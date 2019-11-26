Политика

Вестник КавказаВестник КавказаУкраина пытается остановить «Северный поток-2» с помощью США

Украина надеется, что санкции США воспрепятствуют запуску "Северного потока-2", заявила заместитель главы украинского министерства иностранных дел Елена Зеркаль. По ее словам, возможные новые санкции американской стороны помогут не допустить запуск российского газопровода.
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с чего всё началось

Киев надеется на санкции США против «Северного потока — 2»

Киев рассчитывает, что возможные новые санкции США помогут не допустить запуска "Северного потока — 2", заявила РИА Новости замглавы МИД Украины Елена Зеркаль.
РИА Новости07:34

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Украина назвала санкции США инструментом в переговорах с Россией

Lenta.ru08:20

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Когда «Северный поток — 2» мешает. В МИД Украины надеются на санкции США

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RT на русском11:53

На Украине рассказали о новом способе остановить «Северный поток-2»

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Автоматически обработано 7069 источников, обновлено в 14:28, Ашберн
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Средняя годовая зарплата топ-менеджеров строительных и девелоперских компаний в России за год выросла на 39%, достигнув отметки 710 тысяч долларов, сообщил Forbes.
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Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены

С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
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Ольга Бузова ответила на обвинения в краже премии «Нового радио»

Телеведущая и певица Ольга Бузова прокомментировала заявления о том, что она самовольно забрала статуэтку, которую вручают лауреатам премии «Нового радио».
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Число жертв землетрясения в Албании возросло до 8 человек

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, число жертв землетрясения возросло до 8 человек, среди них — девочка.
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Власти Москвы пообещали на две недели сделать бесплатным проезд по МЦД

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В популярных телеграм-каналах появилась информация о страшной болезни супруги актера и шоумена Гогена Солнцева.
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МОК прокомментировал рекомендации WADA по отстранению России

Накануне комитет по соответствию WADA рекомендовал отстранить Россию от международных соревнований на четыре года: запретить принимать крупные турниры, лишить сборную возможности выступать под своим флагом, а до соревнований допускать только "чистых" спортсменов.
РИА Новости 09:01
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Миллер рассказал о препятствиях для транзита газа через Украину

Как сообщила пресс-служба Кремля, среди прочего главы государств обсудили продление транзита и возобновление прямых поставок российского газа на Украину.
РИА Новости 10:05
Происшествия

Flydubai отреагировал на причину крушения Boeing в Ростове-на-Дону

Газета.Ru 14:21
Энергетика

На Украине откажутся от льготной цены на электроэнергию для населения

Украинские власти планируют отказаться от льготной цены на электроэнергию для населения и привести все тарифы к рыночным ценам.
Евразия Daily 13:22
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Синему киту впервые сделали ЭКГ

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Названы города России с лучшим качеством жизни

BFM.ru 10:19
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343 Industries недовольна частотой кадров Halo: Reach на ПК и запустит игру с VFR

В новом открытом письме 343 Industries рассказала, что недовольна экспериментальной реализацией переменной частоты кадров, но всё же запустит Halo: Reach с ней на ПК.
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В Центре Бакулева назначили нового директора после ухода Лео Бокерии

РЕН ТВ вчера в 12:52
Армия и оружие

СМИ сообщили об отказе Турции принять план НАТО по «защите» от России

Турция отказалась поддержать план НАТО по защите стран Прибалтики и Польши, передает агентство Рейтер со ссылкой на высокопоставленные источники в Североатлантическом альянсе.
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Немецкая автомобилестроительная компания Audi, входящая в группу Volkswagen, намерена сократить 9,5 тыс. сотрудников на двух предприятиях в Германии к 2025 году.
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В России построят завод для производства спутников

В подмосковном Щелково компания «Газпром космические системы» дала старт строительству сборочного производства космических аппаратов многофункциональной спутниковой системы «Сфера», забив первую сваю в основание производственного корпуса.
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Фото лысого Киркорова шокировало Сеть

Фотограф Владимир Широков опубликовал в своем Инстаграм снимок Филиппа Киркорова, на котором он в очередной раз шокировал поклонников своим внешним видом.
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В Москве задержали мужчин, напавших с ножом на прохожего

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Рособоронэкспорт рассказал о новых поставках С-400 Турции

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В МИД России рассказали об ожиданиях от нормандского саммита

Заместитель главы министерства иностранных дел России Александр Глушко заявил, что предстоящая встреча в "нормандском формате" позволит закрепить прогресс в урегулировании ситуации на Украине, сообщает "Интерфакс".
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Евгений Миронов поставил спектакль в дополненной реальности

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Администрация философского факультета Московского государственного университета «намерена обратиться в правоохранительные органы» в связи с заявлением студента Марата Нигматуллина о пытках сотрудниками спецслужб.
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Valve удалила из Steam около тысячи игр

Компания Valve провела чистку клиента Steam. Корпорация менее чем за стуки удалила около тысячи игр из своего приложения.
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В соцсетях появились слухи о беременности Светланы Ходченковой

Некий инсайдер сообщил публике, что актриса якобы находится на пятом месяце беременности.
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Зарплаты россиян не позволят накопить на пенсию

Российские экономисты пришли к выводу, что граждане, получающие менее ста тысяч рублей в год вряд ли могут рассчитывать на получение пенсии после выхода на заслуженный отдых.
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Директор Ротару рассказал о ее реакции на травлю в СМИ

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