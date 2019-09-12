с чего всё началось

Апелляционный орган Всемирной торговой организации (ВТО) подтвердил победу России над Украиной в споре об антидемпинговых пошлинах в отношении российского нитрата аммония. Решение опубликовано на сайте ВТО.

Украина проиграла России спор в ВТО о пошлинах на удобрения

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Единоборства Владимир Путин встретился с Хабибом Нурмагомедовым Президент России Владимир Путин встретился с чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабибом Нурмагомедовым и его отцом Абдулманапом Нурмагомедовым, передает ТАСС.

Культура Павел Лобков уйдет с телеканала «Дождь» Журналист Павел Лобков покидает телеканал «Дождь» в конце сентября, сообщила главный редактор телеканала Александра Перепелова.

Космос Крымский астроном открыл межзвёздную комету Астроном из Крыма открыл первую межзвёздную комету, используя при этом телескоп-рефлектор своего собственного изготовления.

Происшествия СК возбудил дело против участника митинга в Улан-Удэ В отношении участника несанкционированного митинга против итогов выборов мэра в Улан-Удэ возбуждено дело о применении насилия в отношении представителя власти.

Общество Аккаунт Симоньян в Facebook заблокировали Главному редактору МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарите Симоньян заблокировали доступ в Facebook.

Происшествия Во Франции саудовскую принцессу осудили за насилие над сантехником Сестру саудовского наследного принца Мохаммеда бен Салмана Хассу бин Салман приговорили к десяти месяцам тюрьмы условно за применение ее персоналом насилия в отношении сантехника, сообщает газета Figaro.

Политика В Праге перенесут памятник маршалу Коневу В четверг, 12 сентября, члены районного совета Прага-6, на территории которого находится памятник советскому маршалу Ивану Коневу, приняли решение о переносе монумента в один из музеев, а также о проведении конкурса на создание памятника героям-освободителям Праги в 1945 году.

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Игры Финальное превью Borderlands 3. Всё, что нужно знать перед релизом Группа ВКонтакте | Центр запуска Borderlands 3 Командиру Лилит нужна ваша помощь Сюжет Borderlands 3 стартует спустя семь лет после событий второй части.

Политика Госдума предлагает наказывать чиновников, которые оскорбляют граждан Парламентарий предлагает дополнить УК РФ новой статьей 286.2 об ответственности за оскорбление, которое совершено должностным лицом, представителем власти и чиновником.

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Экономика Кудрин рассказал о перспективах роста ВВП Председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин рассказал о том, как может измениться ВВП в ближайшее время.

Политика Глава ДНР заявил о желании войти в состав России Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что "в идеале" хотел бы видеть республику в составе России.

Экономика Минздрав изменит порядок закупки лекарств после срыва 30% аукционов Министерство меняет правила Министерство здравоохранения изменит порядок определения начальной максимальной цены контрактов на закупку жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП).

Армия и оружие У сирийского риска истек срок давности Адвокат господина Писаренко в ходе слушаний, предваряя вопрос о пропущенных сроках подачи иска, просил суд учесть, что командование войсковой части №36391 не доводило до его подзащитного приказ, на основании которого административному истцу полагается надбавка за риск в Сирии, а узнал он об этой льготе только со слов сослуживцев.

Политика Москва запросила Интерпол о местонахождении Смоленкова Москва запросила Вашингтон по линии Интерпола предоставить данные о местонахождении гражданина РФ Олега Смоленкова, которого телеканал CNN ранее назвал «информатором США».

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Политика Новак оценил решение суда ЕС по газопроводу Opal Ранее суд ЕС отменил решение Еврокомиссии от 2016 года о расширении доступа "Газпрома" к мощностям газопровода Opal.