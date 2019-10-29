Армия и оружие
Газета.RuУкраина проведет ракетные стрельбы на границе с Крымом
Украина проведет тактические учения с участием зенитных ракетных комплексов на государственном испытательном полигоне ВСУ "Ягорлык" в Херсонской области на границе с Крымом. Маневры пройдут с 31 октября по 4 ноября.
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Политика
Украина и ЛНР начали разведение войск в Золотом
По словам главы украинского МИД Вадима Пристайко, разведение войск в пилотных участках, которыми являются населённые пункты Петровское и Золотое, считаются обязательным условием для проведения очередной встречи в рамках «нормандского формата».
Мир новостей 10:23
Авто
Появились характеристики нового кросса Changan CS55 для рынка РФ
Новый китайский кроссовер Changan CS55, чьи продажи начнутся в России в ноябре, предложат с безальтернативной связкой 1,5-литрового турбомотора и «автомата» Aisin.
Автоновости дня 08:49
Общество
Профессор-филолог из ВШЭ оправдался за слова об убогом русском языке
Профессор факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики (ВШЭ), доктор филологических наук Гасан Гусейнов объяснил свои слова об убогом и «клоачном» русском языке.
Lenta.ru 14:33
Хоккей
Гусев тренируется вне основного состава «Нью-Джерси»
На тренировке «Дэвилс» россиянин тренировался в качестве 13-го форварда и менялся в четвертом звене с Майлсом Вудом.
Sports.ru 12:15
Армия и оружие
Военные Бельгии сообщили о перехвате истребителя Су-35 над Балтикой
«Наши F-16, развернутые в настоящее время близ северо-восточной границы НАТО, осуществили перехват группы российских самолетов, среди которых был могущественный Су-35», — говорится в сообщении.
РБК 15:07
Армия и оружие
Трамп заявил об уничтожении преемника аль-Багдади
Американские военные убили вероятного преемника главаря террористической группировки «Исламское государство» (ИГ; запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади, заявил президент США Дональд Трамп в Twitter.
Коммерсантъ 10:46
Экономика
«Норникель» подорожал на запрете экспорта из Индонезии
«Норникель» подорожал на запрете экспорта из Индонезии Власти Индонезии, крупнейшего в мире экспортера никелевой руды, не стали ждать конца года, чтобы запретить ее вывоз из страны.
Коммерсантъ вчера в 11:10
Религия
Элладская православная церковь официально признала ПЦУ
Элладская православная церковь официально признала так называемую Православную церковь Украины (ПЦУ), передает ТАСС.
Газета.Ru 12:52
Политика
Премьер-министр Ливана подал в отставку
Решение подать в отставку Харири принял на фоне не прекращающихся с 17 октября массовых протестов, вызванных экономическим кризисом.
ГЛАС.RU 14:12
Шоу-бизнес
Лолита требует у суда признать брак с мужем фиктивным
Лолита не стала перечить и согласилась, но актриса будет требовать у суда признать брак фиктивным из-за лжи супруга.
Территория новостей вчера в 14:59
Происшествия
Полицейский отказался быть потерпевшим по «московскому делу»
Полицейский Виталий Максидов отказался быть потерпевшим по «московскому делу» и уволился из МВД после митинга 27 июля.
Росбалт 12:15
Армия и оружие
Президент Литвы объяснил наличие танков НАТО у границы
Президент Литвы Гатанас Науседа объяснил, для чего нужны танки на границе с Белоруссией, сообщает Delfi во вторник, 29 октября.
Известия 05:59
Общество
Власти Кипра перепроверят получивших гражданство за инвестиции
В Кипре хотят вновь проверить выданное иностранцам гражданство за их инвестиции.
Газета.Ru 14:29
Единоборства
Бивол получил статус суперчемпиона мира по версии WBA
RT на русском 13:32
Экономика
Черным кредиторам готовят уголовную ответственность
Черным кредиторам готовят уголовную ответственность Нелегальное кредитование граждан может повлечь наказание вплоть до лишения свободы на срок до трех лет — такие поправки планируется внести в Уголовный кодекс.
Коммерсантъ 27 октября в 11:21
Здоровье
Доктор Мясников рассказал, кому запрещено принимать опасный аспирин
Известный врач и телеведущий рассказал о побочных эффектах популярного лекарства и объяснил, кому лучше не принимать этот препарат.
Волгоградская правда 27 октября в 05:38
Экономика
Минэкономразвития отказалось вводить предложенный Чубайсом налог
Минэкономразвития исключило из законопроекта о госрегулировании выбросов парниковых газов предложенные руководителем «Роснано» Анатолием Чубайсом положения об углеродном налоге.
Ведомости 27 октября в 20:01
Шоу-бизнес
45-летняя Амалия Мордвинова появилась перед поклонниками без макияжа
Амалия появилась на встрече полностью без макияжа, и поклонники даже не сразу смогли её узнать.
Discover24 06:28
Космос
Американский космоплан X-37B вернулся с секретной миссии
Секретная миссия X-37B завершилась через 780 дней пребывания на околоземной орбите. Предыдущий рекорд космоплана - 718 дней.
ТАСС 27 октября в 18:07
Авто
Названы самые популярные внедорожники и кроссоверы в России
Всего же зарегистрировано более 10 млн. кроссоверов и внедорожников. Это 23% от общего парка легковушек.
ToDay News Ufa вчера в 09:18
Хоккей
Малкин признал наличие паспорта США
МК-Спорт 06:22
Хоккей
Шайба Шипачёва помогла «Динамо» обыграть «Автомобилист» в КХЛ
RT на русском 15:01
Экономика
Стало известно, сколько россияне потеряли от контрсанкций
Продовольственные контрсанкции отнимают у российских потребителей около 445 млрд рублей в год в ценах 2013 года.
Газета.Ru 05:58
Футбол
Фавориты на бумаге: Семак рассказал об опасности игры с «Томью»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал об опасности игры с «Томью» в 1/8 финала Кубка России.
МР7.ру 10:42
Происшествия
Кусок американского бомбардировщика нашла англичанка в саду
Кусок американского бомбардировщика нашла в саду англичанка из городка Брейлс. Он упал после тренировочных полетов.
Aobe.ru 14:00
Армия и оружие
США продолжат контролировать нефтяные месторождения в Сирии
Российская газета вчера в 20:00
Политика
Путин открыл памятник Евгению Примакову в Москве
Сегодня, 29 октября, в Москве, в сквере напротив здания МИД РФ на Смоленской площади открыли памятник выдающемуся государственному деятелю Евгению Примакову.
REGNUM 08:23
Игры
В Epic Games Store обновился дизайн и функционал
CyberSport.ru 03:59
Шоу-бизнес
Директор Наргиз ответила на жалобы на концерт в Уссурийске
РИА Новости 12:35