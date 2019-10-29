Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuУкраина проведет ракетные стрельбы на границе с Крымом

Украина проведет тактические учения с участием зенитных ракетных комплексов на государственном испытательном полигоне ВСУ "Ягорлык" в Херсонской области на границе с Крымом. Маневры пройдут с 31 октября по 4 ноября.
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Украинские военные будут стрелять из «Буков» под Крымом

Московский Комсомолец12:33

Киев объявил об учениях с ракетными стрельбами на границе с Крымом

РБК09:13

Военные Украины заявили о закрытии района Черного моря из-за проведения ракетных стрельб

ТАСС08:26

Украина проведет учения с ракетными стрельбами на границе с Крымом

РИА Новости08:25

Украина устроит стрельбу из «Бука» у границ Крыма

Взгляд.ру08:23

Украина анонсировала учения с ракетными стрельбами вблизи Крыма

RT на русском08:17

Украина анонсировала военные учения неподалеку от Крыма

Известия08:11
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Религия

ПЦУ заявила о признании ее автокефалии Элладской православной церковью

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РБК 14:20
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Преподаватель ВШЭ оправдался за слова об убогом русском языке

Преподаватель факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики (ВШЭ), филолог Гасан Гусейнов попытался объяснить свои слова об «убогом и клоачном» русском языке.
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Тарасов рассказал о своем отношении к Путину и политике

Газета.Ru 13:01
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Лавров прокомментировал планы США защищать нефтяные месторождения в Сирии

Глава МИД Сергей Лавров назвал высокомерными заявления США о необходимости присутствия американских военных в Сирии для защиты нефтяных месторождений.
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WhatsApp подаст в суд на разработчиков шпионской программы из Израиля

В случае c WhatsApp для заражения не нужно было даже отвечать на звонок, даже непринятое сообщение позволяло злоумышленникам получить доступ ко всем сообщениям и электронной почте на устройстве, а также записывать телефонные разговоры (о ее использовании для взлома мессенджера газета писала в мае).
РБК 16:38
Армия и оружие

Турция собирается закупить российские Су-35

Официальные представители правительств Турции и России находятся на "продвинутой стадии переговоров" по российскому истребителю Су-35, заявили турецкие чиновники.
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Каждая десятая шапка в России может вызвать головную боль или рак кожи

Медицинские работники предупредили жителей России о смертельной опасности шапок и беретов, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.
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У Максима Фадеева случился сердечный приступ

Как выяснилось, Фадееву стало плохо накануне ночью, у него случился сердечный приступ.
Super.ru вчера в 04:15
Политика

Болгария объявила российского дипломата персоной нон грата

Власти Болгарии объявили персоной нон грата российского дипломата, которого подозревают в шпионаже.
Известия 12:13
Наука

Люди с психическими расстройствами умирают раньше других

Люди, страдающие различными психическими расстройствами живут намного меньше других и умирают, соответственно значительно раньше, заявили научные сотрудники из европейского Орхусского университета.
Ugpressa.ru 08:01
Шоу-бизнес

Михалкова объяснила уход из «Уральских пельменей»

Рамблер 15:05
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Неизвестные подкрались к иркутскому депутату и избили его

Неизвестные подкрались сзади к иркутскому депутату Сергею Углянице и избили его.
Газета.Ru 12:51
Армия и оружие

В НАТО похвастались сопровождением российских Су-35

Как отмечается в заявлении, перехватить российскую группу в небе смогли американские F-16, которые отвечали за защиту воздушного пространства Балтики в Литве Самолеты смогли нагнать мощные Су-35 близ северо-восточной границы НАТО.
Газета.Ru 15:33
Наука

Аспирин, нурофен и статины снижают симптомы депрессий

Обезболивающие, статины и рыбий жир могут помочь вылечить депрессию или уменьшить её симптомы.
MedikForum.ru 05:45
Футбол

Мельгарехо хочет выиграть Кубок России со «Спартаком»

Спорт-Экспресс 15:21
Происшествия

Избиение ребенка в детсаду Ярославля назвали ЧП

Газета.Ru 11:29
Гаджеты

Huawei нашла способ поставить Android на новый смартфон для России

Новый смартфон Honor 9X, недавно анонсированный в России, имеет тот же идентификатор устройства, что и более старая модель - Huawei P Smart Z. Об этом пишет Android Insider.
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Происшествия

Полицейский отказался быть потерпевшим по «московскому делу»

Полицейский Виталий Максидов отказался быть потерпевшим по «московскому делу» и уволился из МВД после митинга 27 июля.
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Общество

Москвичам пообещали теплые ноябрьские праздники

На сайте российского Гидрометцентра сообщается, когда в город вернется тепло. Москвичи почувствуют изменения погоды уже 4 ноября.
Вести Подмосковья 13:30
Происшествия

Комиссия назвала версию расстрела в воинской части Забайкалья

25 октября рядовой Рамиль Шамсутдинов открыл стрельбу по сослуживцам на территории воинской части 54160 в поселке Грозный в Забайкалье.
РБК 15:40
Авто

АвтоВАЗ собрал первую партию обновленной Lada 4x4

Основные изменения затронут салон, где появятся новые приборная панель и центральный тоннель, другие сиденья, задний диван с тремя подголовниками и формованный потолок (как современных моделей LADA).
Автоновости дня вчера в 02:59
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Сёмин ответил Роналду на слова об оборонительной тактике «Локомотива»

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал высказывания форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду о том, что российская команда не играла в футбол, «припарковав автобус» у своих ворот.
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Жителя Архангельска обвинили в каннибализме

Жителя Архангельска обвинили в убийстве трех человек и актах каннибализма.
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Космос

Обнаружена новая карликовая планета в Солнечной системе

Газета.Ru вчера в 13:18
Здоровье

Врач назвала первые признаки инсульта

Главный детский невролог Москвы Татьяна Батышева рассказала, кто предрасположен к инсультам и как распознать его первые признаки у взрослых и детей.
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Сценаристы «Игры престолов» признали свои ошибки в работе над сериалом

Сценаристы популярного сериала "Игра престолов" Дэвид Бениофф и Дэн Уайсс признались в своей некомпетентности.
Life.ru вчера в 18:46
Технологии

Компания Бекмамбетова научилась синтезировать голоса знаменитостей

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Общество

Соловьев прокомментировал драку украинцев в своей студии

Газета.Ru 09:31
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