Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuУкраина проведет ракетные стрельбы на границе с Крымом

Украина проведет тактические учения с участием зенитных ракетных комплексов на государственном испытательном полигоне ВСУ "Ягорлык" в Херсонской области на границе с Крымом. Маневры пройдут с 31 октября по 4 ноября.
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Украинские военные будут стрелять из «Буков» под Крымом

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