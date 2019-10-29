Киев запланировал проведение тактических учений в Херсонской области, сообщается в официальном аккаунте Командования воздушных сил Украины в Facebook. Учения назначены на период с 31 октября по 4 ноября, их проведут на полигоне "Ягорлык" в акватории Черного моря.

Украина проведет учения с ракетными стрельбами на границе с Крымом

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