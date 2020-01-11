Происшествия

РБКРБКУкраина расценила крушение Boeing в Иране как умышленное убийство

«Следствие будет продолжаться по статьям Уголовного кодекса, предусматривающим ответственность за умышленное убийство двух и более людей и уничтожение самолета», — сказано в сообщении.
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Украина расценила крушение Boeing в Иране как умышленное убийство

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Украина расценила крушение Boeing в Иране как умышленное убийство

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Киев переквалифицировал дело о катастрофе Boeing на статью об умышленном убийстве

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СК в Омске возбудил дело об издевательствах над четырехлетним ребенком

Следователи СК возбудили уголовное дело по статье об истязании ребенка, выясняется, как четырехлетний мальчик получил синяки и кровоподтеки, сообщил РИА Новости в субботу представитель СК России по региону.
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На Украине призвали наказать за сбитый Ираном «Боинг» Россию

Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов призвал наказать Россию за сбитый в Иране «Боинг 737-800».
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Армия и оружие

В Афганистане при подрыве автомобиля погибли двое американских военных

Двое военнослужащих США погибли, еще двое получили ранения при подрыве автомобиля на юге Афганистана, сообщает агентство Khaama со ссылкой на заявление миссии НАТО в Афганистане.
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Армия и оружие

В Иране рассказали об ошибке, из-за которой был сбит украинский Boeing

Система ПВО Ирана приняла пассажирский лайнер «Международных авиалиний Украины» за крылатую ракету, заявил бригадный генерал Амир Али Хаджизаде, командующий Военно-космическими силами Корпуса стражей Исламской революции (КСИР).
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ЦИК Абхазии проведет повторные выборы президента

В пятницу Верховный суд Абхазии отменил решение ЦИК страны об итогах выборов президента и постановил назначить повторные выборы.
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Офис Зеленского опубликовал фотографии сбитого в Иране самолета

Коммерсантъ 08:30
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Сборная Востока победила команду Запада в Кубке вызова МХЛ

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На юго-востоке Санкт-Петербурга легковой автомобиль сбил двух человек на пешеходном переходе, сообщили РБК в пресс-службе УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
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Министерство обороны РФ обвинило американскую сторону в опасном сближении эсминца ВМС США Farragut с российским кораблем в Аравийском море.
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В Париже во время акции протеста против пенсионной реформы произошли беспорядки.
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Нижегородский онкоцентр в Новинках начнут строить в 2021 году

В Нижегородской области архитектурный совет при департаменте градостроительства одобрил идею создания в поселке Новинки современного онкологического центра, который будет состоять из шести объединенных между собой блоков.
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По сообщению регионального ГУ МВД, участниками ДТП стали фура, автобус и несколько легковых автомобилей.
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Названы гонорары ирландского бойца Конора Макгрегора и американца Дональда Серроне за бой, который пройдет 18 января этого года на UFC 246 в Лас-Вегасе.
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Известный врач-кардиолог Джамал Шаабан из Египта выделил и назвал некоторые продукты, способные вызывать рак и болезни сердца, об этом сообщает издание The Times Hub.
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В России появятся новые партии. Их могут возглавить Шнур и Дудь

Близится 2021 год и выборы в Госдуму, поэтому уже сейчас начинается активная работа по созданию новых партий.
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Актриса Наталья Бочкарева признала вину в хранении запрещенного вещества, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
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