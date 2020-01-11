Происшествия
РБКУкраина расценила крушение Boeing в Иране как умышленное убийство
«Следствие будет продолжаться по статьям Уголовного кодекса, предусматривающим ответственность за умышленное убийство двух и более людей и уничтожение самолета», — сказано в сообщении.
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Комедия «Холоп» собрала в российском прокате 2 млрд рублей
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Путин и Меркель начали встречу в Москве
РИА / Владимир Астапкович Переговоры президента РФ Владимира Путина и канцлера ФРГ Ангелы Меркель начались в Кремле.
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Бегович может перейти в «Милан»
Голкипер «Борнмута» Асмир Бегович может продолжить карьеру в «Милане».
Общество
В Ираке убили оператора видеоагентства Ruptly
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Благоустройство Москвы стоит дороже нацпроектов
Нацпроект «Здравоохранение» обходится федеральному бюджету в 264 млрд рублей, что меньше суммы затраченной на благолепие Москвы, сообщает DEITA.
Экономика
Эксперты оценили в $900 млн потери бюджета от «игры кодами» на мазуте
Российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) недоплатили в бюджет более 55 млрд руб. (около $900 млн) в январе—октябре 2019 года, избегая экспортных пошлин путем «игры кодами» при таможенном декларировании темных нефтепродуктов (мазута).
Политика
Лидеры Украины, Германии и Франции обсудят ситуацию в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский, канцлер Германии Ангела Меркель, и глава Франции Эммануэль Макрон, которые планируют обсудить вопрос урегулирования ситуации в Донбассе, в ближайшее время проведут трехсторонний телефонный разговор.
Происшествия
СК в Омске возбудил дело об издевательствах над четырехлетним ребенком
Следователи СК возбудили уголовное дело по статье об истязании ребенка, выясняется, как четырехлетний мальчик получил синяки и кровоподтеки, сообщил РИА Новости в субботу представитель СК России по региону.
Политика
На Украине призвали наказать за сбитый Ираном «Боинг» Россию
Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов призвал наказать Россию за сбитый в Иране «Боинг 737-800».
Армия и оружие
В Афганистане при подрыве автомобиля погибли двое американских военных
Двое военнослужащих США погибли, еще двое получили ранения при подрыве автомобиля на юге Афганистана, сообщает агентство Khaama со ссылкой на заявление миссии НАТО в Афганистане.
Армия и оружие
В Иране рассказали об ошибке, из-за которой был сбит украинский Boeing
Система ПВО Ирана приняла пассажирский лайнер «Международных авиалиний Украины» за крылатую ракету, заявил бригадный генерал Амир Али Хаджизаде, командующий Военно-космическими силами Корпуса стражей Исламской революции (КСИР).
Политика
ЦИК Абхазии проведет повторные выборы президента
В пятницу Верховный суд Абхазии отменил решение ЦИК страны об итогах выборов президента и постановил назначить повторные выборы.
Хоккей
Сборная Востока победила команду Запада в Кубке вызова МХЛ
Происшествия
В Петербурге автомобиль сбил двух человек на пешеходном переходе
На юго-востоке Санкт-Петербурга легковой автомобиль сбил двух человек на пешеходном переходе, сообщили РБК в пресс-службе УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Армия и оружие
Минобороны обвинило США в сближении эсминца с российским кораблем
Министерство обороны РФ обвинило американскую сторону в опасном сближении эсминца ВМС США Farragut с российским кораблем в Аравийском море.
Общество
Акция протеста в Париже закончилась беспорядками
В Париже во время акции протеста против пенсионной реформы произошли беспорядки.
Здоровье
Нижегородский онкоцентр в Новинках начнут строить в 2021 году
В Нижегородской области архитектурный совет при департаменте градостроительства одобрил идею создания в поселке Новинки современного онкологического центра, который будет состоять из шести объединенных между собой блоков.
Происшествия
Автобус с детьми попал в серьёзное ДТП в Пермском крае
По сообщению регионального ГУ МВД, участниками ДТП стали фура, автобус и несколько легковых автомобилей.
Футбол
Гол Ибрагимовича помог «Милану» победить «Кальяри» в матче Серии А
Политика
Борисов потребовал от «Роскосмоса» оздоровить космическую отрасль
Космической отрасли России нужно обеспечить рентабельность и начать серийное производство техники, считает вице-премьер Юрий Борисов.
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Названы гонорары Макгрегора и Серроне за бой
Названы гонорары ирландского бойца Конора Макгрегора и американца Дональда Серроне за бой, который пройдет 18 января этого года на UFC 246 в Лас-Вегасе.
Здоровье
Провоцирующие рак и болезни сердца продукты назвал врач-кардиолог
Известный врач-кардиолог Джамал Шаабан из Египта выделил и назвал некоторые продукты, способные вызывать рак и болезни сердца, об этом сообщает издание The Times Hub.
Политика
В России появятся новые партии. Их могут возглавить Шнур и Дудь
Близится 2021 год и выборы в Госдуму, поэтому уже сейчас начинается активная работа по созданию новых партий.
Происшествия
Бочкарева призналась в хранении наркотиков
Актриса Наталья Бочкарева признала вину в хранении запрещенного вещества, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.