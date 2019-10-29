Армия и оружие
Газета.RuУкраина проведет ракетные стрельбы на границе с Крымом
Украина проведет тактические учения с участием зенитных ракетных комплексов на государственном испытательном полигоне ВСУ "Ягорлык" в Херсонской области на границе с Крымом. Маневры пройдут с 31 октября по 4 ноября.
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Космос
Умер академик Анфимов, руководивший затоплением станции «Мир»
Скончался в возрасте 84 лет российский академик Николай Анфимов, который управлял сведением с орбиты орбитальной станции "Мир".
Газета.Ru 12:06
Общество
Преподаватель ВШЭ назвал убогим современный русский язык
Преподаватель факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики (ВШЭ), филолог Гасан Гусейнов возмутился отсутствием иноязычной прессы в московских киосках и назвал современный русский язык убогим.
Известия 12:35
Армия и оружие
ЦПВС опроверг данные об обстреле российской военной полиции в Сирии
Российские военнослужащие не попадали под обстрел на пограничном переходе в Сирии, заявил представитель российского Центра по примирению враждующих сторон.
RT на русском 09:46
Авто
АвтоВАЗ собрал первую партию обновленной Lada 4x4
Обновленная Lada 4x4 уже готовится к выпуску, предсерийная партия автомобилей сошла с конвейера.
Car.ru вчера в 06:21
Происшествия
Летевший в Таиланд самолет экстренно сел в Домодедово
Самолет авиакомпании Thai Airways рейсом Лондон - Бангкок сел в московском аэропорту "Домодедово" из-за плохого самочувствия пассажира, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиагавани.
РИА Новости 13:37
Политика
В Кремле прокомментировали страх россиян перед произволом властей
Недавний социальный опрос Левада-центра показал, что одним из самых частых страхов у россиян является боязнь произвола со стороны властей.
Gazeta.SPb 09:01
Армия и оружие
Эрдоган намерен продолжить переговоры с РФ после вывода курдов в Сирии
Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил о своем намерении продолжить переговоры с Россией после того, как РФ предоставила информацию о выводе курдских формирований "Силы народной самообороны" (СНС) от границы с Турцией на севере Сирии.
РЕН ТВ 13:42
Политика
Кремль назвал условие для договоренностей с Украиной по газу
Ранее во вторник депутат Верховной Рады Олег Волошин выразил уверенность в том, что Киев проиграет в «газовой войне» с Россией, поэтому Украине не стоит доводить ситуацию с транзитом топлива до критического состояния.
Lenta.ru 06:50
Общество
Суд взыскал с Павла Грудинина более миллиарда рублей
Российская газета 08:41
Экономика
Центробанк и Минфин представили новую систему пенсионных накоплений
Ранее источники, близкие к авторам законопроекта, сообщали, что пенсию по новой системе можно будет получить при наступлении пенсионного возраста или через 30 лет после начала накоплений.
РИА Новости 04:59
Происшествия
Мальчика засосало в трубу в бассейне штаб-квартиры СВР
На территории московской штаб-квартиры Службы внешней разведки России погиб ребенок - мальчика затянуло в сливное отверстие системы очистки бассейна.
Газета.Ru 08:15
Шоу-бизнес
45-летняя Амалия Мордвинова появилась перед поклонниками без макияжа
Амалия появилась на встрече полностью без макияжа, и поклонники даже не сразу смогли её узнать.
Discover24 06:28
Экономика
Сбербанк планирует купить долю Mail.ru Group
«Решение о потенциальной продаже Газпромбанком своей доли в МФТ Сбербанку не относится к операционной деятельности компании, однако со своей стороны мы были бы рады укрепить наше взаимодействие с таким сильным игроком на рынке, как Сбербанк»,— заявил гендиректор Mail.ru Group Борис Добродеев.
Коммерсантъ 07:25
Происшествия
В Ярославле детсадовцы толпой избили девочку
РИА Новости 09:30
Общество
Кипр решил проверить получивших гражданство за инвестиции
Власти Кипра решили перепроверить заявления на гражданство, поданные до 2018 года, пишет To Thema Online со ссылкой на главу кипрского МВД Константиноса Петридиса.
РБК 10:18
Происшествия
Россиянку, впавшую в кому в Турции, доставили в Петербург
Жительницу Санкт-Петербурга, которая попала в больницу на отдыхе в Турции, доставили спецбортом санавиации в Северную столицу, сообщила вице-губернатор Анна Митянина.
РИА Новости 10:09
Шоу-бизнес
Гарик Харламов прокомментировал эротическую сцену с женой
Резидент Comedy Club Гарик Харламов прокомментировал эротическую сцену с его супругой Кристиной Асмус в фильме "Текст" по роману Дмитрия Глуховского.
РИА Новости вчера в 08:45
Армия и оружие
Украина и ЛНР начали отвод войск в районе Золотого
РИА Новости 06:41
Технологии
Пользователи со всего мира сообщают о сбое в работе Google
Пользователи интернета по всему миру сообщают о проблемах в работе поисковой системы Google, передает сервис Downdetector, отслеживающий работу популярных интернет-ресурсов.
Аргументы и Факты 13:12
Политика
В конгрессе США предложили новые санкции против «Северного потока-2»
Сенатор Конгресса США от Республиканской партии Энди Барр подготовил законопроект об энергетической безопасности Европы, предусматривающий введение новых санкций против компаний, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток-2».
РБК 08:09
Общество
В РФ вступили в силу налоговые льготы для дачников и огородников
В отношении взносов садоводов и огородников, не входящих в товарищества, льгота не действовала. Новые поправки восстановили статус-кво.
Российская газета 05:22
Гаджеты
Apple выпустила наушники AirPods Pro с шумоподавлением
ТАСС вчера в 13:32
Общество
Суд отказался полностью удовлетворить иск «Телеспорта» к Rambler Group
В сентябре компания "Телеспорт груп" потребовала взыскать с сайта Championat.com, входящего в Rambler Group, 235 млн руб. Причиной для иска стало, по утверждению истца, нарушение сайтом авторских прав при трансляции матчей чемпионата Италии по футболу.
РБК 12:41
Авто
Названы самые популярные внедорожники и кроссоверы в России
Всего же зарегистрировано более 10 млн. кроссоверов и внедорожников. Это 23% от общего парка легковушек.
ToDay News Ufa вчера в 09:18
Авто
Автомобилисты встревожены ростом расходов на вождение
По отчету RAC, наиболее болезненно автомобилисты воспринимают сокращающийся ресурс современных машин (чуть более 200 тыс. км), подорожание топлива и страховки, дорогие техническое обслуживание и ремонт, платные парковки, штрафы, дорожные и городские налоги.
Ladaonline 01:43
Спорт
WADA вынесет решение по РУСАДА до конца года
В конце сентября стало известно, что WADA решило рассмотреть вопрос о несоответствии РУСАДА после того, как в полученных данных из московской лаборатории были обнаружены изменения.
Российская газета 02:08