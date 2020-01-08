«Следствие будет продолжаться по статьям Уголовного кодекса, предусматривающим ответственность за умышленное убийство двух и более людей и уничтожение самолета», — сказано в сообщении.

Украина расценила крушение Boeing в Иране как умышленное убийство

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