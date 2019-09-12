с чего всё началось

"Секретариат ВТО распространил доклад Апелляционного органа по результатам рассмотрения спора между Россией и Украиной в связи с антидемпинговыми мерами в отношении нитрата аммония российского происхождения (DS493), в котором подтвердил победу России", - уточнили в Минэкономразвития.

Происшествия К сторонникам Навального пришли с обысками по всей России В 31 российском городе проходят обыски у сотрудников Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), штабов Алексея Навального и активистов движения «Голос».

Наука Ученые разработали меняющую цвет «умную» кожу Ученые разработали меняющую на солнце кожу. Разработка была создана после тщательного изучения механизма мимикрии кожи хамелеона.

Политика Сноуден назвал условия для своего возвращения в США Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден заявил, что мог бы вернуться на родину и предстать там перед судом только в случае объективного и справедливого рассмотрения его дела.

Кино Опубликовано видео превращения Анджелины Джоли в Малефисенту YouTube-канал Disney опубликовал видео превращения Анджелины Джоли в Малефисенту для предстоящего фильма.

Общество Бурятия может получить дополнительную поддержку на строительство детсадов и школ Татьяна Алексеевна отметила, что наши вопросы будут рассмотрены и конкретные решения по дополнительной поддержке республике будут приняты в рамках формирования федерального бюджета, - подчеркнул Алексей Цыденов.

Политика Отмену восьмичасового рабочего дня правительством признали невозможной Среди упомянутых документов оказался и декрет о восьмичасовом рабочем дне.

Интернет Приложения-фонарики могут получить доступ к личной информации Сотрудники компании по разработке антивирусного обеспечения Avast проанализировали запросы 937 приложений-фонариков.

Экономика Топилин: повышение МРОТ затронет 3,2 млн россиян «Повышение МРОТ затронет порядка 3,2 млн человек, половина из которых заняты в государственных и муниципальных учреждениях», — цитирует министра ТАСС.

Политика Украина приостановила расторжение двусторонних соглашений с Россией Украина приостановила процесс расторжения двусторонних соглашений с Россией, набравший обороты при Петре Порошенко, узнал «Коммерсантъ».

Политика Новак прокомментировал решение суда ЕС по газопроводу Opal Юристы Минэнерго России прорабатывают решение суда ЕС по газопроводу Opal, подробные комментарии будут после их заключения, заявил министр энергетики РФ Александр Новак.

Гаджеты В Россию придет крупный китайский производитель смартфонов Китайская TCL сегодня сообщила о скором выходе на российский рынок смартфонов.

Здоровье Названы простые средства, помогающие снижать высокое давление Стало известно, что снижать высокое давление помогают не только лекарства.

Культура Юрий Дудь вновь получил премию «Человек года» журнала GQ Видеоблогер Юрий Дудь в третий раз получил ежегодную премию журнала GQ «Человек года» в номинации «Лицо с экрана».

Политика Зеленский заявил о разработке карты выполнения Минских соглашений Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона создает план выполнения обязательств по Минским договоренностям с конкретными сроками.

Шоу-бизнес Пелагея в купальнике поделилась яркими фотографиями с дочерью Российская певица Пелагея поделилась с поклонниками нежными снимками с маленькой дочерью на пляже в Сочи.

Экономика «Ъ» ознакомился с проектом ВЭБ по модернизации городского транспорта ВЭБ.РФ предложил обновить городской транспорт в России на средства из Фонда национального благосостояния, сообщает в пятницу газета "Коммерсантъ", ознакомившаяся с проектом.