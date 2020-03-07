Армия и оружие

REGNUMREGNUMУкраина просит у США списанные корабли для своих ВМС

По мнению Самуся, только американцы могут спасти украинские ВМС от полного вымирания. Для этого США должны передать Киеву хотя бы десяток боевых кораблей с крылатыми ракетами. Как ранее сообщало ИА REGNUM, ВМС Украины уже получила от США списанные корабли.
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с чего всё началось
На брифинге издания «Главком
» заместитель директора киевского Центра исследования армии Михаил Самусь заявил о единственно возможном средстве усиления ВМС Украины за счет списанных военных кораблей США.
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