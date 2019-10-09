Политика
Lenta.ruНационалисты подрались с украинской полицией в Донбассе
Прибывший на блокпост глава «Нацкорпуса» вступил в спор с полицейскими и заявил, что у всех прорывающихся на линию фронта есть удостоверение участника боевых действий, сообщает «Страна.ua». Ранее украинские добровольцы заявили о намерении сорвать разведение сил в Петровском и Золотом.
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Авто
Daihatsu показал конкурента Suzuki Jimny
Футбол
Жена Варди ответила на обвинение в передаче информации о супруге Руни
Жена нападающего "Лестер Сити" Джейми Варди Ребека ответила на обвинения супруги форварда "Ди-Си Юнайтед" Уэйна Руни Колин в том, что она сливала личную информацию в The Sun, передает "Чемпионат.com".
Армия и оружие
Эрдоган объявил о начале военной операции Турции в Сирии
Турецкие силы вступили на территорию Сирии к востоку от Евфрата и начали военную операцию под названием «Родник мира».
Шоу-бизнес
44-летняя Натали Имбрулья родила первенца
Напомним, еще в 2015 году Натали разоткровенничалась в одном из интервью и заявила, что еще надеется встретить человека, от которого сможет родить ребенка.
Политика
Шнуров написал стихотворение об отдыхе Путина в тайге
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров написал стихотворение, в котором порассуждал об отдыхе президента России Владимира Путина в тайге.
Армия и оружие
Российская подлодка запустила крылатые ракеты в Черном море
Подлодка "Колпино" Черноморского флота РФ выполнила стрельбы крылатыми ракетами "Калибр" в Черном море, передает РИА "Новости".
Космос
Ракета «Протон-М» стартовала с космодрома Байконур
Политика
«Нафтогаз» выступил против продления старого контракта на транзит газа
«Если российская сторона говорит, что они хотят какие-то краткие условия, другие объёмы, тогда логично с нашей стороны занять позицию, и мы её занимаем, что это должен быть только новый контракт, только по европейскому праву, только с новым оператором», — заявил Коболев, отметив, что не понимает, по какой причине украинской стороне может быть интересно продление старого контракта.
Происшествия
Два человека погибли при стрельбе в Германии
По меньшей мере два человека погибли во время стрельбы в городе Галле в Германии.
Шоу-бизнес
Врач прокомментировала состояние Заворотнюк
Восстановление мышечной активности после выявленного паралича возможно только в первые 48 часов, в дальнейшем пациент, скорее всего, останется лежачим, заявила порталу Teleprogramma.pro специалист по паллиативной помощи онкологического института Герцена Гузель Абузарова, комментируя новости о предполагаемом ухудшении состояния актрисы Анастасии Заворотнюк.
Авто
«АвтоВАЗ» выпустит новую модель
Российская компания «АвтоВАЗ» летом 2020 года начнет продажи новой модели LADA Van – аналога «каблучка» Renault Dokker с собственным дизайном.
Здоровье
В курганский тубдиспансер приехал «Альянс врачей». Заявление медиков
Сотрудники четвертого отделения Курганского областного противотуберкулезного диспансера в поселке Чернавск, деятельность которого будет остановлена с 16 октября, заявили, что не намерены покидать здание медицинского учреждения.
Происшествия
Жителя Ростовской области осудили за шпионаж в пользу Украины
Житель поселка Чертково Ростовской области Владимир Моргунов признан виновным в государственной измене и шпионаже в пользу Украины.
Политика
Трамп пригрозил уничтожить экономику Турции
Президент США Дональд Трамп пообещал разрушить экономику Турции в том случае, если ее власти сделают что-то, что ему покажется непозволительным.
Авто
Компания Skoda показала новый Skoda Rapid для России
Компания Skoda Auto опубликовала первый скетч нового лифтбека Skoda Rapid для российского рынка.
Армия и оружие
Ми-35 снес трибуны на военном параде в Индонезии
Ударный вертолет Ми-35П снес трибуны со зрителями во время военного парада в Индонезии. Видео инцидента появилось в Сети.
Происшествия
СК назвал причину смерти Дмитрия Марьянова
Следователи сообщили, что причиной смерти Марьянова стала массивная кровопотеря, которой предшествовал сквозной разрыв задней стенки левой общей подвздошной вены.
Шоу-бизнес
Анна Седокова перестала скрывать роман с баскетболистом Янисом Тиммой
На днях в своем микроблоге популярная российская певица Анна Седокова опубликовала совместный снимок с 27-летним баскетболистом Янисом Тиммой, тем самым подтвердив слухи об их романе.
Происшествия
ФБР назвало самого массового убийцу в истории США
Армия и оружие
Во Франции заявили о поражении США на Ближнем Востоке
США, отказавшись поддерживать курдов в Сирии, предали их и одновременно потерпели поражение на Ближнем Востоке, пишет французское издание Le Figaro.
Армия и оружие
США проведут крупнейшую переброску войск в Европу
США весной следующего года намерены провести в Европе масштабные учения, в рамках которых будет произведена «самая большая передислокация войск» на континент за последние 25 лет.
Культура
Масляков ответил на слова стендап-комика о поборах в КВН
Президент КВН Александр Масляков удивился словам бывшего участника клуба Нурлана Сабурова о взносах для участников команд.
Политика
В Югре выдали российский паспорт 99-летней уроженке Украины
В Нижневартовске сотрудники полиции вручили паспорт гражданина Российской Федерации местной жительнице - 99-летней женщине.
Армия и оружие
Участие России в конфликте Турции и Сирии исключили
Россия не будет вмешиваться в конфликт Анкары и Дамаска, российские военные находятся в Сирии для другого, заявил член Совета Федерации Владимир Джабаров в связи с началом операции ВС Турции на севере Сирии.
Политика
Минюст объяснил внесение ФБК в список иноагентов
Минюст внес основанный Алексеем Навальным Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) в список организаций, выполняющий функцию иностранных агентов, так как фонд выполнял политические функции.
Общество
Врач назвал признаки, сигнализирующие о развитии рака
Врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" рассказал о симптомах, которые могут сигнализировать о развитии онкологических заболеваний.
Общество
В России могут запретить крафтовое пиво
В России с 2021 года может прекратиться производство крафтового пива, сообщает RT со ссылкой на Росстандарт.
Политика
В Белом доме назвали разговор Трампа с Зеленским безумием
Стенограмма телефонного разговора Трампа и Зеленского, который состоялся ещё в июле 2019 года, была опубликована Белым домом 25 сентября после скандальной утечки беседы двух лидеров.
Здоровье
Роспотребнадзор назвал оптимальную для здоровья температуру в доме
Роспотребнадзор напоминает, что отвечать за оптимальные параметры микроклимата в жилом доме должны коммунальные службы и управляющие компании: нормативы на температуру и влажность узаконены, за их нарушение предусмотрено административное наказание.
Гаджеты