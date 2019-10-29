На границе с Крымом в Херсонской области Украины пройдут военные ученые с 31 октября по 4 ноября, говорится в сообщении командования воздушных сил страны в Facebook. Во время военного мероприятия будут использоваться зенитные ракетные комплексы «Бук-М1» и С-300. Учения состоятся на полигоне Ягорлык.

Украина проведет военные учения на границе с Крымом

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