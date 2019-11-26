Политика

RT на русскомRT на русскомКиев рассчитывает на санкции США в ситуации с «Северным потоком — 2»

В Киеве рассчитывают, что возможные санкции США помогут не допустить запуска газопровода "Северный поток — 2". Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на замминистра иностранных дел Украины Елену Зеркаль.
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с чего всё началось

Киев надеется на санкции США против «Северного потока — 2»

Киев рассчитывает, что возможные новые санкции США помогут не допустить запуска "Северного потока — 2", заявила РИА Новости замглавы МИД Украины Елена Зеркаль.
РИА Новости07:34

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В Госдуме прокомментировали позицию Украины по «Северному потоку – 2»

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Когда «Северный поток — 2» мешает. В МИД Украины надеются на санкции США

REGNUM08:30

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В Киеве санкции США назвали инструментом в переговорах с Россией по газу

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Lenta.ru08:20

На Украине рассказали о новом способе остановить «Северный поток-2»

Московский Комсомолец07:48
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Автоматически обработано 7069 источников, обновлено в 16:02, Ашберн
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«Локомотив» уступил «Байеру» в Лиге чемпионов

Московский «Локомотив» потерпел поражение от леверкузенского «Байера» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.
RT на русском 14:47
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Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены

С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Газета.Ru 07:12
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Автобус с российскими туристами перевернулся в Доминикане

Автобус с 70 туристами, из которых по меньшей мере 60 россиян, столкнулся с грузовиком и перевернулся в Доминиканской республике, пишет 26 ноября газета Diario Libre.
Известия 15:53
Происшествия

МАК назвал причины крушения Boeing в Ростове-на-Дону

Напомним, что Boeing 737-800 авиакомпании Flydubai, летевший из Дубая, разбился при заходе на посадку в ночь на 19 марта 2016 года в аэропорту Ростова-на-Дону.
RT на русском 14:26
Армия и оружие

Россия показала США гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард»

Известия 07:41
Происшествия

В Иркутске подросток спас девочку от рук насильника

Газета.Ru 05:17
Политика

Оценена вероятность встречи Путина и Зеленского

Президент России Владимир Путин встретится с украинским лидером Владимиром Зеленским с вероятностью, близкой к 100 процентам.
Lenta.ru 15:24
Армия и оружие

Турецкие военные начали тестировать радары С-400

Российская газета вчера в 04:15
Происшествия

Двое детей погибли в Крыму от отравления неизвестным веществом

Главной версией следствия пока является отравление веществом неясной этиологии.
Известия 14:37
Происшествия

Адвокат историка Соколова заявил о его возможном переводе в Москву

Российская газета 01:47
Происшествия

В списке расстрелянных на Евромайдане нашли фальсификации

В феврале 2018 года РИА Новости опубликовало интервью с гражданами Грузии, признавшимися в том, что именно они расстреляли протестующих на майдане Незалежности (площади Независимости в Киеве).
Lenta.ru 10:02
Политика

Четыре страны потребовали от России уважать суверенитет Украины

Главы внешнеполитических ведомств Украины, Эстонии, Литвы и Швеции сделали заявление, в котором потребовали от России уважать территориальную целостность украинской стороны.
Газета.Ru 15:44
Футбол

Манчестер Сити — Шахтер 0:0 (2-й тайм)

Хавбек пробил по воротам, но игрок англичан Фернандинью в подкате выбил мяч на угловой.
Спорт-Экспресс 15:51
Хоккей

КХЛ. Московское «Динамо» обыграло «Локомотив»

В Москве столичное "Динамо" с результатом 4:1 обыграло ярославский "Локомотив". Максим Афиногенов вывел динамовцев вперед на 9 минуте.
Вести.Ru 14:05
Единоборства

Названа дата боя Нурмагомедова и Фергюсона

Стало известно когда состоится главный бой следующего года в UFC.
Bethub.org 06:10
Общество

Дурова вызвали в американский суд по делу о криптовалюте Telegram

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Происшествия

Педагог Дома детского творчества в Иванове подозревается в педофилии

В Доме детского творчества Белов работал педагогом-организатором и педагогом дополнительного образования, специализация – вокал.
IvanovoNews 08:39
Спорт

МОК прокомментировал рекомендации комитета WADA об отстранении России

Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с официальным заявлением относительно рекомендации комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении России.
RT на русском 08:18
Политика

США заморозили военную помощь Украине в день беседы Трампа с Зеленским

Административно-бюджетное управление администрации президента США (OMB) выпустило документ о заморозке военной помощи Украине вечером 25 июля, в день разговора американского лидера Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским, передает CNN со ссылкой на документы, поступившие в комитет по бюджету палаты представителей.
РБК 15:41
Киберспорт

В Dota 2 вышло обновление «Чужие земли» и патч 7.23

Разработчики добавили в Dota 2 обновление The Outlanders («Чужие земли»).
Чемпионат 13:25
Общество

Предельный возраст для ректоров вузов предлагают продлить до 70 лет

В Госдуму внесен законопроект об увеличении на пять лет предельного возраста для ректоров вузов - с 65 до 70 лет.
Российская газета 13:52
Армия и оружие

Турция отказалась принять план НАТО по «защите» от России

Турция отказалась поддержать план НАТО по защите стран Прибалтики и Польши в случае «нападения» России, пишет 26 ноября Reuters со ссылкой на дипломатические источники.
Известия 14:50
Происшествия

В МГУ прокомментировали заявление студента о пытках ФСБ

Администрация философского факультета Московского государственного университета «намерена обратиться в правоохранительные органы» в связи с заявлением студента Марата Нигматуллина о пытках сотрудниками спецслужб.
Коммерсантъ 13:13
Общество

В России могут ввести маркировку домашних животных

Минсельхоз внесёт в Госдуму законопроект об обязательной регистрации домашних животных до конца 2019 года.
RT на русском вчера в 21:17
Происшествия

В Тамбове из-за наезда автомобиля на пешеходов погибла женщина

Согласно сообщению МЧС, кроме одного погибшего из-за ДТП, есть еще пятеро пострадавших.
РБК 12:35
Политика

Партия Порошенко призвала не допустить прямых поставок газа из России

Партия «Европейская солидарность» экс-президента Украины Петра Порошенко потребовала от власти не допустить возобновления прямых закупок газа из России, назвав это угрозой для национальной безопасности страны.
RT на русском 14:03
Футбол

Месси станет обладателем «Золотого мяча» в 2019 году

Форвард «Барселоны» Лионель Месси получит «Золотой мяч» в 2019 году.
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Происшествия

СК возбудил дело о доведении до самоубийства следовательницы в Сочи

Газета.Ru 08:44
Политика

Помпео отреагировал на сообщения о вмешательстве Украины в выборы США

Госсекретарь США Майк Помпео не стал опровергать сообщения о предполагаемом взломе сервера нацкомитета Демократической партии Украиной, заявив о попытках "многих стран" подорвать американский государственный строй и вмешаться в выборы, сообщает РИА Новости.
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Общество

Военные в Крыму заплатят 31 млн рублей за случайный запуск ракеты

Российская газета 04:07
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