Политика

Lenta.ruLenta.ruНационалисты подрались с украинской полицией в Донбассе

Прибывший на блокпост глава «Нацкорпуса» вступил в спор с полицейскими и заявил, что у всех прорывающихся на линию фронта есть удостоверение участника боевых действий, сообщает «Страна.ua». Ранее украинские добровольцы заявили о намерении сорвать разведение сил в Петровском и Золотом.
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Националисты пытаются прорваться в район отвода войск в Донбассе

РЕН ТВ06:09

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Автоматически обработано 7026 источников, обновлено в 09:59, Вашингтон
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