Армия и оружие
Газета.RuУкраина проведет учения с ракетными стрельбами на границе с Крымом
Киев запланировал проведение тактических учений в Херсонской области, сообщается в официальном аккаунте Командования воздушных сил Украины в Facebook. Учения назначены на период с 31 октября по 4 ноября, их проведут на полигоне "Ягорлык" в акватории Черного моря.
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