Происшествия
РБКУкраина расценила крушение Boeing в Иране как умышленное убийство
«Следствие будет продолжаться по статьям Уголовного кодекса, предусматривающим ответственность за умышленное убийство двух и более людей и уничтожение самолета», — сказано в сообщении.
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Общество
Меган Маркл вернулась в Канаду к сыну без принца Гарри
Происшествия
Пропавшего футболиста съели акулы в Австралии
Тело пропавшего футболиста Эрика Биригитти обнаружили объеденным акулами на австралийском побережье. Об этом пишет Newsweek 10 января.
Политика
Путин назвал новый срок возможного запуска «Северного потока-2»
Президент России Владимир Путин на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель обозначил сроки возможного запуска «Северного потока-2» с учетом введенных в конце минувшего года санкций США, передает корреспондент РБК.
Армия и оружие
Врать дорого. Зачем Тегеран признал уничтожение украинского «боинга»
Кажется, именно этот изменившийся мир заставил иранские власти признать теперь вину в уничтожении украинского «боинга».
Армия и оружие
В Афганистане при подрыве автомобиля погибли двое американских военных
Двое военнослужащих США погибли, еще двое получили ранения при подрыве автомобиля на юге Афганистана, сообщает агентство Khaama со ссылкой на заявление миссии НАТО в Афганистане.
Политика
Иранские власти признали, что украинский самолет был сбит
Ранее сообщалось, что Киев намерен потребовать компенсаций в случае, если окажется, что украинский Боинг в Иране был сбит.
Происшествия
На заводе под Белгородом взорвался газ
Технологии
Apple сканирует все фото в iCloud
Компания Apple сканирует все фотографии, которые хранятся в облачном сервисе iCloud, сообщила директор по вопросам конфиденциальности Джейн Хорват во время выступления на выставке инновационных технологий CES 2020 в Лас-Вегасе.
Политика
Советник Трампа оценил шансы на диалог с Ираном после гибели Сулеймани
Советник по нацбезопасности президента США Роберт О'Брайен считает, что после операции США по устранению генерала Касема Сулеймани Иран более склонен к диалогу с Соединённым Штатами, чем раньше.
Политика
В Иране потребовали отставки аятоллы Хаменеи
Происшествия
Под Орлом три человека погибли в ДТП с украинским микроавтобусом
Три человека погибли и семеро, в том числе подросток, пострадали в результате ДТП с микроавтобусом в Орловской области.
Транспорт
С 18 января увеличится стоимость проезда по ЗСД
Цена проезда по Западному скоростному диаметру (ЗСД) увеличится с 18 января 2020 года.
Армия и оружие
Удар ракеты «Кинжал» на учениях в Черном море показали на видео
Пуск гиперзвуковой аэробаллистической ракеты «Кинжал» на совместных учениях Северного и Черноморского флотов в Черном море попал на видео.
Фигурное катание
Фигуристка из Кореи выиграла короткую программу на юношеских ОИ 2020
В тройке лидеров по итогам короткой программы в соревнованиях по фигурному катанию на Зимних юношеских Олимпийских играх 2020 оказались кореянка и две российские спортсменки 11 января, прямую трансляцию соревнований вел «Первый канал».
Здоровье
Врач-отоларинголог Зайцев рассказал о правильном уходе за ушами
Врач-отоларинголог Владимир Зайцев рекомендует использовать ватные палочки для барабанов, а не для барабанной перепонки в ухе.
Футбол
Обамейанг извинился за жесткий фол, из-за которого был удален с поля
На 65-й минуте матча 22-го тура АПЛ габонец совершил грубый фол, за что получил красную карточку, а Майер покинул поле из-за травмы.
Общество
Цукерберг спрогнозировал изменения в мире на ближайшие 10 лет
Основатель и глава компании Facebook Марк Цукерберг дал прогноз развития технологий и общества на ближайшие 10 лет.
Экономика
Российский рынок акций растет после атаки Ирана на базы США
Российский рынок акций после незначительного снижения на открытии торгов перешел к росту на фоне новостей о ракетной атаке Ирана на американские базы в Ираке.
Политика
Зеленский обратился к украинцам из-за трагедии с самолетом в Иране
Президент Украины Владимир Зеленский 11 января выступил с обращением к гражданам и пообещал провести детальное расследование катастрофы Boeing 737 в небе над Ираном, а также выплатить компенсации семьям погибших.
Шоу-бизнес
Полина Гагарина показала фото в бикини в рекордно низком весе
Снимок был опубликован после признания исполнительницы, что ее вес достиг рекордно низкой отметки.
Политика
Западное СМИ назвало имя возможного преемника Путина
На Западе представили сценарий развития событий в России в 2027 году. Роль президента предрекли губернатору из Центральной России.
Биатлон
Российские биатлонисты стали четвёртыми в эстафете на этапе в Оберхофе
Ранее женская сборная Норвегии заняла первое место в эстафете на четвёртом этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.
Происшествия
Российская модель выпала из окна квартиры в центре Москвы
В центре Москвы из окна выпала российская модель и актриса Ксения Пунтус, сообщает Baza.
Общество
Франция откажется от самого критикуемого положения пенсионной реформы
Правительство Франции решило временно отказаться от самого критикуемого положения проекта пенсионной реформы — достижения 64 лет для получения полной пенсии, сообщает портал France Info со ссылкой на обращение премьер-министра страны, направленное профсоюзам.