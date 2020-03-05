Старший вице-президент правового блока ВЭБ.РФ Игорь Краснов подчеркнул, что Киев отказался подчиниться решению Арбитражного суда Стокгольма. Сторону российской компании сначала принял чрезвычайный арбитр, а затем Украина проиграла и при рассмотрении дела независимым трибуналом.

Украина проиграла России в суде Стокгольма и отказалась подчиниться

Армия и оружие Ракета «Циркон» станет кошмаром для ВМС США Автор американского журнала The National Interest Майкл Пек назвал кошмаром для ВМС США сценарий, когда каждый российский надводный корабль будет нести гиперзвуковые противокорабельные ракеты «Циркон».

Гаджеты Sony продемонстрировала новые модели телевизоров в Москве Компания Sony показала в Москве модельный ряд телевизоров 2020 года, который впервые был представлен на выставке CES 2020.

Энергетика ОПЕК одобрила дополнительное сокращение добычи нефти Министры организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) на заседании в Вене 5 марта одобрили дополнительное сокращение добычи нефти на 1,5 млн баррелей в сутки из-за воздействия эпидемии коронавируса на нефтяной рынок.

Общество В Петербурге ввели карантин по коронавирусу в студенческом общежитии Карантин был введен после того, как у студента из Италии, который прибыл в ВУЗ «по программе академической мобильности», была диагностирована новая коронавирусная инфекция.

Авто Продажи легковых автомобилей в России возобновили падение Возвращение к рецессии: продажи новых машин в России упали впервые за три года По итогам прошлого года автомобильный рынок в России после двух лет восстановительного роста вернулся к рецессии: продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России снизились на 2,3% — до 1,6 млн штук.

Общество Суд по интеллектуальным правам принял иск к Пугачевой Суд по интеллектуальным правам (СИП) зарегистрировал иск некой Кристины Мартиросян к Алле Пугачевой, следует из информации в картотеке арбитражных дел.

Экономика Силуанов ответил на вопрос об индексации выплат работающим пенсионерам Депутат Валерий Гартунг напомнил, что четыре года назад, когда отменяли индексацию пенсий работающим пенсионерам, Силуанов обещал, что как только деньги появятся, то правительство вернется к обсуждению вопроса.

Гаджеты Apple испытывает дефицит iPhone на замену Американская компания Apple предупредила сотрудников розничных магазинов о нехватке предоставляемых на замену iPhone, что является очередным признаком негативного влияния коронавируса на цепочку поставок товаров и комплектующих компании, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на заявления сотрудников Apple Store.

Общество Силуанов назвал отмирающие профессии в России Силуанов подчеркнул, что такая ситуация наиболее ярко выражена в западных странах с развитой экономикой и в России.

Происшествия Ивана Голунова направили на психиатрическую экспертизу Журналист издания "Медуза" Иван Голунов сообщил "Интерфаксу", что Следственный комитет направляет его на психиатрическую экспертизу для проверки на психические расстройства, адекватность восприятия и зависимость от психоактивных веществ.

Хоккей Руководство «Трактора» объяснило неудачи команды Руководство хоккейного клуба «Трактор» на пресс-конференции объяснило неудачные результаты сезона ошибками в селекционной работе, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Футбол В УЕФА планируют создать Летнюю лигу чемпионов УЕФА и американская компания Relevent Sport ведут переговоры по проведению нового крупного клубного турнира летом 2021 года.

Политика Минск призвал решить проблему нефти, прежде чем углублять интеграцию Белоруссия не видит смысла продолжать работу с РФ над "дорожными картами" по углублению интеграции, пока не решены вопросы с поставками нефти в республику, заявил в четверг глава белорусского МИД Владимир Макей.

Политика Минэкономразвития объявило о победе в споре с Украиной о вагонах Орган по разрешению споров Всемирной торговой организации (ВТО) 5 марта в соответствии с регламентом утвердил опубликованное в начале февраля решение Апелляционного органа ВТО по многолетнему спору России и Украины о поставках украинской железнодорожной техники в Россию.