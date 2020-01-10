Политика
Вечерняя МоскваИран предоставил Украине доступ к черным ящикам упавшего самолета
Иран предоставил украинским специалистам доступ к черным ящикам и обломкам рухнувшего под Тегераном самолета «Международных авиалиний Украины». Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко. По его словам, в ближайшее время планируется начать реконструкцию переговоров.
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Политика
Суд в Абхазии отменил решение об итогах выборов президента
Суд в Абхазии признал незаконными результаты второго тура прошедших осенью президентских выборов Абхазии и решение суда первой инстанции.
Политика
Михеев объяснил, как видео крушения «Боинга» в Иране перечеркнуло все вбросы США
По мнению Михеева, спланированная провокация является более вероятным сценарием уничтожения "Боинга" в Иране, но для восстановления полной картины следует дождаться результатов расследования и собрать больше информации.
Музыка
Димаш Кудайберген рассказал, что уходит от продюсера Игоря Крутого
Казахский певец Димаш Кудайберген решил уйти от Игоря Крутого и начать сотрудничать с популярным южнокорейским продюсером.
Армия и оружие
Минобороны обвинило США в сближении эсминца с российским кораблем
Министерство обороны РФ обвинило американскую сторону в опасном сближении эсминца ВМС США Farragut с российским кораблем в Аравийском море.
Спорт
МОК может пересмотреть дела российских спортсменов, оправданных CAS
Международный олимпийский комитет (МОК) рассматривает возможность пересмотра допинговых дел российских спортсменов, участвовавших в Играх в Сочи, которые были оправданы Спортивным арбитражным судом (CAS) перед Играми-2018 в Пхенчхане, заявил глава МОК Томас Бах.
Происшествия
Генерал Чварков получил условный срок по делу о мошенничестве
Второй западный окружной военный суд признал генерал-лейтенанта Сергея Чваркова виновным в мошенничестве и приговорил его к трем годам условно, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Политика
Разведка США расследует «российское влияние» на выборы 2020 года
Высокопоставленные лица США полагают, что «российское вмешательство» в выборы 2020 года может оказаться сильнее, чем в 2016 году.
Экономика
Лукашенко ввел экологический налог на транзит российской нефти
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о введении налога на транзит нефти, сообщила пресс-служба белорусского лидера.
Происшествия
В Белоруссии вынесли смертный приговор двум убийцам учительницы
Могилевский областной суд (Белоруссия) приговорил двух человек к смертной казни.
Происшествия
Автобус с детьми попал в серьёзное ДТП в Пермском крае
По сообщению регионального ГУ МВД, участниками ДТП стали фура, автобус и несколько легковых автомобилей.
Футбол
Испанские фанаты вновь обвинили украинского футболиста в нацизме
Стали известны новые случаи оскорбительных скандирований в адрес украинского футболиста Романа Зозули, выступающего за испанский "Альбасете", сообщается на официальном сайте Примеры.
Музыка
Участник BTS представил клип на трек Shadow
Участник группы BTS рэпер Мин Юнги (Sugar) опубликовал на YouTube клип на трек Shadow, который вошел в новый альбом K-pop коллектива Map of the soul: 7.
Кино
Появился трейлер четвертого сезона «Фарго» с Крисом Роком
В пятницу, 10 января, в сети появился трейлер четвертого сезона "Фарго". Ролик опубликован на YouTube-канале TV Promos.
Футбол
Наставник «Малаги» прокомментировал откровенное видео со своим участием
Главный тренер «Малаги» Виктор Санчес сообщил, что стал жертвой вымогателей, которые выложили в социальные сети пикантное видео с участием специалиста.
Общество
В Холмском морском порту на Сахалине появится пост контроля
Пост контроля в Холмском морском порту поставит сахалинский минтранс.
Политика
Швейцарский суд обязал Россию выплатить Украине $82 млн из-за Крыма
Федеральный суд Швейцарии оставил в силе решение Женевского арбитража, обязывающее Россию выплатить 12 украинским компаниям более $82 млн за потерю активов в Крыму.
Политика
Канада заявила о крушении украинского самолета из-за иранской ракеты
Украинский Boeing, потерпевший крушение около Тегерана, был случайно сбит иранской ракетой.
Политика
Парламент Абахзии 11 января обсудит политическую ситуацию
Парламент Абхазии в субботу, 11 января, проведёт заседание, на котором состоится обсуждение текущей политической ситуации в республике.
Армия и оружие
WP узнал о неудачной операции США против ещё одного иранского военного
Газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что военные США провели в Йемене операцию против одного из командиров подразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей Исламской революции Абдоля Резы Шахлая, которая закончилась неудачей.
Авто
Готовится новая генерация Renault Sandero
Текущая генерация Sandero вышла 8 лет назад. Поэтому появление модернизированного варианта вполне логично.
Здоровье
Девять детей заболели коклюшем в Черновицкой области – ЦОЗ
Девять случаев заболевания коклюшем среди детей зарегистрировали медики в Черновицкой области.
Общество
Издатели назвали самые популярные в России книги десятилетия
Издательская группа «Эксмо-АСТ» и платформа для чтения электронных и аудиокниг «Литрес» назвали самые популярные у жителей России книги и самых востребованных у читателей авторов.
Экономика
Bloomberg: Brexit уже обошелся Великобритании в $170 млрд
К концу 2020 г. урон может достичь 200 млрд фунтов ($262 млрд), так как неопределенность относительно торговых отношений страны с блоком сохраняется.
Экономика
Банк России о нововведениях 2020: открываем кошельки
Дальневосточное главное управление Банка России рассказывает о тех новшествах, которые могут отразиться на кошельках граждан.
Происшествия
В Омске школьница убила мать, заставшую ее в постели с парнем
В Омске дочь убила 43-летнюю мать, когда та застала ее в постели с любовником.
Футбол
Бывший форвард «Ювентуса» проведёт в тюрьме 3,5 года
Бывший форвард «Ювентуса» Фабрицио Микколи проиграл апелляцию и приговорён к 3,5 годам тюрьмы за вымогательство.
Происшествия
Из ФСБ уволили снимавших стрельбу на Лубянке сотрудников
Из центрального аппарата ФСБ России были уволены пять человек, которые снимали на мобильные телефоны стрельбу на Лубянке, сообщило издание Znak.com со ссылкой на источники.
Футбол
Дик Адвокат подтвердил интерес «Фейеноорда» к Кокорину
Главный тренер «Фейеноорда» Дик Адвокат подтвердил, что заинтересован в услугах форварда «Зенита» Александра Кокорина.