Политика
Sputnik ТаджикистанУкраина проиграла России спор в ВТО
"Секретариат ВТО распространил доклад Апелляционного органа по результатам рассмотрения спора между Россией и Украиной в связи с антидемпинговыми мерами в отношении нитрата аммония российского происхождения (DS493), в котором подтвердил победу России", - уточнили в Минэкономразвития.
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с чего всё началось
Апелляционный орган Всемирной торговой организации (ВТО) поддержал Россию в споре с Украиной по нитрату аммония и утвердил прошлогоднее решение арбитража, говорится в сообщении Минэкономразвития РФ.Lenta.ru10:31
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