Происшествия
РБКУкраина расценила крушение Boeing в Иране как умышленное убийство
«Следствие будет продолжаться по статьям Уголовного кодекса, предусматривающим ответственность за умышленное убийство двух и более людей и уничтожение самолета», — сказано в сообщении.
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Жителя Татарстана арестовали за видео о вымышленном суде над Путиным
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В Стамбуле произошло землетрясение магнитудой 4,7
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Министр подчеркнул, что объём государственной поддержки развития отечественного нефтегазового машиностроения до 2024 года составит более 30 млрд рублей Предполагается снизить зависимость от импортного оборудования в нефтегазовой отрасли к к концу 2020 года до 43%.
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Twitter хочет ограничить ответы на твиты
Американская компания Twitter Inc. начнет в тестовом режиме использовать новые функции, позволяющие пользователям контролировать ответы на их твиты.
Политика
Посла Британии задержали за участие в протестах в Тегеране
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Горбачев призвал сократить новогодние выходные в России
Бывший президент СССР Михаил Горбачев раскритиковал длинные выходные в России, призвав отказаться от данной практики, передает Ura.ru.
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Общество
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Во Франции заявили о готовности временно отозвать пенсионную реформу
Премьер-министр Франции Эдуар Филипп заявил, что правительство страны готово пойти на уступки и временно исключить из проекта пенсионной реформы повышение с 62 до 64 лет возраста, с которого пенсия выплачивается в полном объеме.
Армия и оружие
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу поручил российским военным отслеживать развертывание США ракет средней и меньшей дальности.
Политика
Трамп поддержал протестующих в Иране твитом на языке фарси
Президент США Дональд Трамп в своем микроблоге Twitter поддержал протестующих в Иране на языке фарси.