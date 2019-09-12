Политика
РБКУкраина проиграла России спор в ВТО о пошлинах на удобрения
Апелляционный орган Всемирной торговой организации (ВТО) подтвердил победу России над Украиной в споре об антидемпинговых пошлинах в отношении российского нитрата аммония. Решение опубликовано на сайте ВТО.
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с чего всё началось
Апелляционный орган Всемирной торговой организации (ВТО) поддержал Россию в споре с Украиной по нитрату аммония и утвердил прошлогоднее решение арбитража, говорится в сообщении Минэкономразвития РФ.Lenta.ru10:31
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Кино
Назван самый провальный фильм в истории кино
Самым провальным фильмом журналисты назвали "Джона Картера" , снятым Disney в 2012 году.
Piter.tv 10 сентября в 09:53
Единоборства
Владимир Путин встретился с Хабибом Нурмагомедовым
Президент России Владимир Путин встретился с чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабибом Нурмагомедовым и его отцом Абдулманапом Нурмагомедовым, передает ТАСС.
Газета.Ru 10:51
Общество
В Гидрометцентре предупредили о резком похолодании
Антициклон медленно покидает центральные регионы России.
Российская газета вчера в 22:00
Культура
Павел Лобков уйдет с телеканала «Дождь»
Журналист Павел Лобков покидает телеканал «Дождь» в конце сентября, сообщила главный редактор телеканала Александра Перепелова.
Ведомости 10:40
Космос
Крымский астроном открыл межзвёздную комету
Астроном из Крыма открыл первую межзвёздную комету, используя при этом телескоп-рефлектор своего собственного изготовления.
Свободная Пресса 07:13
Происшествия
СК возбудил дело против участника митинга в Улан-Удэ
В отношении участника несанкционированного митинга против итогов выборов мэра в Улан-Удэ возбуждено дело о применении насилия в отношении представителя власти.
РБК 10:52
Общество
Аккаунт Симоньян в Facebook заблокировали
Главному редактору МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарите Симоньян заблокировали доступ в Facebook.
РИА Новости 11:22
Происшествия
Во Франции саудовскую принцессу осудили за насилие над сантехником
Сестру саудовского наследного принца Мохаммеда бен Салмана Хассу бин Салман приговорили к десяти месяцам тюрьмы условно за применение ее персоналом насилия в отношении сантехника, сообщает газета Figaro.
РИА Новости 09:14
Политика
В Праге перенесут памятник маршалу Коневу
В четверг, 12 сентября, члены районного совета Прага-6, на территории которого находится памятник советскому маршалу Ивану Коневу, приняли решение о переносе монумента в один из музеев, а также о проведении конкурса на создание памятника героям-освободителям Праги в 1945 году.
ТК Звезда 11:50
Космос
Конспирологи «назначили» конец света на 14 сентября
Конспирологи предупреждают об опасности 14 сентября – некое политическое событие приведёт к смене мирового порядка.
ИнфоСМИ 09 сентября в 04:36
Финансы
Бюро кредитных историй получат данные о доходах россиян
Финансовые организации уже давно хотят получать информацию из БКИ без согласия заемщика.
Известия вчера в 18:34
Космос
Роскосмос рассекретил документы лунной программы СССР
Российская газета 08:51
Религия
Пресс-секретарь Патриарха Кирилла оставил должность
Газета.Ru 10:15
Игры
Финальное превью Borderlands 3. Всё, что нужно знать перед релизом
Группа ВКонтакте | Центр запуска Borderlands 3 Командиру Лилит нужна ваша помощь Сюжет Borderlands 3 стартует спустя семь лет после событий второй части.
Игромания.ру 10:52
Политика
Госдума предлагает наказывать чиновников, которые оскорбляют граждан
Парламентарий предлагает дополнить УК РФ новой статьей 286.2 об ответственности за оскорбление, которое совершено должностным лицом, представителем власти и чиновником.
Live24 09:47
Политика
Зеленский заявил о разработке карты выполнения Минских соглашений
Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона создает план выполнения обязательств по Минским договоренностям с конкретными сроками.
Газета.Ru 11:20
Гаджеты
IPhone 11 Pro может вызвать трипофобию
UfacityNews.ru 03:34
Экономика
Кудрин рассказал о перспективах роста ВВП
Председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин рассказал о том, как может измениться ВВП в ближайшее время.
Газета.Ru 10:26
Политика
Глава ДНР заявил о желании войти в состав России
Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что "в идеале" хотел бы видеть республику в составе России.
Газета.Ru 11:39
Экономика
Минздрав изменит порядок закупки лекарств после срыва 30% аукционов
Министерство меняет правила Министерство здравоохранения изменит порядок определения начальной максимальной цены контрактов на закупку жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП).
РБК 07:01
Армия и оружие
У сирийского риска истек срок давности
Адвокат господина Писаренко в ходе слушаний, предваряя вопрос о пропущенных сроках подачи иска, просил суд учесть, что командование войсковой части №36391 не доводило до его подзащитного приказ, на основании которого административному истцу полагается надбавка за риск в Сирии, а узнал он об этой льготе только со слов сослуживцев.
Коммерсантъ вчера в 16:28
Политика
Москва запросила Интерпол о местонахождении Смоленкова
Москва запросила Вашингтон по линии Интерпола предоставить данные о местонахождении гражданина РФ Олега Смоленкова, которого телеканал CNN ранее назвал «информатором США».
Известия 11:40
Экономика
Глава ВТБ предложил освободить от налогов малоимущих россиян
Глава ВТБ Андрей Костин предложил освободить малоимущих граждан от налога на доходы физических лиц.
РИА Новости 09:59
Политика
Новак оценил решение суда ЕС по газопроводу Opal
Ранее суд ЕС отменил решение Еврокомиссии от 2016 года о расширении доступа "Газпрома" к мощностям газопровода Opal.
Газета.Ru 08:03
Футбол
Александр Глеб: «После финала ЛЧ хотел „втащить“ Гвардиоле за то, что даже не скамейку запасных не посадил»
Бывший полузащитник «Барселоны» Александр Глеб ответил на вопрос, жалеет ли он переходе в каталонский клуб.
Матч ТВ 11:38
Шоу-бизнес
Богомолов перед свадьбой с Собчак похудел на 18 килограммов
Богомолов перед свадьбой с Собчак похудел на 18 килограммов Режиссер, похоже, начал терять вес на нервной почве.
Экспресс газета 09:59