Политика

Lenta.ruLenta.ruУкраина продолжит разрывать соглашения с Россией

На Украине проводится ревизия двусторонних соглашений с Россией. Киев намерен продолжить разрыв таких документов, заявил заместитель главы МИД Украины Василий Боднар. Его слова приводит «Укринформ».
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Киев пообещал продолжить разрыв договоров с Россией

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Мещанский суд Москвы в понедельник назначил 15 суток административного ареста издателю "Медиазоны" и участнику Pussy Riot Петру Верзилову за нецензурную брань в общественном месте, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
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В сети появилась информация об этих видеокартах, включая прогнозы экспертов относительно их поступления в продажу.
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Политика

Украина предупредила о возможном прекращении транзита газа

Транзит российского газа в Европу через Украину может прекратиться из-за активности Юлии Тимошенко.
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Общество

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Происшествия

В Ленобласти дачник расстрелял лодку с отдыхающими

В Ленинградской области на озере Любимовском была расстреляна лодка с отдыхающими.
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Технологии

Microsoft закрывает стриминговую платформу Mixer

Американская корпорация Microsoft объявила о закрытии платформы для видеостриминга Mixer и переводе всех своих партнеров в другой сервис Facebook Gaming.
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Футбольный клуб «Ростов» на своем сайте опубликовал заявление, в котором написал, что Российская Премьер-лига должна была сама решить судьбу матча против «Сочи», а не перекладывать ответственность на сочинскую команду.
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Армия и оружие

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ЦБ хочет смягчить регулирование выдачи ипотеки

Банк России планирует снизить коэффициенты риска по ипотечным кредитам.
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Дочь Аллы Пугачевой и Максима Галкина устроила домашний показ мод

Дочь Аллы Пугачевой и Максима Галкина, шестилетняя Елизавета, устроила домашний пока мод.
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В массовой аварии на КАД в Петербурге погиб человек

На кольцевой автодороге (КАД) в Санкт-Петербурге произошло ДТП с участием семи автомобилей, в результате погиб человек.
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Экономика

Ювелирные сети сокращают число магазинов

Ювелирные сети сокращают число магазинов Падение спроса на ювелирные изделия на фоне кризиса, ограничений из-за COVID-19 и уменьшения доходов вынуждает игроков сокращать присутствие в рознице.
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Гендиректор «Уфы» высказался о ситуации с коронавирусом в команде

Генеральный директор футбольного клуба «Уфа» Шамиль Газизов рассказал о ситуации с коронавирусом в команде.
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Политика

США приостановят выдачу рабочих виз до конца года

До конца года власти США решили продлить ограничения в отношении грин-карт, а также приостановить выдачу ряда виз.
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