Происшествия

РБКРБКУкраина расценила крушение Boeing в Иране как умышленное убийство

«Следствие будет продолжаться по статьям Уголовного кодекса, предусматривающим ответственность за умышленное убийство двух и более людей и уничтожение самолета», — сказано в сообщении.
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Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 17:24, Ашберн
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