Экономика

Lenta.ruLenta.ruУкраина проиграла России в суде Стокгольма и отказалась подчиниться

Старший вице-президент правового блока ВЭБ.РФ Игорь Краснов подчеркнул, что Киев отказался подчиниться решению Арбитражного суда Стокгольма. Сторону российской компании сначала принял чрезвычайный арбитр, а затем Украина проиграла и при рассмотрении дела независимым трибуналом.
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Закон не писан

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ВЭБ обвинил Украину в незаконной продаже дочернего банка

РБК03:49

ВЭБ.РФ заявил о незаконной продаже своей «дочки» на Украине

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ВЭБ намерен взыскивать активы Украины за рубежом из-за потери своей «дочки»

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RT на русском02:36

В ВЭБ.РФ сообщили о незаконной продаже своего дочернего банка властями Украины

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ВЭБ.РФ обвинил Украину в незаконной продаже акций своей «дочки»

Ведомости02:57
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Турция направит бойцов спецназа на границу с Грецией

На фоне ситуации с беженцами Турция решила направить к границе с Грецией около 1 тыс. бойцов спецназа.
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Ракета «Циркон» станет кошмаром для ВМС США

Автор американского журнала The National Interest Майкл Пек назвал кошмаром для ВМС США сценарий, когда каждый российский надводный корабль будет нести гиперзвуковые противокорабельные ракеты «Циркон».
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Sony продемонстрировала новые модели телевизоров в Москве

Компания Sony показала в Москве модельный ряд телевизоров 2020 года, который впервые был представлен на выставке CES 2020.
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Министры организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) на заседании в Вене 5 марта одобрили дополнительное сокращение добычи нефти на 1,5 млн баррелей в сутки из-за воздействия эпидемии коронавируса на нефтяной рынок.
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Общество

В Петербурге ввели карантин по коронавирусу в студенческом общежитии

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Вновь поступили сообщения о минировании нескольких самолётов в России

Пассажирский самолёт А320, вылетевший из московского аэропорта Шереметьево, сел в Омске после получения сообщения о минировании.
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Как сообщили представители дилерских центров Haval, продажи новых кроссоверов H5 на российском авторынке стартуют 20 апреля.
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Кино

Из-за коронавируса премьеру фильма о Джеймсе Бонде перенесли на ноябрь

Премьеру 25-го фильма киносаги об агенте 007 решили отложить на несколько месяцев из-за угрозы коронавирусной инфекции.
Родной город 05:24
Авто

Продажи легковых автомобилей в России возобновили падение

Возвращение к рецессии: продажи новых машин в России упали впервые за три года По итогам прошлого года автомобильный рынок в России после двух лет восстановительного роста вернулся к рецессии: продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России снизились на 2,3% — до 1,6 млн штук.
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Общество

Суд по интеллектуальным правам принял иск к Пугачевой

Суд по интеллектуальным правам (СИП) зарегистрировал иск некой Кристины Мартиросян к Алле Пугачевой, следует из информации в картотеке арбитражных дел.
РИА Новости 06:08
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Тедеско прокомментировал конфликт с Гончаренко

Газета.Ru вчера в 15:11
Общество

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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назвал "смелым и откровенным поступком" идею активистов, которые собрались устроить салют по случаю 67-й годовщины смерти Иосифа Сталина.
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Экономика

Силуанов ответил на вопрос об индексации выплат работающим пенсионерам

Депутат Валерий Гартунг напомнил, что четыре года назад, когда отменяли индексацию пенсий работающим пенсионерам, Силуанов обещал, что как только деньги появятся, то правительство вернется к обсуждению вопроса.
ФедералПресс вчера в 05:53
Гаджеты

Apple испытывает дефицит iPhone на замену

Американская компания Apple предупредила сотрудников розничных магазинов о нехватке предоставляемых на замену iPhone, что является очередным признаком негативного влияния коронавируса на цепочку поставок товаров и комплектующих компании, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на заявления сотрудников Apple Store.
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Общество

Силуанов назвал отмирающие профессии в России

Силуанов подчеркнул, что такая ситуация наиболее ярко выражена в западных странах с развитой экономикой и в России.
Известия 08:48
Общество

«Аэрофлот» приостановит рейсы в Гонконг

"Аэрофлот" временно приостанавливает выполнение рейсов по маршруту Москва — Гонконг — Москва.
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Губерниев опубликовал фрагмент документа по «делу Логинова»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев опубликовал фрагмент документа, на который ссылалась полиция перед обысками российского биатлониста Александра Логинова.
RT на русском 05:37
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Ивана Голунова направили на психиатрическую экспертизу

Журналист издания "Медуза" Иван Голунов сообщил "Интерфаксу", что Следственный комитет направляет его на психиатрическую экспертизу для проверки на психические расстройства, адекватность восприятия и зависимость от психоактивных веществ.
Интерфакс 06:53
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Разорившаяся «Когалымавиа» потребовала от Египта $200 миллионов

РИА Новости 09:05
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Руководство «Трактора» объяснило неудачи команды

Руководство хоккейного клуба «Трактор» на пресс-конференции объяснило неудачные результаты сезона ошибками в селекционной работе, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
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Футбол

В УЕФА планируют создать Летнюю лигу чемпионов

УЕФА и американская компания Relevent Sport ведут переговоры по проведению нового крупного клубного турнира летом 2021 года.
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Минск призвал решить проблему нефти, прежде чем углублять интеграцию

Белоруссия не видит смысла продолжать работу с РФ над "дорожными картами" по углублению интеграции, пока не решены вопросы с поставками нефти в республику, заявил в четверг глава белорусского МИД Владимир Макей.
РИА Новости 09:00
Политика

Минэкономразвития объявило о победе в споре с Украиной о вагонах

Орган по разрешению споров Всемирной торговой организации (ВТО) 5 марта в соответствии с регламентом утвердил опубликованное в начале февраля решение Апелляционного органа ВТО по многолетнему спору России и Украины о поставках украинской железнодорожной техники в Россию.
РБК 06:35
Экономика

В России планируют выравнивание тарифов на электроэнергию

В первой половине 2021 года в России могут выравняться тарифы на электроэнергию.
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В ремейке «Золушки» появится темнокожая гендерно-нейтральная фея

Американский актер Билли Портер рассказал, какой будет фея-крестная в его исполнении в новом фильме о "Золушке", сообщает Daily Mail.
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В АТОР оценили убытки российского турбизнеса из-за коронавируса

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе назвала сумму убытков российских туристических компаний в связи с распространением коронавируса.
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По словам Тишковца, окрас прогностических температурных карт напоминает цвет малины, потому он называет предстоящее лето «малиновым».
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Салават Юлаев — Авангард 2:2 (2-й период)

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