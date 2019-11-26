Политика
Вестник КавказаУкраина пытается остановить «Северный поток-2» с помощью США
Украина надеется, что санкции США воспрепятствуют запуску "Северного потока-2", заявила заместитель главы украинского министерства иностранных дел Елена Зеркаль. По ее словам, возможные новые санкции американской стороны помогут не допустить запуск российского газопровода.
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с чего всё началось
Киев рассчитывает, что возможные новые санкции США помогут не допустить запуска "Северного потока — 2", заявила РИА Новости замглавы МИД Украины Елена Зеркаль.РИА Новости07:34
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