую команду.
161.ru 12:49
Армия и оружие
Макрон заявил о «смерти мозга» НАТО после инцидента с кораблем Турции
Инцидент, который произошел между кораблями Франции и Турции в Средиземном море, — это иллюстрация смерти мозга НАТО.
РБК 16:47
Спорт
Dendi: «Я не знаю, что там Nix еще умеет в этой игре, кроме как бить крипов»
Cyber.sports.ru 12:48
Здоровье
Диетолог рассказал, способствует ли употребление молока развитию рака
Врач-диетолог Айтор Санчес из Испании ответил на вопрос читателей, правда ли, что содержащийся в молоке белок казеин способствует развитию онкологических заболеваний.
Аргументы и Факты 02:07
Политика
Противник Лукашенко на выборах назвал причины протестов в Белоруссии
Активизацию протестов Цепкало в разговоре с РБК объяснил падением экономического уровня жизни граждан, усталостью от правления одного человека и отсутствием политических свобод.
РБК 16:43
Финансы
ЦБ хочет смягчить регулирование выдачи ипотеки
Банк России планирует снизить коэффициенты риска по ипотечным кредитам.
Коммерсантъ 11:06
Шоу-бизнес
Дочь Аллы Пугачевой и Максима Галкина устроила домашний показ мод
Дочь Аллы Пугачевой и Максима Галкина, шестилетняя Елизавета, устроила домашний пока мод.
Актуальные Новости 13:14
Происшествия
В массовой аварии на КАД в Петербурге погиб человек
На кольцевой автодороге (КАД) в Санкт-Петербурге произошло ДТП с участием семи автомобилей, в результате погиб человек.
РБК 14:50
Экономика
Ювелирные сети сокращают число магазинов
Ювелирные сети сокращают число магазинов Падение спроса на ювелирные изделия на фоне кризиса, ограничений из-за COVID-19 и уменьшения доходов вынуждает игроков сокращать присутствие в рознице.
Коммерсантъ вчера в 17:59
Футбол
Гендиректор «Уфы» высказался о ситуации с коронавирусом в команде
Генеральный директор футбольного клуба «Уфа» Шамиль Газизов рассказал о ситуации с коронавирусом в команде.
RT на русском 18:04
Единоборства
Джон Джонс ответил на вызов Майка Тайсона
ГЛАС.RU 05:46
Политика
США приостановят выдачу рабочих виз до конца года
До конца года власти США решили продлить ограничения в отношении грин-карт, а также приостановить выдачу ряда виз.
Известия 17:08
Футбол
Гол Криштиану Роналду помог «Ювентусу» победить «Болонью»
«Ювентус» одержал убедительную победу в матче 27-го тура Серии А. Туринцы в гостях победили «Болонью» со счетом 2:0. Счет в этой встрече был открыт на 23-й минуте.
Bookmaker-ratings.ru 17:53